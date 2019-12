Canopy Growth apresenta First & Free ao mercado dos EUA, uma linha de produtos de CBD de marca derivados do cânhamo

"Os produtos First & Free definem a nova maneira na qual consumidores dos Estados Unidos podem comprar produtos de CBD de qualidade de uma fonte confiável", disse Rade Kovacevic, presidente da Canopy Growth. "Através de métodos de extração avançados, medidas rigorosas de controle de qualidade e pesquisa científica, fornecemos um produto de alta classe para o mercado."

No lançamento, a marca First & Free oferecerá os seguintes produtos de CBD derivados do cânhamo:

Gotas de óleo First & Free

Sem sabor, 25 mg por ml (750 mg por frasco de 30 ml)



Sabor de hortelã, 25 mg por ml (750 mg por frasco de 30 ml)

hortelã, 25 mg por ml (750 mg por frasco de 30 ml) Cápsulas gelatinosas First & Free

Embalagem de 250 mg de CBD (10 cápsulas gelatinosas)



Frasco de 750 mg de CBD (30 cápsulas gelatinosas)



Frasco de 1500 mg de CBD (30 cápsulas gelatinosas)

Cremes* First & Free

2500 mg Everyday Cream (apenas CBD)



2500 mg Motion Cream (CBD + Arnica)



2500 mg Revitalize Cream (CBD + Capsaicina)

A Canopy Growth compromete-se a vender apenas produtos testados, confiáveis e de alta qualidade, garantindo não fazer nenhuma afirmação a menos que clinicamente validada. Isto significa vender os produtos First & Free apenas nos estados onde seja permitido sob as leis estaduais para garantir a conformidade com as ordens de proteção ao consumidor seguindo as leis estaduais mais rigorosas referentes à venda do CBD. A Empresa também cumpre os regulamentos da FDA referentes à manufatura, rotulagem e comercialização de suplementos dietéticos.

Para mais informações acesse https://www.firstandfree.com/.

Um brinde em direção ao crescimento futuro do (CBD First & Free feito nos Estados Unidos).

* Cremes disponíveis em breve

Sobre a Canopy Growth Corporation

A Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) é uma empresa líder mundial em produtos diversificados de cannabis, cânhamo e dispositivos de cannabis que oferece marcas distintas e variedades selecionadas nas formas desidratadas, em óleo e cápsulas gelatinosas, assim como dispositivos médicos através da subsidiária da empresa, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Da inovação de produtos e processos à execução no mercado, a Canopy Growth é movida pela paixão pela liderança e pelo compromisso de desenvolver uma empresa de cannabis de classe internacional, um produto, uma localidade e um país de cada vez. A Empresa tem operações em mais de doze países em cinco continentes.

A divisão médica da Canopy Growth, a Spectrum Therapeutics tem o orgulho de dedicar-se à educação de profissionais da saúde, conduzindo pesquisas clínicas sólidas, e aprofundando o conhecimento do público sobre a cannabis, direcionando milhões de dólares à pesquisa de ponta e comercializável, e ao desenvolvimento da propriedade intelectual. A Spectrum Therapeutics vende uma série de produtos de amplo espectro utilizando seu sistema Spectrum de classificação codificado por cores, além do único Dronabinol canabinoide sob a marca Bionorica Ethics.

A Canopy Growth opera lojas varejistas no Canadá sob as marcas premiadas Tweed e Tokyo Smoke. A Tweed é uma marca de cannabis reconhecida globalmente que desenvolveu um grupo grande e leal de seguidores ao concentrar-se em produtos de qualidade e relacionamentos significativos com os consumidores.

Desde o registro público histórico na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores de Nova York até a nossa expansão internacional contínua, o orgulho de promover o valor do acionista através da liderança está enraizado em todos nós da Canopy Growth. A Empresa estabeleceu parcerias com importantes nomes do setor, incluindo ícones da cannabis como Snoop Dogg e Seth Rogen, as lendas do cultivo DNA Genetics e Green House Seeds, além da líder do setor de bebidas alcoólicas listada na Fortune 500, a Constellation Brands, entre outras. A Canopy Growth opera onze unidades licenciadas de produção com mais de 975,000 metros quadrados (10,5 milhões de pés quadrados) de capacidade de produção, incluindo acima de 93,000 metros quadrados (1 milhão de pés quadrados) de área de produção com certificação GMP. Para mais informações acesse www.canopygrowth.com.

Aviso relativo a declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" de acordo com o significado da Lei da Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 dos Estados Unidos, e "informações prospectivas" de acordo com o significado da legislação de valores mobiliários canadense aplicável. Frequentemente, mas não sempre, as declarações e as informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "estima", "pretende", "prevê" ou "não prevê", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases, ou declara que determinadas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "iriam", "poderiam" ou "irão" ser tomados, ocorrer ou ser obtidos. Declarações ou informações prospectivas envolvem riscos conhecidos ou desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais da Canopy Growth ou de suas subsidiárias sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, realizações ou desempenhos futuros, expressos ou implícitos pelas declarações ou informações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa. Exemplos de tais declarações incluem aquelas com respeito às ofertas de formato de produtos futuros. Riscos, incertezas e outros fatores envolvidos com informações prospectivas podem fazer com que eventos, resultados, desempenhos, oportunidades e expectativas sejam substancialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais informações prospectivas, incluindo a habilidade da Empresa de estabelecer e manter a disponibilidade dos produtos de CBD nos EUA, e tais riscos contidos no formulário de informações anuais da Empresa, datado 25 de junho de 2019 e protocolado nos órgãos reguladores dos valores mobiliários do Canadá disponível no perfil do emissor da Empresa no SEDAR em www.sedar.com. Apesar de a Empresa acreditar que as suposições e fatores usados na preparação das informações prospectivas ou nas declarações prospectivas deste comunicado de imprensa sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida em tais informações e nenhuma garantia pode ser dada de que tais eventos ocorrerão nos prazos previstos divulgados, ou mesmo se ocorrerão. As informações prospectivas e as declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa são válidas na data deste comunicado e a Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente tais informações prospectivas ou declarações prospectivas para refletir informações novas, eventos subsequentes por qualquer outro motivo a menos que requerido pelas leis aplicáveis dos valores mobiliários.

Contato com a mídia:

Caitlin O'Hara

Gerente de comunicações corporativas

Caitlin.Ohara@canopygrowth.com

613-291-3239

Contato com investidores:

Tyler Burns

Vice-presidente

Relações com investidores

Tyler.Burns@canopygrowth.com

855-558-9333 ramal 122

FONTE Canopy Growth Corporation

Related Links

canopygrowth.com



SOURCE Canopy Growth Corporation