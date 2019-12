Canopy Growth introduce First & Free, una línea de productos de marca derivados de la marihuana (CBD), al mercado de EE. UU.

"First & Free es la nueva manera en que los consumidores estadounidenses pueden comprar productos de CBD de calidad en una fuente confiable", dijo Rade Kovacevic, presidente de Canopy Growth. "A través de métodos de extracción de vanguardia, estrictas medidas de control de calidad e investigación científica, estamos entregando al mercado un producto de primera clase".

En el lanzamiento, la marca First & Free ofrecerá los siguientes productos derivados de CBD:

Gotas de aceite First & Free

Sin potenciadores de sabor, de 25 mg por ml (750 mg por botella de 30 ml)



Sabor menta, 25 mg por ml (750 mg por botellas de 30 ml)

Cápsulas de gel blando First & Free

caja de CBD de 250 mg (10 cápsulas de gel blando)



Botella de CBD de 750 mg (30 cápsulas de gel blando)



Botella de CBD de 1.500 mg (30 cápsulas de gel blando)

Cremas First & Free*

Crema diaria de 2500 mg (CBD solamente)



Crema para masajes de 2500 mg (CBD solamente)



Crema revitalizante de 2500 mg (CBD + capsaicina)

Canopy Growth se compromete a vender solamente productos de alta calidad, probados y confiables, y a asegurar que todas sus afirmaciones están clínicamente validadas. Esto significa vender productos First & Free solamente en estados donde lo permita la legislación estatal para garantizar el cumplimiento de las exigencias estatales en materia de protección al consumidor y seguir las leyes estatales más estrictas con respecto a la venta de CBD. La Compañía también se sujeta a las regulaciones existentes de la FDA para la fabricación, etiquetado y comercialización de suplementos dietéticos.

Si desea más información, sírvase visitar https://www.firstandfree.com/

¡Por el crecimiento futuro! (CBD First & Free, elaborado en Estados Unidos).

* Las cremas estarán disponibles pronto

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una empresa diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis que es líder en el mundo y que ofrece diferentes marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, oleoso y de cápsulas de gel blando, así como dispositivos médicos a través de Storz & Bickel GMbH & Co. KG, filial de Canopy Growth. Desde la innovación en materia de productos y procesos a la ejecución de mercado, Canopy Growth es impulsada por su pasión por el liderazgo y por el compromiso de crear una empresa de cannabis de primer nivel, lo que hace de a un producto, lugar de emplazamiento y país por vez. Canopy Growth opera en más de una decena de países en cinco continentes.

La división médica de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales de la salud, realizando exhaustivas investigaciones clínicas, e incrementando el conocimiento sobre cannabis que tiene el público en general. Ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable de avanzada y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una amplia gama de productos de espectro completo utilizando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, además de dronabinol cannabinoide simple, bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth opera tiendas minoristas en todo Canadá con sus premiadas insignias Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis mundialmente reconocida que ha creado una base de clientes grande y fiel, centrándose en productos de calidad y relaciones sólidas con los clientes. .

Desde nuestra histórica cotización pública en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de impulsar el valor de los accionistas mediante el liderazgo está en el corazón de todo lo que hace Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con las principales marcas del sector, lo que incluye, por citar a algunas, a los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y al líder de las bebidas alcohólicas Constellation Brands, listado en Fortune 500. Canopy Growth gestiona once centros de producción de cannabis con licencia con una capacidad de producción que se extiende a lo largo de más de 10,5 millones de pies cuadrados, que incluye más de un millón de pies cuadrados de espacios de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Si desea más información, visite www.canopygrowth.com.

Aviso sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" según se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Valores de Estados Unidos de 1995, así como "información prospectiva" según se define en la legislación canadiense aplicable en materia de títulos valores. A menudo, aunque no siempre, las declaraciones y la información de carácter prospectivo pueden identificarse con el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "tiene intención", "prevé" o "no prevé", o "cree", o variaciones de dichas palabras y frases, o indican que ciertas acciones, acontecimientos o resultados "pueden tomarse/ocurrir/lograrse", "se tomarían/ocurrirían/se lograrían", "podrían tomarse/ocurrir/lograrse" o "se tomarán/ocurrirán/se lograrán". Las declaraciones y la información de carácter prospectivo entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden determinar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Canopy Growth o de sus filiales difieran sustancialmente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro indicado, explícita o implícitamente, en las declaraciones o la información de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa. Algunos ejemplos de dichas declaraciones incluyen afirmaciones sobre el formato de futuros productos. Los riesgos, las incertidumbres y otros factores relacionados con la información prospectiva pueden determinar que los acontecimientos, los resultados, el rendimiento, las perspectivas y las oportunidades reales difieran sustancialmente de lo expresado o implícito en dicha información prospectiva, incluida la capacidad de la compañía a la hora de establecer y mantener la disponibilidad de productos de CBD en EE. UU., así como los riesgos incluidos en la ficha de información anual de la Compañía de fecha 25 de junio de 2019 y presentada ante los reguladores de las autoridades canadienses, disponible en el perfil de la Compañía en SEDAR (Sistema Electrónico de Análisis y Recuperación de Documentos de Canadá) en www.sedar.com. Aunque la Compañía considera que los supuestos y factores utilizados en la preparación de la información prospectiva o de las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa son razonables, no se debe depositar una excesiva confianza en dicha información y no puede garantizarse que dichos acontecimientos se produzcan o que lo hagan en los plazos indicados o incluso que se produzcan. La información prospectiva y las declaraciones prospectivas que se incluyen en el presente comunicado de prensa corresponden a la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no asume obligación alguna de actualizar públicamente dicha información prospectiva ni las declaraciones prospectivas para que reflejen nueva información, acontecimientos posteriores ni ningún otro dato a menos que lo exija la ley aplicable en materia de títulos valores.

Contacto medios:

Caitlin O'Hara

Gerenta de Comunicaciones Corporativas

Caitlin.Ohara@canopygrowth.com

613-291-3239

Contacto con Inversores:

Tyler Burns

Vicepresidente

Relaciones con los inversores

Tyler.Burns@canopygrowth.com

855-558-9333 int. 122

FUENTE Canopy Growth Corporation

Related Links

canopygrowth.com



SOURCE Canopy Growth Corporation