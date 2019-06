Canopy Growth brinda actualización sobre operaciones y actividades internacionales

Para favorecer el acceso a estos nuevos mercados, Canopy Growth ha firmado un acuerdo plurianual con Procaps S.A.S ("Procaps"), una compañía global con sede en Colombia. Procaps desarrolla, elabora y comercializa medicamentos de venta libre y suplementos nutricionales para diversas compañías farmacéuticas internacionales. Procaps exporta a más de 50 mercados internacionales, incluso jurisdicciones altamente reguladas tales como los Estados Unidos, donde tiene certificación GMP de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ("US-FDA"). Mediante el acuerdo, Canopy Growth utilizará la capacidad de formulación y encapsulación líder de la industria de Procaps, que es particularmente importante para atender a los mercados latinoamericanos, en los que hay una fuerte preferencia normativa por los productos basados en aceite, incluso softgels. El acuerdo cubre una serie de formatos de producto diferentes.

En Colombia, Canopy Growth tiene licencia para producir más de 1,16 millones de metros cuadrados de THC o cannabis CBD dominante, que convierten a su licencia Neiva en una de las mayores del mundo y permiten a la Compañía satisfacer la demanda regional emergente de cannabis medicinal y productos de CBD. Aunque solo está en uso una parte del área de cultivo, la Compañía escalará sus operaciones de acuerdo con la demanda del mercado. La Compañía también ha realizado ventas compasivas de productos de Spectrum Therapeutics elaborados en Canadá para pacientes chilenos y brasileños, que confirman el potencial de atender a pacientes mediante un modelo de importación mientras aumentan sus operaciones latinoamericanas y avanzan las normativas regionales para permitir un mayor acceso al mercado.

Asia-Pacífico:

En Australia, Spectrum Therapeutics recibió su primer embarque de aceite de cannabis medicinal en abril de 2019 y poco después, en mayo de 2019, comenzó la venta de cannabis medicinal a pacientes. El mercado médico se está expandiendo en Australia a medida que las regulaciones maduran y aumenta el acceso de los pacientes al cannabis medicinal. Las inscripciones de pacientes en todo el país se han multiplicado por diez en el último año, hasta un total de más de 1.300 en la actualidad. Spectrum Therapeutics tiene la intención de apoyar a los pacientes australianos mediante importaciones hasta que sus instalaciones nacionales estén totalmente operativas. La construcción de su planta de invernadero y posproducción de Victoria está actualmente en marcha.

Europa:

En Dinamarca, Spectrum Therapeutics recibió las licencias necesarias de la Agencia Danesa de Medicamentos para su planta de Odense, que permiten a la Compañía cultivar, cosechar, exportar y vender cannabis medicinal en forma de flores secas. Conforme a su conocimiento, Spectrum Therapeutics es la primera compañía canadiense que recibe una licencia de producción federal en Dinamarca. Las instalaciones, certificadas tanto en Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (BPAR) como en designaciones GMP, son la columna vertebral de la cadena de suministro regional de la Compañía y apoyarán la creciente demanda de productos de Spectrum Therapeutics en toda Europa. Además, después de su obtención de una licencia para cultivar y producir cannabis en España, la Compañía está desarrollando activamente planes para su segunda planta en Europa.

La Compañía sigue integrando también las recientes adquisiciones estratégicas de Storz & Bickel, con sede en Alemania, un líder global en tecnología de dispositivos médicos y vaporizadores; C3 Cannabinoid Compound Company, también con sede en Alemania, un productor de dronabinol líder en Europa; y ThisWorks, con sede en el Reino Unido. La integración de estos líderes globales en la oferta de productos y la estructura de ventas globales de Canopy aumentará los ingresos, acelerará el desarrollo de propiedad intelectual y estimulará el progreso y la expansión de la investigación clínica.

África:

En Lesoto, Spectrum Therapeutics ha obtenido una licencia de producción médica que cubre dos instalaciones en el país, incluidos 1.951.000 metros cuadrados de espacio de cultivo al aire libre y 29.915 metros cuadrados de espacio combinado en interiores, exteriores e invernadero, respectivamente, para el cultivo de variedades de CBD dominante y CBD-THC balanceados. Con la licencia para estas áreas, Spectrum Therapeutics tiene ahora, de acuerdo con sus conocimientos, uno de los sitios de cultivo legal de CBD al aire libre más grandes del continente en África, que en la actualidad se encuentra parcialmente operativo.

Spectrum Therapeutics ha adquirido también 12 hectáreas de tierra ubicadas en la Zona Económica Atlantis en Ciudad del Cabo, destinadas a establecer operaciones de producción autorizadas en Sudáfrica. La Compañía ha presentado las solicitudes pertinentes para una licencia para una planta de cultivo y procesamiento posterior a la cosecha, que complementará sus capacidades de producción actual en Lesoto.

Durante años, Canopy Growth ha adoptado una visión de largo plazo, aprovechando su situación de caja sustancial para establecer las bases para una red global de generación de ingresos. Estos últimos hitos, desde las adquisiciones de tierra y asociaciones en todo el mundo hasta el desarrollo de instalaciones, las acreditaciones de licencias, el cultivo y las ventas, convalidan los esfuerzos de la Compañía y sus inversiones estratégicas, y fortalecen su posición como líder global abocado a capitalizar mercados emergentes.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una empresa líder mundial diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis que ofrece distintas marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, de aceite y cápsulas de Softgel, así como dispositivos médicos por medio de su filial Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación en productos y procesos hasta su aplicación en el mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión por el liderazgo y el compromiso de crear una empresa de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país a la vez. Canopy Growth opera en más de una docena de países en cinco continentes.

Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth, se dedica con orgullo a la formación de profesionales sanitarios, la realización de sólidas investigaciones clínicas y el avance en la comprensión pública del cannabis, y ha invertido millones de dólares en la investigación y el desarrollo de IP comercializable de vanguardia. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de espectro completo usando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un dronabinol cannabinoide simple bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth opera establecimientos minoristas en Canadá con sus galardonadas marcas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis mundialmente reconocida que ha conquistado un público amplio y fiel mediante sus productos de calidad y relaciones significativas con los clientes.

El orgullo de hacer crecer el valor accionario mediante el liderazgo está impregnado en todo lo que hacemos en Canopy Growth, desde nuestra histórica cotización pública en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra constante expansión internacional. Canopy Growth ha establecido asociaciones con nombres importantes del sector, incluidos los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder en bebidas alcohólicas Constellation Brands, incluido en la lista Fortune 500, entre otros. Canopy Growth opera once plantas de producción de cannabis con licencia y dispone de más de 437.000 metros cuadrados de capacidad de producción, incluidos más de 93.000 metros cuadrados de espacio de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para más información, visite www.canopygrowth.com.

Información sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" de acuerdo con el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, así como "información prospectiva" de acuerdo con la legislación bursátil vigente en Canadá. A menudo, aunque no siempre, la información y las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras o expresiones como "planea", "espera" o "no espera", "se prevé", "se cree", "estima", "tiene la intención", "anticipa" o "no anticipa", "considera", o variaciones de dichas expresiones y palabras, o bien cuando se afirma que determinadas acciones, eventos o resultados "pueden", "pudieran", "podrían" o "podrán" tener lugar o alcanzarse. La información o las declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Canopy Growth o sus filiales resulten sustancialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en la información o las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado. Ejemplos de tales afirmaciones incluyen las declaraciones relacionadas con las operaciones internacionales o la expansión. Los riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con la información prospectiva podrían hacer que los eventos, los resultados, el rendimiento, las previsiones y las oportunidades reales difirieran materialmente de lo expresado o implícito en dicha información prospectiva, incluida la capacidad de la Compañía para cumplir contratos de ventas provinciales o conformar a las provincias que adquieren todo el cannabis asignado a ellas, y los riesgos incluidos en el formulario de información anual de la Compañía fechado el 27 de junio de 2018 y presentado ante las entidades reguladoras de valores de Canadá, disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR, en www.sedar.com. Aunque la Compañía considera que las suposiciones y los factores que se han tenido en cuenta al preparar la información y las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en la información ni puede garantizarse que tales eventos se producirán en los plazos expuestos o que siquiera llegarán a producirse. La información y las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado y la Compañía no asume la obligación de actualizarlas públicamente de forma que reflejen nueva información, eventos sucesivos o de otro tipo, a menos que así lo estipule la ley bursátil vigente.

Para más información:

Caitlin O'Hara, Relaciones con los medios, Caitlin.Ohara@canopygrowth.com, 613-291-3239; Relaciones con los inversores, Tyler Burns, Tyler.Burns@canopygrowth.com, 855-558-9333, ext. 122.

