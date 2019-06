Canopy Growth presta informações sobre operações e atividades internacionais

Promovendo acesso a esses novos mercados, a Canopy Growth firmou um contrato plurianual com a Procaps S.A.S ("Procaps"), empresa global sediada na Colômbia. A Procaps desenvolve, fabrica e comercializa medicamentos e suplementos nutricionais de venda sem receita médica para várias empresas farmacêuticas internacionais. A Procaps exporta para mais de 50 mercados internacionais, incluindo para jurisdições altamente regulamentadas como a dos Estados Unidos, onde obteve certificado GMP da US Food and Drug Administration ("US-FDA"). Através desse contrato, a Canopy Growth irá alavancar a grande capacidade de formulação e encapsulamento da Procaps, o que é especialmente crítico para servir mercados latino-americanos, onde há uma forte preferência regulamentar por produtos baseados em óleo, incluindo cápsulas gelatinosas. O contrato cobre diversos formatos diferentes de produtos.

Na Colômbia, a Canopy Growth é licenciada para produzir em uma área de mais de 1,16 milhão de metros quadrados de cannabis com THC ou CBD dominantes, tornando sua licença Neiva uma das maiores do mundo e posicionando a empresa para atender a demanda regional emergente por cannabis medicinal e produtos CBD. Embora apenas uma porção da área de cultivo esteja em uso, a empresa irá aumentar as operações conforme a demanda do mercado exigir. A empresa também concluiu vendas compassivas de produtos fabricados no Canadá pela Spectrum Therapeutics para pacientes chilenos e brasileiros, confirmando o potencial de servir pacientes através de um modelo de importação, enquanto suas operações na América Latina ganham escala e as regulamentações regionais avançam para dar suporte a maior acesso ao mercado.

Ásia-Pacífico:

Na Austrália, a Spectrum Therapeutics recebeu sua primeira carga de óleo de cannabis medicinal em abril de 2019 e logo depois, em maio de 2019, iniciou as vendas para pacientes de cannabis medicinal. O mercado médico está se expandindo na Austrália conforme as regulamentações se desenvolvem e os pacientes passam a ter maior acesso a cannabis medicinal. Os registros de pacientes em todo o país aumentaram dez vezes no último ano, atingindo mais de 1.300 hoje. A Spectrum Therapeutics pretende dar suporte aos pacientes australianos através de importações, até que as unidades domésticas entrem em operação total. A construção da estufa e da unidade de pós-produção em Victoria está em andamento.

Europa:

Na Dinamarca, a Spectrum Therapeutics recebeu a licença necessária do órgão de medicamentos dinamarquês para a unidade de Odense, permitindo à empresa plantar, colher, exportar e vender cannabis medicinal na forma de flor seca. Para seu conhecimento, a Spectrum Therapeutics é a primeira empresa canadense a receber uma licença federal de produção na Dinamarca. A unidade, com certificado de Boas Práticas Agrícolas e de Colheita (GACP – Good Agricultural and Collection Practices) e com designações de GMP, é a espinha dorsal da cadeia de suprimento regional da empresa e irá dar suporte à crescente demanda por produtos da Spectrum Therapeutics na Europa. Além disso, após a aquisição de uma licença para plantar e produzir cannabis na Espanha, a empresa está desenvolvendo ativamente planos para sua segunda unidade na Europa.

A empresa também continua a integrar as recentes aquisições estratégicas da Storz & Bickel, líder global em dispositivos médicos e tecnologia de vaporizador sediada na Alemanha, da C3 Cannabinoid Compound Company, grande produtora europeia de Dronabinol sediada na Alemanha, e da ThisWorks, sediada no Reino Unido. A integração dessas líderes globais à oferta de produtos e estrutura de vendas global da Canopy irá aumentar as receitas, acelerar o desenvolvimento de propriedade intelectual e promover e expandir ainda mais a pesquisa clínica.

África:

Em Lesoto, a Spectrum Therapeutics recebeu uma licença de produção medicinal que cobre duas unidades no país, incluindo uma área de 1.951.000 metros quadrados para plantio ao ar livre e áreas combinadas de 29.915 metros quadrados de espaço interno, ao ar livre e de estufa, respectivamente, onde variedades de CBD dominantes e CBD-THC balanceadas podem ser cultivadas. Com essas áreas licenciadas, a Spectrum Therapeutics, pelo que é de seu conhecimento, agora é proprietária de uma das maiores áreas de cultivo legal de CBD ao ar livre no continente africano, algumas das quais já estão em operação.

A Spectrum Therapeutics também adquiriu 12 hectares de terra localizada na Zona Econômica de Atlântida na Cidade do Cabo, a fim de estabelecer operações de produção sob licença na África do Sul. A empresa deu entrada nos requerimentos necessários para obter a licença de uma unidade de cultivo e processamento pós-colheita, que irá complementar sua atual capacidade de produção em Lesoto.

Durante anos, a Canopy Growth assumiu uma visão de longo prazo, alavancando sua posição financeira substancial para estabelecer a fundação para uma rede global, geradora de receitas. Esses últimos marcos, de aquisições de terras no mundo, parcerias, desenvolvimento de unidades, credenciamentos de licenças, cultivo de safra – e vendas – atestam os esforços da empresa e os investimentos estratégicos, fortalecendo sua posição como líder global, destinada a capitalizar em mercados emergentes.

Quer saber sobre a América do Norte? Fique atento para mais informações nos próximos dias.

Here's to Future Growth [Aqui está para futuro crescimento (no cenário global)]

Sobre a Canopy Growth Corporation

A Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) é uma empresa líder mundial de mercado em produtos diversificados de cannabis, cânhamo e dispositivos de cannabis, que oferece marcas distintas e variedades organizadas de cannabis, nas formas desidratada, em óleo e de cápsulas gelatinosas, bem como dispositivos médicos através da subsidiária da Canopy Growth. a Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Da inovação de produtos e processos à execução de mercado, a Canopy Growth é movida por uma paixão pela liderança e um compromisso de desenvolver uma empresa de cannabis de classe mundial, um produto, um local e um país por vez. A Canopy Growth tem operações em mais de uma dúzia de países, em cinco continentes.

A divisão médica da empresa, a Spectrum Therapeutics, se dedica, com orgulho, a informar profissionais de saúde, conduzindo pesquisas clínicas robustas e promovendo o entendimento público da cannabis. A empresa destinou milhões de dólares à pesquisa avançada, comercializável, e desenvolvimento de IP. A Spectrum Therapeutics vende uma variedade de produtos de espectro completo, usando seu sistema da Spectrum de classificação codificada por cores, bem como um Dronabinol canabinóide único, sob a marca Bionorica Ethics.

A Canopy Growth opera lojas varejistas no Canadá, sob as premiadas marcas Tweed e Tokyo Smoke. A Tweed é uma marca de cannabis globalmente conhecida, que desenvolveu um grupo grande e fiel de seguidores por se focar na qualidade dos produtos e relacionamentos significativos com os consumidores.

Desde o histórico registro público da empresa na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores de Nova York, sua contínua expansão internacional e seu orgulho de promover valor para os acionistas, através de sua liderança, estão enraizados em tudo o que se faz na Canopy Growth. A Canopy Growth estabeleceu parcerias com grandes nomes do setor, incluindo as ícones da cannabis Snoop Dogg e Seth Rogen, bem como com as lendas do cultivo DNA Genetics e Green House Seeds, além da líder do setor de bebidas alcoólicas listada na Fortune 500, a Constellation Brands, entre outras. A Canopy Growth opera onze unidades licenciadas de produção de cannabis, com mais de 437.000 metros quadrados de capacidade de produção, incluindo mais de 93.000 metros quadrados de espaço de produção com certificado GMP. Para obter mais informações, visite www.canopygrowth.com.

Aviso relativo a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", dentro do significado da Lei da Reforma de Contenciosos de Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, dos Estados Unidos, e "informações prospectivas" dentro do significado da legislação canadense de valores mobiliários aplicável. Frequentemente, mas nem sempre, declarações e informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras tais como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "estima", "pretende", "prevê" ou "não prevê", "acredita" ou variações de tais palavras e frases ou ainda declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "deveriam", "iriam" ou "irão" ser tomados, ocorrer ou ser alcançados. Declarações ou informações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais da Canopy Growth ou de suas subsidiárias sejam substancialmente diferentes de quaisquer futuros resultados, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações ou informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Exemplos de tais declarações incluem declarações relativas a operações e expansão internacionais. Riscos, incertezas e outros fatores envolvidos nas informações prospectivas podem fazer com que eventos, resultados, desempenho, perspectivas e oportunidades reais difiram substancialmente dos expressos ou implícitos em tais informações prospectivas, incluindo a capacidade da empresa de satisfazer vendas nas províncias, contratos ou compras nas províncias de toda a cannabis alocada a ela, e tais riscos contidos no formulário de informação anual da empresa, de 27 de junho de 2018, protocolado nos órgãos reguladores de valores mobiliários do Canadá, disponível no perfil do emissor da empresa no SEDAR, em www.sedar.com. Apesar de a empresa acreditar que as suposições e fatores uados na preparação das informações prospectivas ou das declarações prospectivas neste comunicado à imprensa sejam razoáveis, confiança excessiva não deve ser depositada em tais informações e nenhuma garantia deve ser dada de que tais eventos irão ocorrer nos prazos previstos ou de qualquer forma. As informações prospectivas e declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa são válidas apenas para a data deste comunicado à imprensa e a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente tais informações prospectivas ou declarações prospectivas, para refletir novas informações, eventos subsequentes ou por qualquer outro motivo, a menos que requerido por leis de valores mobiliários aplicáveis.

