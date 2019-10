Canopy Growth completa la adquisición previamente anunciada de Beckley Canopy Therapeutics

SMITHS FALLS, Ontario y LONDRES, 15 de octubre de 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ("Canopy Growth" o la "empresa") ha completado la adquisición previamente anunciada de todas las acciones en circulación de la empresa global de investigaciones basadas en cannabinoides Beckley Canopy Therapeutics (Beckley Canopy), incluso la empresa conjunta comercial Spectrum Biomedical UK. Estos equipos ahora se integrarán en la organización Spectrum Therapeutics más amplia para ensanchar la amplitud de la investigación clínica que se lleva a cabo bajo el estandarte de Spectrum y para combinar los equipos comerciales en Europa continental y en el Reino Unido.

Como parte de la adquisición, la estructura gerencial europea de Canopy Growth evolucionará. Paul Steckler y Steven Wooding asumirán los puestos de codirectores gerentes a cargo de todas las operaciones europeas. Paul es un veterano ejecutivo de la industria farmacéutica con más de 20 años de experiencia en puestos comerciales y ha trabajado en empresas farmacéuticas pequeñas y grandes, entre ellas Pfizer. Steve ha ocupado múltiples posiciones a lo largo de una carrera de 27 años en Janssen, la división farmacéutica de Johnson & Johnson. Más recientemente, fue director de Estrategia Comercial Global y Acceso a Mercados de Janssen.

"La adquisición se lleva a cabo en un momento en el que se están acrecentando las oportunidades comerciales en toda Europa", dijo Mark Zekulin, director ejecutivo de Canopy Growth. "Spectrum Biomedical ha completado todas las aprobaciones necesarias para la importación de cannabis en el mercado del Reino Unido y se enorgullece de facilitar a los pacientes en este país el acceso a medicamentos seguros basados en cannabinoides. La consolidación de nuestras operaciones en el Reino Unido permitirá a Canopy mejorar simultáneamente sus capacidades de investigación y comercialización en todo el continente".

Beckley Canopy se formó en enero de 2018 como una empresa conjunta entre Beckley Research & Innovations ("BRI") y Canopy Growth para la investigación y el desarrollo de medicamentos validados clínicamente basados en cannabis, con un enfoque decidido hacia la protección de la propiedad intelectual. La plataforma investigativa combinó a líderes europeos y norteamericanos en investigaciones sobre cannabis de BRI y Canopy Growth para crear una asociación europea sólida y complementaria con sede en el Reino Unido. Desde su creación, Beckley Canopy ha logrado considerables avances en sus áreas centrales de investigación, ha añadido indicaciones de interés adicionales y ha colaborado en forma estrecha y complementaria con el equipo global de investigaciones de Canopy.

Por el futuro crecimiento (europeo).

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED,NYSE: CGC) es una empresa diversificada líder mundial en cannabis, marihuana y dispositivos para cannabis, que ofrece marcas distintivas y variedades de cannabis especialmente seleccionadas en formas seca, de aceite y cápsulas softgel, así como dispositivos médicos a través de Storz & Bickel GMbH & Co. KG, una subsidiaria de Canopy Growth. Desde la innovación de productos y procesos hasta su ejecución en el mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión por el liderazgo y el compromiso de crear una empresa de cannabis de categoría mundial, un producto, un sitio y un país a la vez. Canopy Growth tiene operaciones en más de una docena de países en cinco continentes.

Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth, se dedica con orgullo a la formación de profesionales de la salud, lleva a cabo sólidas investigaciones clínicas y aumenta el entendimiento del público acerca del cannabis, además de haber dedicado millones de dólares a la investigación comercializable de vanguardia y al desarrollo de propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una amplia gama de productos que cubren todo el espectro usando su sistema de clasificación Spectrum con códigos de colores, así como el cannabinoide individual Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth opera tiendas minoristas en Canadá bajo sus premiados estandartes Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis reconocida a nivel mundial que ha establecido una base amplia y leal de seguidores gracias a su enfoque en productos de calidad y a relaciones significativas con sus clientes.

Desde nuestra histórica salida a bolsa en las Bolsas de Valores de Toronto y de Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo en aumentar el valor para los accionistas a través del liderazgo está arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con nombres líderes en el sector como los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas de los cruzamientos DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder en bebidas alcohólicas incluido en la lista Fortune 500 Constellation Brands, por solo nombrar algunos. Canopy Growth opera once sitios con licencia para la producción de cannabis con una capacidad de producción superior a los 437.000 metros cuadrados, incluso más de 93.000 metros cuadrados de espacio para producción con la certificación GMP. Para obtener más información, visite www.canopygrowth.com

Aviso con respecto a las declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos de 1995 e "información a futuro" dentro del significado de la legislación canadiense sobre títulos valores correspondiente. Con frecuencia, pero no siempre, las declaraciones y la información a futuro se pueden identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "intenta", "prevé" o "no prevé", o "considera", o variaciones de tales palabras y frases o la afirmación de que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "pudieran" o "pudiesen" tener lugar, ocurrir o alcanzarse. Las declaraciones y la información a futuro involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pudieran causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de Canopy Growth o sus subsidiarias sean materialmente diferentes de cualesquiera resultados, desempeño o logros futuros expresos o implícitos en las declaraciones o información a futuro que se incluyen en este comunicado de prensa. Entre los ejemplos de tales declaraciones se incluyen declaraciones con respecto a adquisiciones estratégicas. Los riesgos, las incertidumbres y otros factores relacionados con la información a futuro podrían causar que los eventos, resultados, desempeño, perspectivas y oportunidades reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dicha información a futuro, incluso la capacidad de la empresa para satisfacer contratos de ventas provinciales o que las provincias compren todo el cannabis que se les ha asignado, y tales riesgos contenidos en el formulario de información anual de la empresa con fecha 25 de junio de 2019 y presentado ante las autoridades reguladoras de títulos valores canadienses en el perfil de emisor de la empresa en SEDAR en www.sedar.com. Aunque la empresa considera que las suposiciones y factores usados en la preparación de información a futuro o de declaraciones a futuro en este comunicado de prensa son razonables, no se debe depositar indebida confianza en tal información y no se pueden ofrecer garantías de que dichos eventos ocurrirán en los plazos de tiempo divulgados o incluso que ocurrirán. La información a futuro y las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa solo son válidas a la fecha en que se hacen y la empresa no asume obligación alguna de actualizar públicamente dicha información a futuro o declaraciones a futuro para reflejar nueva información, eventos subsiguientes u otros pormenores a menos que así lo exijan las leyes sobre títulos valores correspondientes.

