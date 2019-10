Canopy Growth completa a aquisição anunciada anteriormente da Beckley Canopy Therapeutics

SMITHS FALLS, Ontário e LONDRES, 15 de outubro de 2019 /CNW/ - A Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ("Canopy Growth" ou a "Empresa") fechou a aquisição anteriormente anunciada de todas as ações em circulação da empresa global de pesquisas baseadas em canabinoides Beckley Canopy Therapeutics (Beckley Canopy), incluindo o empreendimento comercial conjunto Spectrum Biomedical UK. Essas equipes serão agora integradas na organização mais ampla Spectrum Therapeutics para aumentar a amplitude da pesquisa clínica feita sob a marca Spectrum e para combinar as equipes comerciais da Europa Continental e do Reino Unido.

Como parte da aquisição, a estrutura europeia de gerenciamento da Canopy Growth irá se desenvolver. Paul Steckler e Steven Wooding irão assumir as posições de co-diretores gerentes responsáveis por todas as operações europeias. Paul é um experiente executivo da área farmacêutica com mais de 20 anos de experiência em funções comerciais, e trabalhou tanto para grandes quanto para pequenas empresas farmacêuticas incluindo a Pfizer. Steve ocupou várias posições dentro de uma carreira de 27 anos na Janssen, a divisão farmacêutica da Johnson & Johnson. Mais recentemente, ele foi chefe de estratégia comercial global e acesso ao mercado da Janssen.

"A aquisição surge em uma época na qual as oportunidades comerciais na Europa estão aumentando", disse Mark Zekulin, CEO da Canopy Growth. "A Spectrum Biomedical completou todas as aprovações necessárias para importar maconha para o mercado do Reino Unido e tem orgulho em facilitar o acesso aos pacientes de medicamentos seguros baseados em canabinoides no Reino Unido. Consolidar nossas operações baseadas no Reino Unido permitirá que a Canopy melhore simultaneamente suas capacidades de pesquisa e comerciais por todo o continente".

A Beckley Canopy foi formada como um empreendimento conjunto em janeiro de 2018 entre a Beckley Research & Innovations ("BRI") e a Canopy Growth para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos baseados em maconha aprovados clinicamente, com forte foco na proteção da propriedade intelectual. A plataforma de pesquisa combinou líderes europeus e norte-americanos da pesquisa da maconha da BRI e da Canopy Growth para criar uma forte e complementar parceria europeia baseada no Reino Unido. Desde sua criação, a Beckley Canopy fez um progresso significativo em suas principais áreas de pesquisas, acrescentou indicações adicionais de interesse e trabalhou de perto e de maneira complementar com a equipe global de pesquisa da Canopy.

Um brinde ao crescimento (europeu) futuro.

Sobre a Canopy Growth Corporation

A Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) é uma empresa líder mundial de maconha, cânhamo e dispositivos para maconha diversificados, que oferece marcas distintas e variedades selecionadas de maconha curada em forma desidratada, óleo e cápsulas Softgel, bem como dispositivos médicos através da subsidiária da Canopy Growth, a Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde a inovação dos produtos e processos até a execução de mercado, a Canopy Growth é impulsionada por uma dedicação à liderança e pelo compromisso de criar uma empresa de maconha de classe mundial focalizada em um produto, um local e um país de cada vez. A Canopy Growth tem operações em mais de uma dúzia de países, em cinco continentes.

A divisão médica da Canopy Growth, Spectrum Therapeutics é orgulhosamente dedicada à educação de profissionais de cuidados com a saúde, conduzindo pesquisa clínica robusta e aprofundando o entendimento do público sobre a maconha e tem dedicado milhões de dólares para pesquisa comercializável de ponta e desenvolvimento de PI. A Spectrum Therapeutics vende uma série de produtos de espectro completo, utilizando seu sistema Spectrum de classificação codificada por cores, bem como o exclusivo canabinoide Dronabinol, sob a marca Bionorica Ethics.

A Canopy Growth opera lojas de varejo em todo o Canadá sob sua premiadas marcas Tweed e Tokyo Smoke. A Tweed é uma marca globalmente reconhecida de maconha, e construiu uma grande e fiel legião de seguidores, concentrando-se em produtos de qualidade e relacionamentos profundos com os clientes.

Desde nossa histórica abertura de capital na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores de Nova York até nossa contínua expansão internacional, o orgulho em promover o valor dos acionistas através da liderança está enraizado em tudo que fazemos na Canopy Growth. A Canopy Growth estabeleceu parcerias com nomes líderes do setor, incluindo os ícones da maconha Snoop Dogg e Seth Rogen, as lendas da produção de sementes DNA Genetics e Green House Seeds e a líder do setor do álcool da revista Fortune 500, a Constellation Brands, mencionando apenas alguns. A Canopy Growth opera onze locais licenciados de produção de maconha com mais de 437.000 metros quadrados de capacidade de produção, incluindo mais de 93.000 metros quadrados de espaço certificado de boas práticas de produção (GMP). Para mais informações, visite o endereço www.canopygrowth.com

Aviso em relação às declarações prospectivas

Este comunicado para a imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei da Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995 e das "informações sobre declarações prospectivas" dentro do significado das leis canadenses aplicáveis sobre títulos. Frequentemente, mas não sempre, as declarações e informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras tais como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "estima", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "iriam", "seriam" ou "serão" tomados, ocorrer ou serem alcançados. Declarações ou informações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou realizações da Canopy Growth ou de suas subsidiárias sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho ou realizações expressos ou implícitos pelas declarações ou informações prospectivas contidas neste comunicado para a imprensa. Exemplos de tais declarações incluem as declarações relativas às aquisições estratégicas. Os riscos, incertezas e outros fatores envolvidos nas informações prospectivas que poderiam fazer com que os eventos reais, resultados, desempenho, perspectivas e oportunidades sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais informações prospectivas, incluindo a habilidade da empresa de satisfazer contratos de vendas provinciais ou províncias comprando toda a maconha alocada a elas, e tais riscos incluídos no formulário de informações anuais da empresa, datado de 25 de junho de 2019 registrado nos reguladores canadenses de títulos, disponível no perfil de emissor da empresa no SEDAR no endereço www.sedar.com. Apesar de a empresa acreditar que as suposições e fatores usados na preparação das informações prospectivas e das declarações prospectivas neste comunicado para a imprensa sejam razoáveis, confiança excessiva não deve ser depositada em tais informações e nenhuma garantia pode ser fornecida de que tais eventos ocorrerão nos prazos apresentados ou se irão ocorrer. As informações prospectivas e as declarações prospectivas incluídas neste comunicado para a imprensa foram feitas na data deste comunicado para a imprensa e a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente tais informações prospectivas ou declarações prospectivas para refletirem novas informações, eventos subsequentes ou de outra forma, a menos que exigido pelas leis aplicáveis aos títulos.

