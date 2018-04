Canopy Growth Corporation annonce l'acquisition d'Annabis Medical, la principale entreprise tchèque de cannabis médical

Leader du secteur du cannabis médical en République tchèque, Annabis Medical importe et distribue des produits du cannabis, aux termes de licences fédérales tchèques, et vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de pharmacies dans toute la République tchèque. Son fondateur et PDG, le Dr Robin Kazík, continuera à diriger et à étendre les activités de la filiale tchèque dans le cadre de la grande famille de sociétés de Canopy Growth.

« Cette acquisition constitue un autre exemple de notre engagement envers l'expansion des activités de Canopy en Europe et renforce notre position de leader », a déclaré Mark Zekulin, président du conseil de Canopy Growth. « Nous nous réjouissons à l'idée de fournir à nos clients tchèques des produits médicaux issus du cannabis de haute qualité, produits selon de bonnes pratiques de fabrication, et de leur offrir davantage de ressources pour appuyer l'enseignement aux pharmaciens, patients et professionnels de la santé tchèques. »

En combinant la vaste expérience internationale et le réseau de Canopy Growth avec la solide position d'Annabis Medical sur son marché national, Canopy est fière de pouvoir offrir sa marque renommée Spectrum Cannabis à un autre marché européen.

« Bénéficiant d'un fort ancrage régional et d'un réseau de distribution bien établi sur le marché du cannabis médical en République tchèque, et important depuis longtemps du cannabis d'origine canadienne, nous sommes ravis de rejoindre la famille de sociétés de Canopy Growth. Ce changement nous permettra de diversifier plus rapidement notre offre de produits et de renforcer notre approvisionnement à mesure que nous progressons sur le marché », a déclaré le Dr Robin Kazík, fondateur et PDG d'Annabis Medical.

L'acquisition d'Annabis Medical s'appuiera sur la position de leader de Canopy Growth dans le secteur des produits médicaux issus du cannabis et suit le modèle récent de partenariat et d'accord d'approvisionnement avec Alcaliber S.A., le leader espagnol du secteur pharmaceutique. En outre, Canopy Growth fournit actuellement le marché allemand par le biais de sa filiale Spektrum Cannabis GmbH et a formé un partenariat, Spectrum Cannabis Denmark ApS, qui est autorisé à cultiver du cannabis dans une serre de 40 000 mètres carrés à Odense, au Danemark. Ces actifs, combinés avec les plateformes canadiennes Canopy Growth de production et de vente qui n'ont pas leur égal, représentent la plateforme de cannabis la plus grande et la plus diversifiée du monde.

En vertu de l'accord, la Société émettra au Dr Kazík 50 735 actions ordinaires dans le capital propre de la Société, pour une valeur de 1 491 882,70 $ à la clôture du marché et, sous réserve que certains jalons soient atteints, émettra jusqu'à 34 758 actions ordinaires supplémentaires pour une valeur de 1 022 080,00 $, en se basant sur le cours moyen pondéré des actions de 29,40519 $ sur 5 jours, au 5 avril 2018. La valeur totale de la contrepartie payable selon les termes de l'accord est d'environ 2 513 962,70 $. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Pro budoucí růst! (À la croissance future !)

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélule. De l'innovation des produits et procédés aux stratégies d'exécution sur le marché, Canopy Growth est portée par une passion pour le leadership et par l'engagement de bâtir une entreprise mondiale du cannabis, un produit, un site et un pays à la fois.

Canopy Growth a établi des partenariats avec de grands noms du secteur, dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis, DNA Genetics et Green House Seed, ou encore le leader des boissons alcoolisées selon le classement Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite huit installations de production de cannabis, représentant une superficie de production de plus de 230 000 mètres carrés, y compris plus de 46 000 mètres carrés agréés selon les bonnes pratiques de fabrication. La Société exerce ses activités dans sept pays répartis sur quatre continents. La Société est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques robustes et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis, et, par l'intermédiaire de sa filiale détenue en partie, Canopy Health Innovations, a consacré des millions de dollars dans la recherche et le développement d'actifs intellectuels de pointe commercialisables. Par le biais de sa filiale détenue en partie Canopy Rivers Corporation, la Société fournit des ressources et un investissement à de nouveaux acteurs du marché, et construit du même coup un portefeuille de placements stables dans le secteur. De notre introduction en bourse historique à la poursuite de notre expansion internationale, la fierté d'offrir une grande valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est présente dans tout ce que nous faisons chez Canopy Growth. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.canopygrowth.com/.

À propos d'Annabis Medical s.r.o

Annabis Medical s.r.o est un distributeur de cannabis médical basé en République tchèque, qui détient, directement ou par l'entremise de ses sociétés affiliées, des licences de cannabis médical depuis 2014. Ses activités de distribution de cannabis médical ont commencé en 2015. Par ailleurs, l'entreprise a collaboré dans le passé avec le Bureau du cannabis médical des Pays-Bas et a également importé du cannabis médical du Canada. Sa société sœur, Annabis, s.r.o., est un producteur de produits cosmétiques biologiques dérivés du chanvre et n'est pas impliquée dans la transaction.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « prévoit », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » faire l'objet de décisions, survenir ou se réaliser. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats, les performances et les accomplissements réels de Canopy Growth, ses filiales, ou Annabis Medical et les résultats, les performances et les accomplissements futurs décrits, de façon implicite ou explicite, par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Des exemples de tels énoncés incluent la clôture de l'accord visant l'acquisition d'Annabis Medical, la participation continue du Dr Kazik aux activités d'Annabis Medical, l'expansion des activités de la Société en Europe, la position sur le marché de la Société et d'Annabis Medical, ainsi que la diversification de la gamme de produits offerts par Annabis Medical et son accès à la chaîne d'approvisionnement. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs en rapport avec les informations prospectives sont tels que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités pourraient en réalité différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés, notamment les risques associés a) à la clôture de l'acquisition d'Annabis Medical, y compris la satisfaction de toute condition préalable, ainsi que l'obtention de permis d'exportation et d'importation, b) aux changements dans les lois régissant les activités de la Société, tant à l'échelle nationale qu'internationale, c) à l'intégration des filiales nouvellement acquises, d) à l'exploitation dans les marchés émergents, e) aux approbations réglementaires et boursières et f) aux risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 28 juin 2017, déposée auprès de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières du Canada, et disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur le site SEDAR, à l'adresse http://www.sedar.com. Même si la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou même qu'ils se produiront. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

