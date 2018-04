Canopy Growth Corporation anuncia la adquisición de la mayor compañía checa de cannabis médico, Annabis Medical

Annabis Medical es líder en la industria del cannabis médico de la República Checa, importado actualmente y distribuyendo productos de cannabis según las licencias federales checas, con productos para la venta por medio de canales de farmacia de la República Checa. Su fundador y consejero delegado, el doctor Robin Kazík, seguirá liderando y haciendo crecer la filial checa como parte de la familia mayor de Canopy Growth.

"Esta adquisición es otro ejemplo de nuestro compromiso de cara a ampliar la presencia europea de Canopy y ampliar nuestra posición de liderazgo", indicó Mark Zekulin, director general de Canopy Growth. "Estamos impacientes por suministrar a los clientes checos nuestros productos de cannabis médicos producidos GMP de alta calidad, además de suministrar más recursos que apoyen la formación para los farmacéuticos checos, pacientes y médicos del cuidado de la salud".

Al combinar la amplia experiencia mundial de Canopy Growth y la destacada posición nacional de Annabis Medical, Canopy se enorgullece de llevar su prestigiosa marca Spectrum Cannabis a otro mercado de Europa.

"Con una destacada huella y una red de distribución establecida en el mercado del cannabis médico checo, además de una historia de importación e cannabis de Canadá, estamos emocionados de unirnos a la familia de Canopy Growth. Este movimiento nos va a permitir diversificar de forma más rápida nuestra oferta de productos y fortalecer nuestro acceso al suministro a la vez que crecemos dentro del mercado", explicó el doctor Robin Kazík, fundador y consejero delegado de Annabis Medical.

La adquisición de Annabis Medical construirá la posición de Canopy Growth en relación al liderazgo del espacio del cannabis médico europeo, siguiendo la asociación reciente y acuerdo de suministro con el líder farmacéutico español Alcaliber S.A. Además, Canopy Growth suministra en la actualidad al mercado de Alemania por medio de su filial, Spektrum Cannabis GmbH, y ha creado una asociación, Spectrum Cannabis Denmark ApS, que tiene licencia para cultivar cannabis en unas instalaciones de producción de invernadero de 40.000 metros cuadrados situadas en Odense, Dinamarca. Estos activos, combinados con las plataformas de producción y venta de Canadá sin precedentes de Canopy Growth, representan la plataforma de cannabis más diversificada y grande de todo el mundo.

Según los términos del acuerdo, la compañía emitirá Dr. Kazík 50.735 acciones ordinarias en el capital de la compañía, con un valor de 1.491.882,70 dólares al cierre, estando pendiente de la cumplimentación de algunos hitos, emitiendo hasta una cifra adicional de 34.758 acciones ordinarias valoradas en 1.022.080.00 dólares, según el día 5 VWAP de 29,40519 dólares a fecha de 5 de abril de 2018. El valor total de la consideración pagadera bajo los términos del acuerdo es de unos 2.513.962,70 dólares. Todas las cantidades están en dólares canadienses a no ser que se indique lo contrario.

Pro budoucí růst! (Aquí está el crecimiento del futuro).

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth es una destacada compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento.

Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluyendo el icono del cannabis, Snoop Dogg, leyendas de la reproducción de semillas DNA Genetics y Green House, y el líder de alcohol de Fortune 500, Constellation Brands, solo por nombrar algunas. Canopy Growth realize operaciones en ocho instalaciones de producción de cannabis que cuentan con más de 2,4 millones de pies cuadrados en capacidad de producción, incluyendo más de 500.000 pies cuadrados de espacio de producción GMP certificado. La compañía realiza operaciones en siete países de cuatro continentes. La compañía se enorgullece al dedicarse a la formación de médicos de salud, realizando una investigación clínica destacada, además de ampliar el conocimiento público del cannabis, y a través de su filial de propiedad parcial, Canopy Health Innovations, ha dedicado millones de dólares hacia el desarrollo IP, la investigación comercializable y revolucionaria. Por medio de su filial de propiedad privada Canopy Rivers Corporation, la compañía proporciona recursos e inversiones a los nuevos entrantes de mercado y a la construcción de una cartera de inversiones estables dentro del sector. Desde nuestra cotización pública histórica hasta nuestra expansión internacional continuada, el orgullo en el avance del valor de los accionistas por medio del liderazgo está integrado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Si desea más información visite la página web http://www.canopygrowth.com/.

Acerca de Annabis Medical s.r.o

Annabis Medical s.r.o es un distribuidor de cannabis médico con sede en la República Checa y que, de forma directa o por medio de sus filiales, dispone de licencias de cannabis médico desde 2014. La distribución del cannabis médico comenzó en 2015, y la compañía ha trabajado anteriormente con la Office of Medicinal Cannabis de los Países Bajos, importando además cannabis médico de Canadá. Su compañía hermana, Annabis, s.r.o., es productora de cosméticos orgánicos de marihuana, no estando implicada en la transacción.

Aviso relacionado con la información de futuro

Este comunicado contiene declaraciones de futuro. A menudo, pero no siempre, las información de las declaraciones de futuro se puede identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de estas palabras y frases o del estado de algunas de las acciones, eventos o resultados que "podrían", "deberían", "podrán", "harán" o "serán" tenidas en cuenta, suceder o llevarse a cabo. La información de futuro implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, incertidumbres u otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de Canopy Growth, sus filiales, o Annabis Medical sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logro expresado o implicado por medio de la información de futuro integrada en este comunicado. Ejemplos de estas declaraciones incluyen el cierre de la adquisición de Annabis Medical, la implicación en marcha del doctor Kazik en las operaciones de Annabis Medical, la expansión de las operaciones europeas de la compañía, la posición de mercado de la compañía y de Annabis Medical, además de la diversificación de las ofertas de producto de Annabis Medical y sus accesos al suministro. Los riesgos, incertidumbres y otros factores implicados en la información de futuro pueden hacer que los eventos actuales, resultados, rendimiento, prospectos y oportunidades difieran materialmente de los expresados o implicados en la información de futuro, incluyendo los riesgos asociados con: cierre de la adquisición de Annabis Medical, incluyendo la satisfacción de cualquiera de las condiciones precedentes, consecución de los permisos de exportación e importación; cambios en las normas que gobiernan las operaciones de la compañía, tanto a nivel nacional como internacional; la integración de las filiales de nueva adquisición; funcionamiento en los mercados emergentes; aprobaciones de los mercados de valores normativos y riesgos contenidos en el formulario de información anual de la compañía con fecha de 28 de junio de 2017 y cumplimentado con las bolsas de valores de Canadá disponible en el perfil de emisor de la compañía sito en SEDAR a través de http://www.sedar.com. A pesar de que la compañía cree que las presunciones y los factores utilizados en la preparación de la información de futuro de este comunicado son razonables, no se debe confiar en esta información, ni asegurar que estos eventos se produzcan en los marcos de tiempo desvelados o en total. La información de futuro incluida en este comunicado cuenta hasta la fecha de publicación del comunicado, y la compañía no tiene obligación de actualizar públicamente esta información de futuro para reflejar la nueva información, eventos posteriores u otros a no ser que sea necesario por la legislación de valores aplicable.

