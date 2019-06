Canopy Growth firma acordo com procaps para formulação e encapsulamento de produtos

Por meio do acordo, a Canopy Growth e a Procaps vão alavancar o conhecimento coletivo das duas empresas para produzir produtos de cannabis de alta qualidade e grau farmacêutico, ao mesmo tempo em que realizam pesquisa e desenvolvimento de novos formatos e formulações. A capacidade de encapsulamento da Procaps, que é líder do setor, é especialmente importante para atender ao mercado latino-americano, no qual as regulamentações vigentes se concentraram exclusivamente em produtos à base de óleo de cannabis, incluindo cápsulas gel.

"Este acordo adiciona capacidade instantânea à cadeia de fornecimento global da Canopy Growth e posiciona a empresa para atender mercados em toda a América Latina, com uma ampla gama de produtos diferenciados e de alta qualidade à base de cannabis", disse Mark Zekulin, presidente e co-CEO da Canopy Growth. "Aproveitar a experiência global da Canopy Growth em produtos médicos e OTC com canabinoides, juntamente com a capacidade comprovada de fabricação e distribuição da Procaps, é uma fórmula vencedora."

A Procaps tem presença direta em 13 países e fábricas na Colômbia, Venezuela, El Salvador e Brasil, além de comercializar produtos para mais de 50 mercados internacionais. A Procaps também é certificada pela Agência Reguladora de Saúde da Colômbia (INVIMA), a Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), a Agência Reguladora de Medicamentos e Assistência Médica do Reino Unido (MHRA) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira (ANVISA), além de certificada com o GMP – Boas Práticas de Fabricação. Desde 2009, a Procaps tem autorização para exportar medicamentos prescritos em cápsulas gel para os Estados Unidos e outros mercados altamente regulamentados, como o Brasil, a Austrália, o México e os Emirados Árabes.

"Estamos entusiasmados para trabalhar em conjunto com a Canopy Growth, empresa líder global na indústria de cannabis medicinal. Este acordo plurianual será apoiado por décadas de experiência da Procaps no desenvolvimento farmacêutico de produtos científicos diferenciados e com alto valor agregado, com a qualidade necessária para os padrões mais elevados da região", afirmou Ruben Minski, Presidente da Procaps.

O acordo é o mais recente passo no avanço das operações globais da Canopy Growth – e a Procaps está estrategicamente localizada em Barranquilla, Colômbia, permitindo acesso rápido ao transporte marítimo global, bem como à fazenda da Canopy Growth na Colômbia, uma área de 126 hectares totalmente licenciada.

"A colaboração com a Procaps, uma empresa local e líder do setor, reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria de cannabis colombiana", disse Bibiana Rojas, Country Manager Colômbia na Canopy Growth. "Com esse acordo e o avanço das operações em nossa fazenda, nossa cadeia de suprimentos integrada está bem posicionada para produzir produtos à base de cannabis que sejam inovadores e de alta qualidade, atendendo ao mercado nacional, regional e, no futuro, global".

Unindo sua plataforma de produção à capacidade de formulação de produtos da Procaps, a Canopy Growth aumentou sua capacidade de atender à crescente demanda global da indústria legal de cannabis, solidificando sua posição de liderança regional e global.

Sobre a Canopy Growth Corporation

A Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) é uma empresa líder mundial de cannabis, cânhamo e dispositivos para cannabis, oferecendo marcas e variedades distintas de cannabis em óleo, cápsulas gel ou flores secas, bem como dispositivos médicos, por meio de sua subsidiária Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Da inovação de produtos e processos à atuação no mercado, a Canopy Growth é impulsionada pela paixão pela liderança e pelo compromisso de construir uma empresa de cannabis de classe mundial - um produto, local e país de cada vez. A Canopy Growth tem operações em mais de uma dúzia de países nos cinco continentes.

A divisão médica da Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, dedica-se orgulhosamente à educação dos profissionais de saúde, à pesquisa clínica robusta e à compreensão da cannabis pelo público, tendo dedicado milhões de dólares à pesquisa de ponta e ao desenvolvimento de PI. A Spectrum Therapeutics comercializa uma gama de produtos de usando seu sistema Spectrum de classificação codificada por cores, bem como o único canabinoide Dronabinol sob a marca Bionorica Ethics.

A Canopy Growth opera lojas de varejo em todo o Canadá com seus premiados banners Tweed e Tokyo Smoke. A Tweed é uma marca de cannabis reconhecida mundialmente e que construiu um público amplo e fiel, concentrando-se em produtos de qualidade e relacionamento significativo com os clientes.

De nossa listagem pública histórica na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Nova York até nossa expansão internacional contínua, o orgulho em promover o valor para os acionistas por meio da liderança está enraizado em tudo o que fazemos na Canopy Growth. A Canopy Growth estabeleceu parcerias com os principais nomes do setor, incluindo os ícones de cannabis Snoop Dogg e Seth Rogen, a criação das lendárias DNA Genetics e Green House Seeds, e a líder de bebidas alcoólicas listada na Fortune 500, Constellation Brands, para citar apenas algumas. A Canopy Growth opera onze locais licenciados para a produção de cannabis com mais de 4,7 milhões de pés quadrados de capacidade de produção, incluindo mais de um milhão de pés quadrados de espaço de produção certificado pela GMP. Para mais informações, visite www.canopygrowth.com

Sobre a Procaps

Por mais de 40 anos, a Procaps desenvolveu soluções farmacêuticas abrangentes para a saúde, o que a permitiu ser uma referência no mercado farmacêutico latino-americano e uma das organizações colombianas com excelente desempenho internacional, graças ao seu modelo sustentável e seu propósito de contribuir para o bem-estar. É uma organização que se dedica a aprender com os mercados locais e, hoje, conta com mais 26 patentes em diferentes países e 54 em processo, mais de 5.500 marcas próprias em 21 países, além de produtos comercializados em mais de 50 países nos 5 continentes.

A cultura de inovação da Procaps também levou a organização a desenvolver produtos que são reconhecidos como altamente seguros e protegidos, proporcionando grande confiança aos médicos, instituições de saúde, pacientes e consumidores. Seu impulso em direção à inovação e ao compromisso de contribuir positivamente para a saúde e o bem-estar permitiu a Procaps ser uma organização constantemente motivada, na esperança de construir um mundo mais saudável. Para mais informações visite: www.procapslaboratorios.com .

