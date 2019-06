Canopy Growth firma un acuerdo plurianual de formulación y encapsulación de productos con Procaps

"Este acuerdo agrega capacidad instantánea a la cadena de producción global de Canopy Growth y posiciona a la compañía para atender los mercados de América Latina con una amplia gama de productos diferenciados y de alta calidad basados en cannabis", dijo Mark Zekulin, presidente y co-CEO de Canopy Growth. "Aprovechar la experiencia global de Canopy Growth en medicamentos cannabinoides y productos de venta libre de CBD junto con la capacidad probada de fabricación y distribución de Procaps es una fórmula ganadora."

Procaps tiene presencia directa en 13 países con instalaciones de fabricación en Colombia, Venezuela, El Salvador y Brasil, y vende productos a más de 50 mercados internacionales. Además, Procaps está certificado en Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (INVIMA), la Agencia Federal de Estados Unidos (FDA), la Agencia Reguladora del Reino Unido (MHRA) y de Brasil (ANVISA). Desde 2009, Procaps cuenta con aprobación para exportar medicamentos recetados en forma de cápsula de gelatina blanda al mercado estadounidense y también a otros mercados altamente regulados como Brasil, Australia, México y los Emiratos Árabes Unidos.

"Estamos realmente entusiasmados por trabajar de la mano con Canopy Growth, la compañía global líder en la industria del Cannabis medicinal. Este acuerdo multianual estará respaldado por la experiencia de Procaps gracias a décadas en el desarrollo de productos farmacéuticos diferenciados con alto valor agregado, que tienen la calidad requerida para cumplir con los estándares más altos de la región. Dijo Ruben Minski, Presidente de Procaps.

Este acuerdo es el avance más reciente de las operaciones globales de Canopy Growth - y Procaps se encuentra estratégicamente ubicado en Barranquilla, Colombia, lo que brinda un rápido acceso al transporte marítimo mundial, así como a la finca de Canopy Growth en Neiva, con 126 hectáreas totalmente licenciadas.

"La colaboración con Procaps, una empresa colombiana y líder de la industria, demuestra aún más nuestro compromiso con el desarrollo de la industria de cannabis en Colombia", dijo Bibiana Rojas, Gerente General de Canopy Growth Colombia. "Con este acuerdo y el avance de las operaciones en nuestra finca, nuestra cadena de producción estará completamente integrada en Colombia posicionándonos para obtener productos terminados de cannabis, innovadores y de alta calidad, que sirvan al mercado nacional, regional y global en el futuro."

Junto con su plataforma de producción y la capacidad de formulación de productos de Procaps, Canopy Growth ha aumentado su capacidad para satisfacer las crecientes demandas mundiales de la industria legal del cannabis y ha consolidado su posición de liderazgo regional y mundial.

Aquí estamos para el futuro crecimiento (Colombiano y latinoamericano).

Sobre Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED,NYSE: CGC) es una empresa diversificada líder mundial en cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis, que ofrece distintas marcas y variedades de cannabis seco, en aceite y cápsulas de Softgel, así como dispositivos médicos a través de la subsidiaria de Canopy Growth, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación de productos y procesos hasta la ejecución del mercado, Canopy Growth está impulsado por la pasión por el liderazgo y el compromiso de construir una empresa de cannabis de clase mundial, un producto y país a la vez. Canopy Growth tiene operaciones en más de una docena de países en los cinco continentes.

La división médica de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, se enorgullece de educar a los profesionales de la salud, realizar investigaciones clínicas sólidas y promover el conocimiento del público sobre el cannabis, y ha dedicado millones de dólares a investigaciones de vanguardia, comercializables y desarrollo de propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de espectro completo utilizando su sistema de clasificación por código de colores Spectrum, así como el cannabinoide único Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth opera tiendas minoristas en todo Canadá bajo sus marcas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis reconocida a nivel mundial que ha desarrollado un gran número de seguidores al centrarse en productos de calidad y relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestro histórico listado público en la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de avanzar en el valor de los accionistas a través del liderazgo está grabado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluidos los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas sobre genética Genética ADN y Green House Seeds, y el líder en bebidas alcohólicas Fortune 500 Constellation Brands, por nombrar algunos. Canopy Growth opera once sitios de producción de cannabis con licencia, con más de 4,7 millones de pies cuadrados de capacidad de producción, incluidos más de un millón de pies cuadrados de espacio de producción con certificación GMP. Para más información visite www.canopygrowth.com

Sobre Procaps

Durante más de 40 años, Procaps ha desarrollado soluciones farmacéuticas integrales para la salud, lo que le ha permitido ser una referencia en el mercado farmacéutico latinoamericano y ser una de las organizaciones colombianas con un excelente desempeño internacional, gracias a su modelo sostenible y su propósito de Contribuyendo al bienestar. Es una organización que se ha dedicado a aprender de los mercados locales. Hoy cuenta con más de 26 patentes en diferentes países y 54 en proceso; También cuenta con más de 5.500 marcas propias que llegan a 21 países y sus productos están presentes en más de 50 países en los 5 continentes.

La cultura de innovación en Procaps también ha llevado a la organización a desarrollar productos que son reconocidos como altamente seguros y de protección, brindando una gran confianza a los médicos, instituciones de salud, pacientes y consumidores. Su impulso hacia la innovación y el compromiso de contribuir positivamente a la salud y el bienestar ha permitido a Procaps ser una organización constantemente motivada, con la esperanza de construir un mundo más saludable. Para más información visite: www.procapslaboratorios.com

Aviso sobre las futuras declaraciones

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 y "información prospectiva" dentro del significado de la legislación de valores canadiense aplicable. A menudo, pero no siempre, las declaraciones e información a futuro se pueden identificar mediante el uso de palabras como "planes", "espera" o "no espera", "se espera", "estimaciones", "pretende", " anticipa "o" no anticipa ", o" cree ", o variaciones de tales palabras y frases o declara que ciertas acciones, eventos o resultados" pueden "," podrían "," podrían "," podrían "o" serán " Tomados, ocurridos o logrados. Las declaraciones o la información a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de Canopy Growth o sus subsidiarias sean sustancialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos por el futuro. – Teniendo en cuenta declaraciones o información contenida en este comunicado de prensa. Ejemplos de tales declaraciones incluyen declaraciones con respecto a las operaciones de LATAM. Los riesgos, las incertidumbres y otros factores relacionados con la información prospectiva podrían causar que los eventos reales, los resultados, el rendimiento, las perspectivas y las oportunidades difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dicha información prospectiva, incluido el desarrollo de operaciones de producción en la producción LATAM de la Compañía. sitio, y los riesgos contenidos en el formulario de información anual de la Compañía con fecha 17 de junio de 2018 y archivado con los reguladores de valores canadienses disponible en el perfil del emisor de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com. Aunque la Compañía cree que las suposiciones y los factores utilizados en la preparación de la información a futuro o las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en dicha información y no se puede garantizar que tales eventos ocurrirán en los marcos de tiempo revelados o en absoluto. La información prospectiva y las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa y la Compañía no asume la obligación de actualizar públicamente dicha información prospectiva o la información prospectiva para reflejar la nueva información. , eventos posteriores o de otro tipo, a menos que lo exijan las leyes de valores aplicables.

