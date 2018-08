Canson Capital Partners clôture son premier fonds de co-investissement

LONDRES, August 17, 2018 /PRNewswire/ --

Canson Capital Partners (« Canson ») annonce [aujourd'hui] avoir levé 100 millions de dollars pour Canson Capital Partners (York) Co-Investment SCSp (« Fonds »), représentant la première génération de sa stratégie de Co-Investissement.





Ce Fonds investira en parallèle du consortium dirigé par Blackstone à l'acquisition de Refinitiv (division Financial and Risk de Thomson Reuters), pour une valorisation totale d'environ 20 milliards de dollars.

La levée de fonds, a attiré un nombre important d'investisseurs institutionnels et family offices à la recherche de prises de positions minoritaires dans des opérations de private equity aux côtés des plus grands investisseurs internationaux. Le succès de cette levée de fonds confirme l'appétit des investisseurs pour la stratégie d'investissement proposée par Canson.

Matteo Canonaco, co-fondateur de Canson, déclare : « nous sommes ravis de participer au financement de Refinitiv, nous donnant une exposition directe à cette transaction aux côtés d'actionnaires majoritaires de grande qualité, grâce à la levée de notre premier fonds de co-investissement. Ce fonds s'inscrit exactement dans notre stratégie qui consiste à accompagner le financement des transactions où Canson agit en tant que principal conseil M&A pour son client. »

James Simpson, co-fondateur de Canson, ajoute : « la clôture du fonds atteste d'une première année très réussie pour Canson. Les solutions stratégiques que nous proposons sont le fruit d'une approche sur-mesure alliant conseil indépendant à long terme et solutions de financement alternatif au profit de nos clients. »

À propos de Canson

Canson Capital Partners est une société de conseil et de banque d'affaires. Avec nos conseils experts et une relation individualisée entre parties principales, nous cherchons à associer sources de capital alternatif et opportunités spécifiques pour permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs stratégiques à long terme. Canson Capital Partners est le nom commercial de Canson Ltd, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.