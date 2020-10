Cantu se compromete a enaltecer a las empresarias afroamericanas para ayudar a dar forma al futuro de la belleza

STAMFORD, Connecticut, 29 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cantu Beauty, premiada marca multicultural de productos para el cuidado del cabello, se ha asociado con "25 Black Women In Beauty" (25BWB), para lanzar un nuevo programa de tutoría, llamado "CantuElevate" (CantuEnaltece), desarrollado para crear mapas de ruta y cooperar con el éxito y crecimiento de negocios pertenecientes a afroamericanas. La marca de productos para el cuidado del cabello está colaborando con 25BWB para que puedan consultar las prácticas comerciales en la red de la organización y, de esta forma, ayudarlas a desarrollarse económicamente dentro de la industria de la belleza.

"Nunca ha habido un momento más importante en la historia para ayudar a los negocios de propietarios afroamericanos a tener éxito", señaló Dametria Mustin, vicepresidente de Marketing Global de PDC Brands. "CantuElevate ha sido diseñado para construir mejores ecosistemas comerciales que ayuden a dar forma al futuro de la belleza. Es imperativo que nuestra industria apoye a las empresarias afroamericanas mediante programas para compartir conocimientos, iniciativas y esfuerzos de financiamiento".

El programa se lanzará con dos talleres virtuales presentados por 25BWB que abordarán temas como marketing integrado, gestión de redes sociales, adquisiciones, planificación de medios y técnicas de comercio electrónico. El primer taller está programado para el 12 de noviembre y se centrará en la construcción de una reputación más sólida de la marca; en tanto, el segundo taller, que se realizará el 19 de noviembre, explicará cómo llevar a cabo ese objetivo con eficiencia a través de tácticas de medios ganadas y pagadas.

Al finalizar los talleres, se seleccionará a tres participantes para recibir una campaña de marketing y medios, auspiciada por Cantu, para apoyar los esfuerzos e iniciativas de marketing que vendrán.

Para saber cómo registrarse para ser miembro de "25 Black Women In Beauty" siga a @25_bwb en Instagram o visíte su sitio www.25bwb.org.

Sepa más acerca de la línea completa de productos de Cantu y del programa CantuElevate, siguiendo a CantuBeauty en Instagram, Facebooky Twitter o visite su sitio www.cantubeauty.com.

ACERCA DE CANTU

La misión de Cantu Beauty es celebrarte en todo tu esplendor. No importa si tienes bucles, rulos, ondas o cabello liso, Cantu diseña productos pensando en usted y en la versatilidad de su cabello. La premiada colección de productos de Cantu está inspirada en las hermosas texturas del cabello para ayudar a lograr el estilo que desees. Con una fórmula única, Cantu ayuda a lograr cualquier cosa desde estilos vanguardistas hasta los más clásicos.

ACERCA DE 25BWB

25 Black Women in Beauty se dedica a enaltecer y celebrar a las empresarias, ejecutivas y prometedoras estrellas afroamericanas en temas de belleza. La organización ofrece una exclusiva red que permite la conexión intencional, contratación y otros servicios. 25BWB ha sido destacada por Glamour, Forbes, Essence, The Zoe Report, WWD y otras publicaciones líderes. Para obtener más información, visite 25BWB.org.

ACERCA DE PDC

PDC Wellness & Personal Care Co. (antiguamente conocida como PDC Beauty & Wellness Co.) tiene sus orígenes en la compañía Parfums de Coeur, Ltd., que fue fundada en 1981. PDC ha surgido como una de las compañías de belleza y bienestar que más rápido ha crecido a nivel mundial. El portafolio de PDC de marcas líderes incluye a Cantu®, Dr Teal's®, Eylure® y Body Fantasies®. Los productos de PDC se pueden encontrar en las principales cadenas de farmacias, almacenes y comercios minoristas especializados a lo largo de los Estados Unidos, Reino Unido y en más de 60 mercados en el mundo. Recientemente, Walmart nombró a PDC como Proveedor estadounidense del año de productos de consumo, salud y bienestar. PDC es propiedad de socios de CVC Funds y Leonard Green & Partners, al igual que su gestión. Para obtener más información, visite: www.pdcbeauty.com.

ACERCA DE CVC CAPITAL PARTNERS

CVC es una consultora líder de inversión y capital privado. Fundada en 1981, CVC tiene en la actualidad una red de 23 oficinas y más de 550 empleados entre Europa, Asia y los Estados Unidos. A la fecha, CVC ha asegurado compromisos por más de $ 160 mil millones de dólares de algunos de los inversionistas institucionales líderes del mundo en sus estrategias de créditos y capitales privados. Actualmente, CVC maneja un total de aproximadamente $ 105 mil millones de dólares en activos. Los fondos que CVC gestiona o asesora en la actualidad, se invierten en más de 80 compañías en el mundo, empleando a más de 400 mil personas en gran número de países. En conjunto, estas compañías tienen ventas anuales combinadas de aproximadamente $ 92 mil millones. Para obtener más información acerca de CVC, visite cvc.com.

ACERCA DE LEONARD GREEN & PARTNERS

Leonard Green & Partners, L.P. ("LGP") es una firma líder de inversión de capital privado fundada en 1989 con sede en Los Ángeles. La firma se asocia con equipos de gestión con experiencia y, a menudo, con los fundadores para invertir en compañías líderes en el mercado. Desde sus inicios, LGP ha invertido en más de 90 compañías en la forma de compras tradicionales de partes de empresas, transacciones privadas en marcha, recapitalizaciones, fondos de crecimiento y colocaciones de deuda y fondos públicos selectivos. La firma se centra principalmente en compañías que proveen servicios, incluidos servicios al consumidor, empresariales y de salud, al igual que en minoristas. Para obtener más información, visite leonardgreen.com.

