Cantu扶持黑人女性企业家以塑造美容业未来

康涅狄格州斯坦福德2020年10月30日 /美通社/ -- 屡获殊荣的多元文化护发品牌Cantu Beauty与“美容届25位黑人女性”（25BWB）合作推出一项名为“CantuElevate”的新的导师计划，为黑人企业家的成功和发展创建路线图。该护发品牌与25BWB合作并为其网络会员提供业务实践咨询，以帮助他们以经济有效的方式在美容行业取得长足发展。

“如今，帮助黑人企业家取得成功比以往任何时候都更为重要。”PDC Brands全球营销副总裁Dametria Mustin表示，“CantuElevate旨在构建更好的业务生态系统，以帮助塑造美容行业的未来。当务之急是我们行业必须通过知识共享计划、专项举措和融资活动来支持黑人企业家。”

屡获殊荣的多元文化护发品牌Cantu Beauty与“美容届25位黑人女性”合作推出一项名为“CantuElevate”的新的导师计划，为黑人企业家的成功和发展创建路线图。 Tweet this

该计划将启动25BWB主办的两场虚拟研讨会，讨论整合营销、社交媒体管理、采购、媒体计划和电子商务技术。第一场研讨会计划于11月12日举行，主要关注建立更强大的品牌声誉；第二场研讨会定于11月19日举行，阐述如何通过付费型和赢得型媒体策略来实现有效执行。

研讨会结束时，三名与会者将获选得到由Cantu赞助的市场推广，以及对即将进行的营销活动和计划的媒体支持。

要了解如何注册成为“美容届25位黑人女性”的会员，请在Instagram上关注@25_bwb或访问www.25bwb.org。

如需了解Cantu全部产品和CantuElevate计划的更多相关信息，请通过Instagram、Facebook和Twitter上关注CantuBeauty，或访问www.cantubeauty.com。

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关于CANTU

Cantu Beauty的使命就是助您焕发出自身的无限光彩。无论您的头发是小卷、卷发、波浪还是直发，Cantu都可提供专门针对您和您头发多样需求而设计的产品。Cantu屡获殊荣的产品系列以靓丽质地的秀发为灵感之源，帮助您随心打造任何发型。凭借独一无二的配方，Cantu可帮助实现从前卫造型到经典风格的各种不同效果。

关于25BWB

“美容届25位黑人女性”组织致力于提升和赞扬黑人女性企业家、高管和美容界新秀。 该组织提供专属网络，促进实现定向联络、职业发展和其他服务的专用网络。25BWB曾被多家主要报刊杂志报道，包括《魅力》、《福布斯》、《精华》（Essence）、《佐伊时尚报告》、《WWD》（女装日报）等。如需了解更多信息，请访问25BWB.org。

关于PDC

PDC Wellness & Personal Care Co.（原名PDC Beauty & Wellness Co.）的前身是1981年成立的Parfums de Coeur, Ltd. PDC已成为全球增长最快的美容和保健公司之一。PDC旗下有众多类别领先品牌，包括Cantu®、Dr Teal's®、Eylure®和Body Fantasies®。PDC的产品在美国、英国以及全球60多个市场的主要卖场、连锁药店、日用百货店和专业零售店销售。PDC最近被沃尔玛评为“美国年度最佳保健消费品供应商”。PDC由CVC Funds下属公司和Leonard Green ＆ Partners及其管理层拥有。有关更多信息，请访问：www.pdcbeauty.com。

关于CVC CAPITAL PARTNERS

CVC是一家领先的私募股权和投资咨询公司。CVC成立于1981年，目前已建成欧洲、亚洲和美国共23个办事处组成的业务网络，雇用员工超过550人。迄今为止，CVC的私募股权和信贷策略融资已获得全球众多领先投资机构超过1600亿美元的资金。CVC目前管理的资产总额约为1050亿美元。如今，由CVC管理或提供咨询的资金投资于全球80多家公司，在多个国家/地区雇用超过40万员工。这些公司的年销售额合计约920亿美元。有关CVC的更多信息，请访问cvc.com。

关于LEONARD GREEN & PARTNERS

Leonard Green ＆ Partners，L.P.（“LGP”）是一家成立于1989年的领先私募股权投资公司，总部位于洛杉矶。公司与经验丰富的管理团队合作，并经常与创始人合作，投资于市场领先企业。自成立以来，LGP已通过传统买断、私有化交易、资本重组、成长型股权、选择性公共股权和债务头寸等形式对90多家公司进行了投资。公司主要专注于服务型公司，包括消费者、商业和医疗保健服务提供商以及零售企业。有关更多信息，请访问leonardgreen.com。

媒体联系人

Ariel Smith

Reddish

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(212) 714-5748

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