Cao Ming da Huawei: abraçar as novas oportunidades do 5G, incentivar a nova motivação do 5.5G

XANGAI, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- No Mobile World Congress (MWC) Xangai 2023, Cao Ming, presidente da Huawei Wireless Solution, fez um discurso de abertura intitulado "abraçar as novas oportunidades do 5G, incentivar a nova motivação do 5.5G" durante o fórum de desenvolvimento e inovação 5G. Em seu discurso, Cao observou que o 5G mudou a forma como as pessoas vivem e trabalham e se tornou um mecanismo que impulsiona a economia digital e facilita o sucesso dos negócios das operadoras. Ele acrescentou que a melhoria contínua dos serviços para pessoas, coisas, indústrias, casas e veículos conectados e dos serviços de comunicação e sensoriamento harmonizados (HCS, da expressão inglesa "Harmonized Communication and Sensing") está dando uma nova motivação para a evolução em direção ao 5.5G, e que a Huawei trabalhará com o setor para tornar o 5.5G uma realidade.

Cao Ming durante o discurso de abertura (PRNewsfoto/Huawei)

O 5G é uma vitória para operadoras e consumidores que levou o setor móvel para o próximo nível e melhorou o consumo do usuário por meio de novas experiências e aplicativos. O 5G também permitiu que o Acesso fixo sem fio (FWA, da expressão inglesa "Fixed Wireless Access") prosperasse e se tornasse um serviço convencional. Além disso, o 5G capacitou mais de 50.000 casos de uso no setor, impulsionando o crescimento em uma ampla gama de setores. Em um futuro próximo, prevê-se que o 5G promova novos aplicativos, formas e modelos de negócios. A melhoria nos serviços para pessoas, coisas, indústrias, residências e veículos conectados e nos serviços HCS acelerará ainda mais a passagem do 5G para o 5.5G.

Novos serviços imersivos e interativos impulsionam a experiências das pessoas conectadas.

O conteúdo 3D, a experiência imersiva e os serviços baseados em nuvem estão ganhando rapidamente popularidade entre os usuários individuais, enquanto as tecnologias de exibição e AIGC estão tornando o 3D a olho nu uma realidade. Um portfólio completo de dispositivos XR está disponível, incluindo modelos de nível básico, médio e alto, levando as experiências e os ecossistemas a um novo patamar. A telefonia em nuvem e o New Calling também estão prosperando. As operadoras em todo o mundo estão testando os recursos comerciais dos 10 Gbps para melhorar a experiência de novos serviços.

A IoT diversificada para todos os cenários melhora a escala e a qualidade das coisas conectadas

A IoT 5.5G cobrirá todos os cenários, desde a IoT de alta, média e baixa velocidade até a IoT passiva, reduzindo de forma abrangente os custos das conexões. O RedCap já está sendo implementado comercialmente em larga escala para permitir a conectividade industrial, em veículos e na roupa. Além disso, a IoT passiva, que está amadurecendo rapidamente, melhorará a vida dos consumidores em áreas como roupas e alimentos e permitirá uma visibilidade real da produção, armazenamento e logística em fábricas totalmente conectadas.

A inclusão nos principais processos de produção industrial melhora a eficiência

Com o desenvolvimento de tecnologias de fabricação inteligentes e ágeis, o 5G tornou-se uma necessidade nos principais processos de produção, apoiando cenários que exigem controle em tempo real e alta confiabilidade. A melhoria abrangente dos recursos do 5G, como baixa latência, alta confiabilidade e alto uplink, expandirá as conexões sem fio nas fábricas, reduzindo os custos de ajuste nas linhas de produção e melhorando a eficiência da produção.

O transporte inteligente ultraconfiável melhora as capacidades dos veículos conectados

Tecnologias como veículo-nuvem, veículo-estrada e colaboração veículo-veículo permitiram uma conectividade massiva dos veículos a semáforos e sensores, melhorando consideravelmente a eficiência do tráfego e os recursos de gerenciamento, e reduzindo o número de acidentes de trânsito. A verificação 5G V2X foi feita em 95% dos cenários de tráfego, reduzindo a taxa de acidentes em 25% e permitindo que o tráfego se mova mais de 20% mais rápido.

Serviços residenciais inteligentes diversificados impulsionam aplicativos de residências conectadas

Uma ampla gama de serviços domésticos está prosperando, desde vídeos simples em tela grande até eletrodomésticos inteligentes mais convenientes, jogos instantâneos na nuvem e 3D imersivo em tela grande. No Oriente Médio e em outras regiões, as principais operadoras começaram a fornecer banda larga doméstica de 10 Gbps para atender a novas demandas e diversificar as atividades de entretenimento.

A HCS está trazendo novas oportunidades para o sensoriamento global

Apoiado pela tecnologia HCS, o 5.5G expandirá os serviços da simples comunicação para a integração comunicação-sensoriamento, dando suporte a cenários como detecção de ponto cego em estradas, avisos de acidentes, detecção de embarcações marítimas e operação autônoma de embarcações para promover o transporte inteligente e o oceano inteligente. A HCS foi amplamente verificada nos campos caracterizados pelo transporte inteligente e comprovadamente custa menos do que a construção de redes convencionais.

O Sr. Cao concluiu seu discurso descrevendo como o 5.5G impulsionará ainda mais o setor móvel e trará mais possibilidades para uma vida inteligente e a economia digital. A Huawei trabalhará ao lado do setor para promover a inclusão da cadeia industrial 5.5G nos cenários de negócios e tornar o 5.5G uma realidade.

A Huawei apresentará seus produtos e soluções nos estandes E10 e E50 no Hall N1 do Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e formadores de opinião, mergulharemos em tópicos como o aceleramento da prosperidade 5G, o caminho rumo à era do 5.5G e a transformação digital inteligente. O 5.5 G cria novo valor comercial em áreas como conectar pessoas, Internet das coisas (IoT) e Internet dos veículos (IoV), apoiando inúmeros setores à medida que avançam em direção a um mundo inteligente. Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2144160/Mr_Cao_Ming_delivering_a_keynote_speech.jpg

FONTE Huawei

