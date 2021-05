Cap Cana, Republika Dominikany oferuje nowy wymiar odpoczynku w luksusowych willach: w październiku otworzy się Cap Cana na Wyspie Margaritaville

Już dziś zostaje wdrożona możliwość rezerwacji miejsc w resorcie all-inclusive oferującym 228 apartamentów, 40 superluksusowych willi z prywatnymi basenami, ekskluzywną restauracją i wioską rozrywki.

MIAMI, 10 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- Karisma Hotels & Resorts , uhonorowany wieloma nagrodami zespół nieruchomości położonych w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach i w Meksyku oraz w Margaritaville , globalna marka lifestyle'owa utożsamiana z rozrywką i ucieczką od rzeczywistości, w październiku 2021 r. otworzy podwoje nowego pięciogwiazdkowego kompleksu wypoczynkowego Margaritaville® Island Reserve Cap Cana . Jest to drugi kurort funkcjonujący pod szyldem Island Reserve, stworzonym we współpracy z Karisma i Margaritaville - a pierwszy w Republice Dominikany. Nowy obiekt obejmuje światowej klasy nieruchomości, kurort all-inclusive charakteryzujący się sprzyjającą wypoczynkowi atmosferą Margaritaville. Już dziś można rezerwować miejsca w promocyjnej cenie rozpoczynającej się od 209 USD za osobę za dzień.

„Jesteśmy podekscytowani możliwością kontynuowania partnerstwa z Margaritaville na rzecz promowania stylu życia panującego na Dominikanie, a konkretnie w Cap Cana, której pierwszym owocem było oddanie do użytkowania kurortu Island Reserve w Riviera Maya - powiedział Mario Mathieu, wiceprezes ds. rozwoju działalności, projektowania i budowy Karisma Hotels & Resorts. - Cap Cana to doskonałe miejsce rozszerzające naszą ofertę, realnie oddające przyświecającą nam koncepcję ucieczki od rzeczywistości".

Współpraca z Karisma przyczynia się do przybliżenia Margaritaville i zaznaczenia tej lokalizacji na mapie Karaibów.

„Z niekłamaną przyjemnością oddajemy do użytkowania Margaritaville Island Reserve na Cap Cana w Republice Dominikany, jednej z najbardziej zapierających dech w piersiach plaży - powiedział John Cohlan, prezes Margaritaville. - Celem naszej dynamicznie rozwijającej się współpracy z Karisma jest umożliwienie doświadczenia wyspiarskiego stylu życia, najwyższej jakości usług i doskonałej rozrywki - Margaritaville to stan umysłu".

Olśniewający nadmorski krajobraz sprzyjający realizacji zamiłowania do odkrywania nieznanego

Margaritaville Island Reserve Cap Cana rozciąga się na Playa Juanillo, plaży znanej na całym świecie z niezmierzonych, białych połaci krystalicznego piasku, przejrzystych turkusowych wód i idyllicznych zachodów słońca. Położony zaledwie 15 minut od Międzynarodowego Portu Lotniczego Punta Cana kompleks Margaritaville Island Reserve Cap Cana oferuje 228 apartamentów i 40 willi o charakterze inspirowanym nadmorskim, rajskim otoczeniem. Doświadczenie oderwania się od rzeczywistości uzupełnia niezrównany poziom usług świadczonych przez lokalnych ambasadorów wyspy, którzy są gotowi spełnić wszelkie potrzeby gości, oraz pokoje wyposażone w nowoczesne udogodnienia, takie jak prywatne strefy wypoczynku z produktami Joe Merchant i dostęp do czynnych przez całą dobę jadłodajni Karisma Island Reserve Inclusive®.

Goście będą mogli korzystać z 13 luksusowych apartamentów tematycznych, w tym także dla nowożeńców, a także wyjątkowych willi. Apartament Jimmiego Buffetta zapewnia olśniewający widok na Morze Karaibskie, rozciągający się z najwyższego piętra głównego budynku dla gości oraz pełne rozmachu miejsca wypoczynku, w tym kompletnie wyposażony taras widokowy o powierzchni 300 stóp kwadratowych z prywatnym grillem.

Przewiduje się, że nieodległe w czasie otwarcie kompleksu istotnie przyczyni się do rozwoju lokalnej turystyki na Dominikanie, a tym samym tak potrzebnego rozwoju gospodarczego wstrzymanego przez pandemię Covid-19.

„Wprowadzenie na rynek marki Margaritaville Island Reserve we współpracy z Karisma Hotels & Resorts poprzez otwarcie kompleksu w Cap Cana to przywilej - dodał Jesus Barderas, prezes dominikańskiego oddziału Cobbo Bay Developers SA. - Teraz czekamy na pozytywne rezultaty gospodarcze, jakie otwarcie kompleksu wywoła w lokalnym przemyśle turystycznym i całej gospodarce Dominikany".

Luksusowe i ekskluzywne wille

Wyjątkowym elementem kompleksu jest 40 superluksusowych willi Island Reserve oferujących gościom wyłączny dostęp do basenu i baru S.O.S. Swim Up Bar, w którym można odpocząć w hamakach. W każdej willi zapewniającej luksusowy odpoczynek znajdzie się łóżko king size, aneks kuchenny, bar śniadaniowy i duży, zewnętrzny taras z prywatnym basenem lub bezpośrednim dostępem do laguny.

Kompleksowa rozrywka i życie nocne w ekskluzywnej wiosce

Ekskluzywna wioska położona w sercu kompleksu zapewni gościom miejsce do wypoczynku i zabawy oferujące energetyczną muzykę, rozrywkę oraz bezpretensjonalne, aczkolwiek wyrafinowane doświadczenia kulinarne i kulturowe gwarantujące spersonalizowane wakacje od ich pierwszego do ostatniego dnia.

Ten obszerny obiekt obejmuje arenę główną Margaritaville Main Stage, amfiteatr oferujący codzienną rozrywkę i tropikalne kompozycje muzyczne dopełniające tętniącą życiem, nadmorską atmosferę. Goście znajdą tu siedem z dziesięciu proponowanych w kompleksie restauracji, od oferujących wyjątkowe doznania smakowe makaronów przygotowywanych we włoskiej trattorii Frank & Lola, po mięsne specjały serwowane w JWB Steakhouse i dania azjatyckie z Mon So Wi.

Przy basenie zorganizowany zostanie hotspot Rum Runners, gdzie goście będą mogli się spotkać, zintegrować i wspólnie spędzić czas, ciesząc się smakami charakterystycznymi dla Dominikany i Indii Zachodnich, między innymi jednego z najlepszych na świecie rumów. Bar 5 o'Clock Somewhere i Swim Up, z których rozciąga się widok na plażę Juanillo Beach, to doskonałe miejsce na wypicie przy basenie koktajli, zimnego piwa czy margarity.

W zaaranżowanym w wiosce centrum sportowym Sports Hub goście mogą uprawiać ulubione formy aktywności fizycznej, od pickleballa po tenis i zajęcia z wodnego fitnessu. Osoby poszukujące pełnego relaksu mogą skorzystać z obejmującej powierzchnię 11000 stóp kwadratowych strefy odpoczynku i relaksu St. Somewhere Spa oraz czynnego całą dobę, zajmującego powierzchnię 2200 stóp kwadratowych centrum fitnessu Fins Up! otwartego dla każdego, kto chce naładować akumulatory, zachować formę lub stawić czoła nowym wyzwaniom sprawnościowym. Dzieci będą miały do dyspozycji klub Parakeet Kid's Club oferujący szereg form zabawy nadzorowanej przez opiekunów. Centrum ślubne Sky Wedding, z przepięknym widokiem rozciągającym się z prywatnego tarasu, to doskonałe miejsce na romantyczne złożenie ślubów małżeńskich.

Rezerwacja pobytu w Island Reserve Inclusive®

Już dziś uruchomiona zostanie rezerwacja miejsc w Island Reserve Inclusive po atrakcyjnych stawkach obejmujących kompleksowe zakwaterowanie, podatek, wyżywienie i przekąski, całodobowy serwis sprzątający, usługi osobistego concierga i wiele więcej. Stawki promocyjne poprzedzające wielkie otwarcie kompleksu obowiązujące dla rezerwacji dokonanych do 15 czerwca 2021 r. na terminy od 1 października do 30 czerwca 2022 r. rozpoczynają się od 209 USD za osobodobę.

Aby zagwarantować gościom pełne bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, Karisma Hotels & Resorts stworzyło kompleksowy program o nazwie Karisma Peace of Mind ™ obejmujący bezpłatny, wykonywany na miejscu test antygenowy dostępny dla gości przyjeżdżających z USA, zgodny z wymaganiami CDC.

Więcej informacji dostępnych jest u lokalnego przedstawiciela turystycznego lub pod adresem www.margaritaville islandreserveresorts.com , gdzie można również dokonać rezerwacji.

Zdjęcia można znaleźć tutaj .

Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts to nagrodzony szeregiem nagród zespół luksusowych obiektów hotelowych, wśród których znajdują się obiekty zlokalizowane w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach i w Europie. Marka zarządza kompleksami Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Allure Hotels by Karisma; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts; Sensatori Resorts; Sensimar Resorts; i Karisma Hotels Adriatic. Obiekty uhonorowano najznamienitszymi nagrodami branżowymi, m.in. znalazły się one w rankingu Conde Nast Traveler „100 Najlepszych Hoteli Świata", Conde Nast Traveler „30 Najlepszych Hoteli w Cancun", TripAdvisor® Traveler's Choice „Najlepsze Hotele dla Zakochanych" oraz AAA „Five Diamond Award" i „Four Diamond Award". Karisma Hotels & Resorts wspiera pracowników branży turystycznej i społeczności, oferuje gościom autentyczne doświadczenia podróżowania oraz cieszy się światowym uznaniem ze względu na zaangażowanie i kreatywne podejście do gościnności i innowacji produktowych.

Margaritaville

Powstała w 1977 r. Margaritaville to globalna marka lifestyle'owa inspirowana twórczością Jimmiego Buffetta, którego piosenki mówią o pasji do wypoczynku w tropikach.

Margaritaville obejmuje 20 obiektów noclegowych i ponad 20 projektów uzupełniających, z których niemal połowa znajduje się jeszcze w fazie budowy, dwa obiekty sportowe i ponad 60 obiektów restauracyjnych, w tym projekty sztandarowe, takie jak restauracja Margaritaville i nagrodzony steakhouse JWB Prime Steak and Seafood oraz 5 o'Clock Somewhere Bar & Grill. Co roku 20 milionów podróżników odwiedza Margaritaville, tamtejsze obiekty noclegowe, wakacyjne czy restauracyjne, zmieniając zamieszkiwaną szerokość geograficzną i nastawienie do życia. Goście mogą odciąć się od codzienności, sięgając po kolekcję produktów lifestyle'owych Margaritaville, takich jak odzież, obuwie, produkty mrożone, elementy wystroju wnętrz, satelitarne stacje radiowe i wiele więcej.

Informacje o zaangażowaniu Margaritaville w ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i higienę dostępne są na stronie: https://www.margaritaville.com/healthandsanitationcommitment.

