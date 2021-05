Cap Cana, en République dominicaine, s'offre des villas de luxe avec un permis pour se détendre : lancement de Margaritaville Island Reserve Cap Cana en octobre

Ouverture des réservations dès aujourd'hui pour le centre de villégiature tout compris comprenant 228 suites, 40 villas ultra luxueuses avec piscine privée, un vaste restaurant et un village de loisirs

MIAMI, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- Karisma Hotels & Resorts , la collection primée de propriétés couvrant l'Amérique latine, les Caraïbes et le Mexique, et Margaritaville , la marque mondiale de style de vie synonyme de plaisir et d'évasion, ouvriront les portes du nouveau cinq étoiles Margaritaville® Island Reserve Cap Cana en octobre 2021. Il s'agira du deuxième complexe de la marque Island Reserve, créée en partenariat avec Karisma et Margaritaville, et du premier en République dominicaine. La nouvelle construction associe les commodités d'un centre de villégiature tout compris de classe mondiale au style de vie décontracté caractéristique de Margaritaville. Les réservations sont ouvertes aujourd'hui avec un tarif d'ouverture à partir de 209 $ par personne et par nuit.

« Après avoir lancé le concept Island Reserve à Riviera Maya, nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Margaritaville pour apporter ce style de vie en République dominicaine d'une manière qui capture vraiment Cap Cana en tant que destination », a déclaré Mario Mathieu, vice-président senior du développement commercial, de la conception et de la construction chez Karisma Hotels & Resorts. « Cap Cana est le cadre idéal pour la dernière nouveauté du portefeuille, englobant véritablement l'évasion insouciante qui est au cœur de la marque. »

Le partenariat avec Karisma a été fructueux pour Margaritaville, qui étend sa présence dans les Caraïbes.

« Nous sommes ravis d'introduire Margaritaville Island Reserve à Cap Cana en République dominicaine, l'une des plus belles plages du monde », a déclaré John Cohlan, PDG de Margaritaville. « Notre partenariat en expansion avec Karisma a pour but d'offrir l'expérience ultime de l'île : détente, amusement, repas exceptionnels, service hors pair et divertissement de qualité, le tout à savourer dans l'état d'esprit de Margaritaville. »

Un cadre de bord de mer époustouflant pour l'ultime envie de voyager

Le Margaritaville Island Reserve Cap Cana est situé sur la superbe Playa Juanillo, mondialement connue pour ses kilomètres de plages de sable blanc immaculées, ses eaux turquoise claires et ses couchers de soleil idylliques. Situé à seulement 15 minutes de l'aéroport international de Punta Cana, le Margaritaville Island Reserve Cap Cana comprendra 228 suites et 40 villas conçues avec des éléments inspirés du bord de mer de la destination pour transporter les clients au paradis. L'expérience « sans souci » est complétée par un niveau de service incomparable de la part des ambassadeurs locaux de l'hôtel qui répondront à tous les besoins des clients, ainsi que par des chambres équipées de commodités modernes telles que des centres de rafraîchissement personnalisés dans la chambre avec des goodies de Joe Merchant et l'accès au restaurant Island Reserve Inclusive® de Karisma 24h/24.

Les clients auront le choix entre 13 types de chambres luxueuses, dont des suites avec accès à la piscine et des suites lune de miel, ainsi que des villas de marque. La suite Jimmy Buffett offre une vue imprenable sur la mer des Caraïbes depuis le dernier étage du bâtiment principal, ainsi que de vastes espaces de divertissement intérieurs et extérieurs, dont une terrasse meublée de 27,8 mètres carrés et un gril construit sur mesure pour les repas privés.

L'ouverture prochaine du centre de villégiature devrait également avoir un impact significatif sur le secteur du tourisme local en République dominicaine, apportant une croissance économique bien nécessaire après la pandémie de Covid-19.

« Ce fut un privilège de travailler en partenariat avec Karisma Hotels & Resorts pour donner vie à la célèbre marque Margaritaville Island Reserve à Cap Cana », a ajouté Jesus Barderas, président de Cobbo Bay Developers SA, basé en République dominicaine. « Nous sommes impatients d'assister à l'impact économique positif que ce centre de villégiature aura sur l'industrie hôtelière locale et sur la République dominicaine dans son ensemble. »

Hébergement dans des villas luxueuses et exclusives

L'une des caractéristiques de la propriété est constituée par les 40 villas ultra luxueuses de l'Island Reserve, où les clients bénéficient d'un accès exclusif à une vaste piscine lagon et à un service de restauration dans la piscine Swin Up Bar comprenant des lits suspendus pour se détendre dans le confort. Offrant le summum de l'indulgence, chaque villa dispose d'un lit king-size, d'une kitchenette, d'un bar pour le petit-déjeuner, d'un salon et d'une vaste terrasse extérieure offrant une piscine privée ou un accès direct à la piscine du lagon.

Divertissement et vie nocturne dans le village gastronomique

Au cœur de la station, le Gourmet Village offrira aux clients l'endroit idéal pour se détendre et s'amuser, avec de la musique, des divertissements et des offres culinaires et de mixologie sans prétention, mais raffinées, pour des vacances personnalisées du début à la fin.

Cette vaste destination comprend le Margaritaville Main Stage, un théâtre urbain qui proposera des divertissements quotidiens et des airs tropicaux pour compléter le cadre dynamique du bord de mer. Vous trouverez également de nombreuses options de restauration dans sept des dix établissements de la station, qu'il s'agisse de pâtes délicieusement préparées à la Frank & Lola's Italian Trattoria, de morceaux de choix au JWB Steakhouse ou de spécialités panasiatiques au Mon So Wi.

À côté de la piscine à débordement se trouvera le point chaud Rum Runners, où les clients pourront mélanger, se mêler et savourer un menu élaboré par des experts, avec des clins d'œil à la longue histoire de la République dominicaine et des Antilles, qui produisent certains des meilleurs rhums du monde. Le 5 o'Clock Somewhere Bar & Swim Up Bar, qui offre des vues sur la plage de Juanillo, est l'endroit idéal pour un cocktail au bord de la piscine, une bière fraîche ou une margarita.

Au Sports Hub, situé dans le Gourmet Village, les clients peuvent s'inscrire à leurs activités préférées, du pickleball au tennis et aux cours d'aqua fitness. Ceux qui veulent se faire plaisir pourront se reposer et se détendre au St. Somewhere Spa, tandis que le centre de remise en forme de 204 mètres carrés de Fins Up! Fitness Center sera ouvert 24 heures sur 24 pour tous ceux qui souhaitent se ressourcer, se tonifier ou se lancer dans un nouveau défi d'entraînement. Les plus petits seront également occupés au Parakeet Kid's Club où une variété d'activités quotidiennes amusantes et supervisées les attendent. De plus, le premier emplacement Sky Wedding du complexe, qui offre une vue imprenable depuis un toit privé, constituera le cadre romantique ultime pour l'échange des vœux.

Expérience et réservations Island Reserve Inclusive®

Les réservations sont ouvertes dès aujourd'hui et les tarifs Island Reserve Inclusive couvrent l'ensemble de l'hébergement avec la taxe, la restauration et les boissons de qualité, le service en chambre 24h/24, le service de conciergerie personnel Island Ambassador, et bien plus encore. Les tarifs de la grande ouverture commencent à 209 $ par personne et par nuit pour les réservations effectuées jusqu'au 15 juin 2021 pour des voyages du 1er octobre au 30 juin 2022.

Pour assurer une approche holistique de la sécurité et du bien-être des clients, Karisma Hotels & Resorts a créé un programme de bien-être complet nommé Karisma Peace of Mind ™ , qui comprend un test antigénique gratuit et sur place pour les clients voyageant vers les États-Unis, conformément aux exigences du CDC.

Pour plus d'informations et pour faire une réservation, appelez votre agent de voyages ou rendez-vous sur : www.margaritaville islandreserveresorts.com.

Les plans sont disponibles ici.

