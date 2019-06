Capacidades de captação de voz da Red Box estão chegando ao Microsoft Dynamics 365 Sales Insights através de integração da nova tecnologia

LONDRES e NOVA YORK, 10 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Red Box, uma plataforma líder de voz, anuncia hoje que foi selecionada como Parceira Preferencial de Telefonia para alimentar dados captados de voz para o aplicativo Microsoft Dynamics 365 Sales Insights enriquecendo o conjunto de dados, sobre os quais a solução de Inteligência Artificial da Microsoft pode decidir e fortalecendo a qualidade das opiniões que seus clientes conjuntos podem obter de seus próprios dados.

A integração dará assistência aos gerentes de vendas para fornecerem treinamento inteligente aos seus vendedores, através do desenvolvimento de ideias a partir das importantes conversas que os vendedores têm com seus clientes. Através da utilização da voz e dos ricos metadados de toda a empresa captados pela Red Box juntamente com o aplicativo Sales Insights, os clientes se beneficiarão tanto da análise em escala das chamadas, bem como da capacidade de reproduzir chamadas individuais através do Dynamics 365.

Estas capacidades de captação de voz não somente ajudarão os gerentes a revelar novas tendências para lançar novos treinamentos de vendas e oportunidades para os métodos de vendas para todos os vendedores, mas também permitir examinar os estilos de conversação e os níveis de sentimento dos clientes para diferentes vendedores e treinar uma transcrição de chamada telefônica para um vendedor individual. Os gerentes podem então fornecer comentários de treinamento em momentos específicos em uma conversação, orientando os vendedores para aumentarem seu desempenho nas vendas.

"Estamos muito contentes com a expansão de nosso ecossistema de parcerias através desta integração com a Microsoft e por fornecer um elemento tão valioso do aplicativo Dynamics 365 Sales Insights", comentou Richard Stevenson, CEO da Red Box.

"A plataforma de voz resiliente e aberta da Red Box proporciona um conjunto de dados ricos e de alta qualidade. Isso, combinado com as capacidades de inteligência das chamadas do Dynamics 365 Sales Insights, permite que as equipes de vendas obtenham entendimento sobre seus clientes através da utilização de profundos conhecimentos de IA nas conversas com os clientes. A plataforma também ajuda a transformar cada vendedor em um profissional de alto desempenho, fornecendo treinamento baseado em captação e análise automáticas das conversações de vendas, as quais revelam o sentimento do cliente e a efetividade da conversação, a qual essencialmente motiva e aumenta o desempenho das equipes de vendas". Acrescentou Oren Ryngler, diretor de gestão de produtos para o Microsoft Dynamics 365 for Sales e Sales Insights.

Sobre a Red Box

A Red Box é a principal especialista dedicada à voz, capacitando organizações a captar, garantir e descobrir o valor da voz em todo o ambiente empresarial. Com a plataforma mais aberta e conectada, captamos e transcrevemos comunicações de voz de mais de 55 sistemas (já existentes e novos), em empresas globais e de pequeno e médio porte. Nossos clientes mantêm a soberania total dos dados e nós os conectamos ao mais amplo ecossistema de parceiros para maximizar o valor dos dados de voz captados.

Trabalhando com nosso canal de revendedores globais, contamos com a confiança de organizações importantes nos setores financeiros, centros de contato, governamentais e de segurança pública (incluindo seis dos principais bancos do mundo, 85% dos corretores intermediários globais, 1.700 centros de atendimento ao cliente e acima de 70% da força policial do Reino Unido), além de captar e garantir milhões de chamadas diariamente para mais de 3.000 clientes em todo o mundo.

