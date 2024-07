Capacitación Internacional en trastornos alimentarios en español

Un encuentro que presenta prácticas innovadoras

BLOOMINGTON, Ill., 11 de julio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El International Chapter of the International Association of Eating Disorder Professionals (iaedp™) anuncia su próximo Encuentro Internacional de Capacitación, que tendrá lugar los días 20 y 21 de septiembre de 2024, en el Hilton San Salvador en El Salvador. Este encuentro anual reúne a reconocidos expertos en investigación y tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria.

Este año, en colaboración con la Asociación Estima, conocida por su dedicación a la prevención y la intervención temprana de los trastornos de la conducta alimentaria, el encuentro contará con un amplio programa que abarcará estrategias de evaluación y herramientas de tratamiento desde las perspectivas médica, psiquiátrica, psicológica y nutricional.

El encuentro representa una oportunidad única para que médicos, psicólogos, dietistas/nutriólogos, así como estudiantes avanzados de estos campos, adquieran conocimientos esenciales y de vanguardia sobre los trastornos de la conducta alimentaria, cuya prevalencia sigue aumentando y repercute gravemente en la calidad de vida de quienes afecta.

"Al reunir a profesionales de diversas disciplinas de la salud y de la salud mental, nuestro encuentro internacional tiene como objetivo fomentar el intercambio de ideas y soluciones para avanzar en el tratamiento y la comprensión de los trastornos de la conducta alimentaria", señala Blanche Williams, Directora de Asuntos Internacionales de la Fundación iaedp™. "Nos comprometemos a proporcionar una plataforma que apoye el aprendizaje y la colaboración continuos, necesarios para impulsar la innovación en nuestro campo".

Aspectos destacados del encuentro:

Conferencias magistrales a cargo de expertos de renombre en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria.

Talleres centrados en técnicas de tratamiento innovadoras y resultados de la investigación.

Oportunidades para que los profesionales obtengan un Certificado de Participación.

La inscripción anticipada está disponible hasta el 15 de julio, con descuentos tanto para los miembros de iaedp™ como para los estudiantes.

Detalles del evento:

Fechas: 20 y 21 de septiembre de 2024

Hora: 8:00 a.m.

Ubicación: Hilton San Salvador, San Salvador , El Salvador

, Para más información, póngase en contacto con Rosanna Mauro , [email protected]

, Inscripción en línea

La iaedp™ Foundation , desde 1985, ha proporcionado estándares de educación y capacitación a un grupo internacional y multidisciplinario de diversos proveedores de tratamientos de atención de la salud y profesiones de ayuda. El iaedp Foundation's President's Council , que proporciona apoyo a la organización, incluye a Alsana Eating Disorder Treatment & Recovery Centers; Banyan; Center for Change; Center for Discovery; Clear Step; Eating Recovery Center; Eating Disorder Recovery Specialists; Laureate Eating Disorders Program; The Meadows Ranch; Mind Over Body; Monte Nido; Montecatini; Moriah Behavioral Health; Rogers Behavioral Health; The Renfrew Center; Timberline Knolls Residential Treatment Center; Within Health; y WD Recovery and Wellness Center.

