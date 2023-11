Capacitando criadores de criptomoedas: CoinEx revela o futuro da Web3

HONG KONG, 15 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Embarque no emocionante mundo das criptomoedas enquanto a CoinEx, a principal bolsa global, lança a sua iniciativa inovadora – o Programa CoinEx Creator. Com o apoio de um compromisso multimilionário, o programa está pronto para redefinir o espaço de criptomoedas. Com a integração de educação adicional sobre criptografia, promoção do envolvimento do usuário e adoção uma abordagem voltada para a comunidade, o propósito da CoinEx é enriquecer a experiência do usuário. Além de um mero aumento de financiamento, ela busca capacitar diversas comunidades cripto e nutrir os pioneiros da próxima geração.

Revelando o Programa CoinEx Creator: Moldando o futuro

Em sua essência, o Programa CoinEx Creator busca oferecer apoio financeiro e publicitário aos criadores apaixonados pela Web3 e tecnologia blockchain. A CoinEx imagina estes criadores evoluindo para embaixadores globais, promovendo a inovação e moldando o futuro da plataforma.

Chamando os entusiastas do blockchain motivados por uma paixão pela criação, o programa oferece uma plataforma em que o alinhamento com a essência da CoinEx abre as portas para oportunidades inéditas. O objetivo não é apenas contribuir para o espaço cripto, mas se tornar figuras influentes com um impacto duradouro.

Para aqueles que estão prontos para embarcar nesta jornada transformadora, o processo de inscrição está a apenas um clique de distância. Os indivíduos interessados podem acessar o Programa CoinEx Creator aqui, onde um mundo de possibilidades espera para ser explorado.

Respeitando a filosofia "Usuário em primeiro lugar": Uma tradição pela excelência

O Programa CoinEx Creator não significa só injetar fundos, significa uma mudança estratégica para elevar globalmente os serviços da CoinEx. Com uma história notável de seis anos enraizada na filosofia "Usuário em primeiro lugar", a CoinEx continua a priorizar a experiência do usuário. O lançamento do Programa CoinEx Creator não apenas representa um marco significativo para a bolsa, mas uma oportunidade única para os entusiastas de criptomoedas. Enquanto o Programa CoinEx Creator decola, ele estende um convite aos entusiastas do blockchain para darem as mãos e moldar o futuro da Web3 sob suas asas visionárias.

Sobre a CoinEx

Estabelecida em 2017, a CoinEx é uma exchange global de criptomoedas empenhada em facilitar a negociação. A plataforma fornece vários serviços, incluindo negociação à vista e de margem, swaps, formador de mercado automatizado (AMM) e serviços de gestão financeira para mais de 5 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Desde que foi estabelecida, a CoinEx aderiu firmemente ao princípio de serviço "usuário em primeiro lugar". Com a intenção sincera de nutrir um ambiente de negociação de criptomoedas equitativo, respeitoso e seguro, a CoinEx permite que indivíduos, com níveis variados de experiência, acessam sem esforço o mundo das criptomoedas, oferecendo produtos fáceis de usar.

FONTE CoinEx Global Limited