Capacity-building Alliance of Sustainable Investment (CASI) gelanceerd tijden COP28

DUBAI, VAE, 6 dec 2023 /PRNewswire/ -- Ma Jun, voorzitter van het in Beijing gevestigde Institute of Finance and Sustainability (IFS) en voormalig medevoorzitter van de G20 Sustainable Finance Working Group (SFWG), lanceerde vandaag tijdens COP28 samen met vertegenwoordigers van zes andere stichtende leden de Capacity-building Alliance of Sustainable Investment (CASI). Vertegenwoordigers van meer dan 20 CASI-leden en partners namen deel aan de lanceringsceremonie in het AIIB-paviljoen.

Momenteel zijn 42 Chinese en internationale instellingen, waaronder financiële bedrijven, financiële verenigingen, NGO's, dienstverleners en universiteiten lid van CASI.

CASI, geïnitieerd door de IFS, is een internationaal samenwerkingsplatform dat zich richt op het leveren van hoogwaardige en betekenisvolle diensten voor capaciteitsopbouw op het gebied van duurzame financiering aan Emerging Markets and Developing Economies (opkomende markten en zich ontwikkelende economieën (EMDE's)). De leerprogramma's van CASI, waaronder face-to-face trainingsprogramma's en e-learning-producten, hebben als doel om tegen 2030 een publiek van 100.000 mensen aan te trekken.

"De vraag naar duurzame investeringen is enorm in de EMDE-economieën, maar de meeste daarvan moeten de belangrijkste elementen van een groen financieel stelsel nog invoeren. Een belangrijk obstakel voor het mobiliseren van duurzame financiering in een groot deel van het Zuiden is het gebrek aan 'groene' capaciteit bij verschillende belanghebbenden, waaronder overheden, financiële instellingen, dienstverleners en projecteigenaren. CASI zal dienen als een wereldwijde verzamelaar en distributeur van kennis op het gebied van duurzame financiering voor EMDE's," aldus de heer Jun.

"Capaciteitsopbouw is van groot belang voor een bredere toepassing van de IFRS Sustainability Disclosure Standards, vooral in opkomende markten en economieën in ontwikkeling. Via zijn netwerk van belanghebbenden op het gebied van duurzame financiering kijkt de ISSB uit naar de samenwerking met CASI in het leveren van capaciteitsopbouw voor effectieve openbaarmaking van duurzaamheid," aldus Faber Emmanuel, voorzitter van de ISSB.

Eddie Yue, Chief Executive van HKMA, zei: "EMDE's staan voor grote uitdagingen om hun doelen voor duurzame ontwikkeling te behalen waarvoor aanzienlijke investeringen nodig zijn. Het HKMA Infrastructure Financing Facilitation Office kijkt uit naar de samenwerking met CASI om Hongkong als toonaangevende spil voor groene en duurzame financiering te benutten om de capaciteit van EMDE's te versterken en aan hun financieringsbehoeften te voldoen."

Zhu Jun, voorzitter van Silk Road Fund, zei: "De oprichting van CASI is opnieuw een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van duurzame investeringen in het zuidelijk halfrond. Als stichtend lid wil Silk Road Fund bijdragen leveren op het gebied van projectimplementatie, technische assistentie, professionele training, het organiseren van seminars en het delen van kennis. Laten we de handen ineenslaan en streven naar het gemeenschappelijke doel van groene ontwikkeling."

Surendra Rosha, Co-Chief Executive van HSBC Asia-Pacific en Group Executive van de HSBC Group zei: "De overgang naar net zero vereist dat financiering op grote schaal wordt gekanaliseerd naar waar die het meest nodig is. De uitdaging van het huidige financieringstekort in Azië wordt vergroot door een gebrek aan technisch vermogen om toegang te krijgen tot financiering en deze op te schalen. Het verheugt ons CASI te kunnen ondersteunen bij het opbouwen van lokale technische vaardigheden voor organisaties om duurzame financiering veilig te stellen in opkomende markten over de hele wereld."

Bill Winters, CEO van Standard Chartered Bank: "CASI laat de waarde zien van constructieve partnerschappen om duurzame investeringen te versnellen. Dit is met name relevant gezien onze betrokkenheid bij opkomende markten en onze jarenlange aanwezigheid in Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Het delen van onze expertise om capaciteit vrij te maken en de inzet van kapitaal te bevorderen is van cruciaal belang om duurzame investeringen in de toekomst te versnellen. We zijn erg trots dat we hierin betrokken zijn."

"Als vermogensbeheerder zijn we blij dat we CASI als stichtend lid kunnen verwelkomen. We zijn ervan overtuigd dat het vergroten van de technische capaciteit in opkomende markten en economieën in ontwikkeling een sleutelcomponent is voor een groter aanbod aan investeringsmogelijkheden die in lijn zijn met de wereldwijde netto nul-ambities," aldus George Walker, voorzitter en CEO van Neuberger Berman.

Margaret Franklin, President en CEO van het CFA Institute, zei: "Het creëren van duurzame groei is duidelijk de grootste uitdaging van onze tijd. Het is cruciaal om sterke capaciteit te ontwikkelen, zowel op institutioneel als individueel niveau, en we zijn zeer vereerd dat CFA Institute via CASI onze jarenlange samenwerking met de IFS voortzet. Gezamenlijk kunnen we bijdragen aan een sterke en duurzame groei door te helpen capaciteit op te bouwen."

CASI zal in samenwerking met zijn leden educatiemateriaal ontwikkelen en consolideren, het zodanig aanpassen dat het relevanter is voor de context van ontwikkelingslanden en het via zijn netwerk aan een groter publiek beschikbaar stellen.

De leerprogramma's van CASI zullen onderwerpen behandelen als groene taxonomieën, openbaarmaking, financiële producten, beleidsstimulansen, koolstofmarkten en het initiëren van projecten. De programma's worden op verschillende manieren verspreid, waaronder online cursussen, certificaatprogramma's, face-to-face trainingsevenementen en cursussen op maat.

De doelgroep van de CASI-programma's bestaat uit senior professionals van financiële regelgevers en overheden, financiële instellingen, dienstverleners en bedrijven die groene en bankabele projecten moeten initiëren.

CASI begint zijn activiteiten in 2024, met in-persoonsevenementen gepland in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika.

Lijst van CASI-stichtende leden per november 2023