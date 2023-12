Lancement de l'Alliance pour le renforcement des capacités d'investissement durable (CASI) lors de la COP28

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Ma Jun, président de l'Institute of Finance and Sustainability (IFS) basé à Beijing et ancien coprésident du groupe de travail du G20 sur la finance durable (SFWG), ainsi que des représentants de six autres membres fondateurs, ont lancé l'Alliance pour le renforcement des capacités d'investissement durable (Capacity-building Alliance of Sustainable Investment, CASI) aujourd'hui lors de la COP28. Des représentants de plus de 20 membres et partenaires de la CASI ont participé à la cérémonie de lancement qui s'est tenue dans le pavillon de l'AIIB.

À ce jour, 42 institutions chinoises et internationales, dont des entreprises financières, des associations financières, des ONG, des prestataires de services et des universités, ont rejoint la CASI en tant que membres.

La CASI, initiée par l'IFS, est une plateforme de coopération internationale visant à fournir des services de renforcement des capacités en matière de finance durable de haute qualité et à fort impact aux marchés émergents et aux économies en développement (EMDE). Les programmes d'apprentissage de la CASI, y compris les programmes de formation en face à face et les produits d'apprentissage en ligne, visent à attirer un public de 100 000 personnes d'ici 2030.

« La demande d'investissements durables est énorme dans les pays émergents, mais la plupart de ces économies doivent encore mettre en place les éléments clés d'un système financier vert. L'un des principaux obstacles à la mobilisation d'un financement durable dans la plupart des pays du Sud est le manque de capacités "vertes" des différentes parties prenantes, notamment les gouvernements, les institutions financières, les prestataires de services et les propriétaires de projets. La CASI servira d'agrégateur et de distributeur mondial de connaissances en matière de finance durable pour les EMDE », a déclaré M. Ma.

« Le renforcement des capacités est un élément clé pour une adoption plus large des normes IFRS de divulgation d'informations sur le développement durable, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement. L'ISSB se réjouit de collaborer avec la CASI, par l'intermédiaire de son réseau de parties prenantes de la finance durable, pour renforcer les capacités en vue d'une divulgation efficace des informations relatives au développement durable », a déclaré Faber Emmanuel, président de l'ISSB.

Eddie Yue, directeur général de la HKMA, a déclaré : « Les pays émergents sont confrontés à des chemins escarpés pour atteindre leurs objectifs de développement durable, ce qui nécessite des investissements substantiels. Le bureau de facilitation du financement des infrastructures de la HKMA se réjouit de travailler avec la CASI pour tirer parti du fait que Hong Kong est un centre de financement vert et durable de premier plan, afin d'aider à renforcer les capacités des EMDE et de répondre à leurs besoins de financement. »

Zhu Jun, présidente du Fonds de la Route de la soie, a déclaré : « La création de la CASI est un autre progrès essentiel dans la promotion de l'investissement durable dans le Sud. En tant que membre fondateur, le Fonds de la Route de la soie souhaite apporter sa contribution en termes de mise en œuvre de projets, d'assistance technique, de formation professionnelle, d'organisation de séminaires et de partage des connaissances. Joignons nos efforts pour atteindre l'objectif commun du développement durable. »

Surendra Rosha, codirecteur général de HSBC Asie-Pacifique et directeur général du groupe HSBC, a déclaré : « La transition vers l'absence totale de pollution exige que les financements soient acheminés à grande échelle là où ils sont le plus nécessaires. Le défi que représente le déficit de financement actuel de l'Asie est accentué par le manque de capacités techniques pour accéder au financement et le développer. Nous sommes heureux de soutenir la CASI pour aider à renforcer les compétences techniques locales des organisations afin de garantir un financement durable dans les marchés émergents du monde entier. »

Bill Winters, PDG de la Standard Chartered Bank, a déclaré : « La CASI démontre la valeur des partenariats constructifs pour accélérer l'investissement durable. Cela est particulièrement pertinent compte tenu de notre engagement envers les marchés émergents et de notre présence de longue date en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Partager notre expertise pour débloquer les capacités et faciliter le déploiement des capitaux est essentiel pour accélérer l'investissement durable à l'avenir. Nous sommes très fiers d'y participer. »

« En tant que gestionnaire d'actifs, nous sommes heureux de rejoindre la CASI en tant que membre fondateur. Nous sommes fermement convaincus que le renforcement des capacités techniques dans les marchés émergents et les économies en développement est un élément clé pour accroître l'offre d'opportunités d'investissement conformes aux ambitions mondiales en matière d'émissions nettes zéro », a déclaré George Walker, président-directeur général de Neuberger Berman.

Margaret Franklin, présidente-directrice générale du CFA Institute, a déclaré : « La création d'une croissance durable est clairement le plus grand défi de notre époque. Il est essentiel de développer des capacités solides, tant au niveau institutionnel qu'individuel, et nous sommes très honorés que le CFA Institute poursuive sa collaboration de longue date avec l'IFS par l'intermédiaire de la CASI. Collectivement, nous pouvons contribuer à assurer une croissance forte et durable en aidant à renforcer les capacités. »

La CASI développera et consolidera le contenu éducatif en collaboration avec ses membres, l'adaptera pour qu'il soit plus pertinent dans les contextes des pays en développement et le diffusera à un public plus large par l'intermédiaire de son réseau.

Les programmes d'apprentissage de la CASI couvriront des sujets tels que les taxonomies vertes, la divulgation, les produits financiers, les incitations politiques, les marchés du carbone et le montage de projets. Les programmes seront diffusés par divers moyens, notamment des cours en ligne, des programmes de certification, des événements de formation en face à face et des cours sur mesure.

Le public cible des programmes CASI comprend des professionnels de haut niveau issus de régulateurs financiers et de gouvernements, d'institutions financières, de prestataires de services, ainsi que d'entreprises qui ont besoin d'initier des projets verts et finançables.

La CASI commencera ses activités en 2024, avec des événements en personne prévus en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Liste des membres fondateurs de la CASI à partir de novembre 2023