Capital Constellation forme un partenariat stratégique avec Gallatin Point Capital

NEW YORK, 23 février 2026 /PRNewswire/ -- Capital Constellation, une plateforme d'investissement gérée par Wafra Inc. (« Wafra »), a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique avec Gallatin Point Capital LLC (« Gallatin »), une société d'investissement privée axée sur les investissements structurés dans les institutions financières, les services et les actifs connexes.

Gallatin a été fondée en 2017 par Matthew Botein et Lee Sachs. Avant cela, M. Botein était directeur des investissements pour les produits alternatifs et codirecteur de BlackRock Alternative Investors, tandis que M. Sachs a dirigé plusieurs entreprises spécialisées dans la gestion d'actifs et a été à la tête de l'équipe de réponse à la crise financière sous la présidence de Barack Obama pendant la crise financière mondiale.

Basée à Greenwich, dans le Connecticut, Gallatin gère environ 6 milliards USD d'actifs pour le compte d'une base d'investisseurs mondiale. L'entreprise adopte une approche flexible, en investissant dans toute la structure du capital et tout au long du cycle de vie des entreprises de services financiers. L'investissement de Constellation Generation V fournit à Gallatin un capital stratégique à long terme soutenu par des investisseurs institutionnels de premier plan, et comprend des engagements primaires envers ses véhicules d'investissement ainsi que des capitaux pour soutenir son bilan. Gallatin continuera de fonctionner de manière indépendante, sans que sa gestion quotidienne ou ses processus d'investissement en soient modifiés.

« Ce partenariat constitue une forte approbation de la plateforme que nous avons bâtie et nous apporte des ressources qui vont nous permettre de continuer à investir dans notre équipe et nos capacités », a déclaré Matthew Botein, cofondateur et associé gérant de Gallatin. Lee Sachs, cofondateur et associé gérant de Gallatin, a ajouté : « Nous avons délibérément choisi un partenaire qui comprenait parfaitement notre activité, et nous pensons que l'approche harmonisée de Capital Constellation renforcera notre capacité à servir nos investisseurs ».

Adel Alderbas, directeur des investissements de Wafra, a confié pour sa part : « Gallatin a bâti une franchise impressionnante, caractérisée par une expertise sectorielle, une grande flexibilité et une exécution disciplinée. Nous sommes très convaincus de l'efficacité de la plateforme et de ses dirigeants. » Jordan Siskin, directeur général et coresponsable des partenariats stratégiques chez Wafra, a ajouté : « Capital Constellation vise à soutenir les entreprises d'investissement de haute qualité, et notre expérience en matière d'investissement dans les plateformes de services financiers nous permet d'apprécier l'approche différenciée adoptée par Gallatin. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Matt, Lee et leur équipe alors qu'ils poursuivent le développement de leur entreprise. »

Sidley Austin LLP a agi en tant que conseiller juridique de Wafra. Ardea Partners LP a agi en tant que conseiller financier et Goodwin Procter LLP en tant que conseiller juridique de Gallatin.

À propos de Gallatin Point Capital

Gallatin Point Capital LLC est une société d'investissement privée qui se concentre sur les investissements opportunistes dans les institutions financières, les services financiers et les actifs connexes. Gallatin Point travaille en étroite collaboration avec des équipes de direction et des investisseurs pour aligner le capital stratégique sur un leadership expérimenté et maximiser ainsi la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. De plus amples informations sur Gallatin Point sont disponibles à l'adresse www.gallatinpoint.com .

À propos de Wafra

Wafra est un gestionnaire mondial d'investissements alternatifs qui gère environ 29 milliards USD d'actifs dans le cadre d'une série de stratégies d'investissements alternatifs, axés notamment sur les partenariats stratégiques, les actifs réels, les infrastructures et l'immobilier. Depuis plus de 40 ans, Wafra fournit des solutions de capital souples et rentables s'étendant à toutes les catégories d'actifs, tout en établissant des partenariats durables avec des propriétaires d'actifs, des entreprises et des équipes de direction de grande qualité. Wafra a son siège à New York et dispose également de bureaux à Londres et aux Bermudes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.wafra.com .

À propos de Capital Constellation

Conseillé par Wafra et fondé en partenariat avec un groupe sélectionné de propriétaires d'actifs institutionnels, Capital Constellation est un programme d'investissement innovant, conçu comme une plateforme collaborative de propriétaires d'actifs avec l'expertise de certains des meilleurs investisseurs institutionnels au monde. Capital Constellation adopte une stratégie de capital-investissement pour lancer et accélérer la prochaine génération de sociétés de gestion d'actifs alternatifs. La plateforme privilégie les partenariats avec des équipes d'investissement talentueuses, capables de générer des avantages substantiels, alignés et durables pour les propriétaires et les gestionnaires d'actifs alternatifs.

