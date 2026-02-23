Capital Constellation geht strategische Partnerschaft mit Gallatin Point Capital ein

NEW YORK, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Capital Constellation, eine von Wafra Inc. („Wafra") verwaltete Investitionsplattform, gab heute den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Gallatin Point Capital LLC („Gallatin") bekannt, einer privaten Investmentgesellschaft, die sich auf strukturierte Investitionen in Finanzinstitute, Dienstleistungen und damit verbundene Vermögenswerte konzentriert.

Gallatin wurde 2017 von Matthew Botein und Lee Sachs gegründet. Zuvor war Botein als Chief Investment Officer für Alternatives und Co-Head von BlackRock Alternative Investors tätig, während Sachs mehrere Vermögensverwaltungsgeschäfte leitete und während der globalen Finanzkrise als Leiter des Teams für die Bewältigung der Finanzkrise unter Präsident Obama fungierte.

Gallatin hat seinen Sitz in Greenwich, Connecticut, und verwaltet im Auftrag einer globalen Investorenbasis ein Vermögen von rund 6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verfolgt einen flexiblen Ansatz und investiert über die gesamte Kapitalstruktur und den gesamten Lebenszyklus von Finanzdienstleistungsunternehmen hinweg. Die Investition von Constellation Generation V verschafft Gallatin langfristiges strategisches Kapital, das von führenden institutionellen Investoren gestützt wird, darunter primäre Verpflichtungen gegenüber seinen Anlagevehikeln sowie Kapital zur Stützung seiner Bilanz. Gallatin wird weiterhin unabhängig agieren, ohne Änderungen an seinem täglichen Management oder seinen Investitionsprozessen.

„Diese Partnerschaft ist eine starke Bestätigung für die von uns aufgebaute Plattform und stellt Ressourcen bereit, um weiterhin in unser Team und unsere Fähigkeiten zu investieren", sagte Matthew Botein, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Gallatin. Lee Sachs, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter, fügte hinzu: „Wir haben bewusst einen Partner ausgewählt, der unser Geschäft genau versteht, und wir glauben, dass der auf uns abgestimmte Ansatz von Capital Constellation unsere Fähigkeit verbessern wird, unseren Investoren zu dienen."

Adel Alderbas, Chief Investment Officer von Wafra, sagte: „Gallatin hat ein beeindruckendes Franchise aufgebaut, das sich durch Branchenexpertise, Flexibilität und disziplinierte Umsetzung auszeichnet. Wir sind von der Plattform und ihrer Führung überzeugt." Jordan Siskin, Geschäftsführer und Co-Head of Strategic Partnerships bei Wafra, fügte hinzu: „Capital Constellation wurde speziell zur Unterstützung hochwertiger Investmentfirmen gegründet, und aufgrund unserer Erfahrung mit Investitionen in Finanzdienstleistungsplattformen wissen wir den differenzierten Ansatz von Gallatin zu schätzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Matt, Lee und ihrem Team, während sie ihr Unternehmen weiter ausbauen."

Sidley Austin LLP fungierte als Rechtsberater von Wafra. Ardea Partners LP fungierte als Finanzberater und Goodwin Procter LLP als Rechtsberater von Gallatin.

Informationen zu Gallatin Point Capital

Gallatin Point Capital LLC ist eine private Investmentgesellschaft, die sich auf opportunistische Investitionen in Finanzinstitute, Finanzdienstleistungen und damit verbundene Vermögenswerte konzentriert. Gallatin Point arbeitet eng mit Managementteams und Investoren zusammen und ist bestrebt, strategisches Kapital mit erfahrener Führung in Einklang zu bringen, um den langfristigen Wert für alle Stakeholder zu maximieren. Weitere Informationen über Gallatin Point finden Sie unter www.gallatinpoint.com .

Informationen zu Wafra

Wafra ist ein globaler Manager für alternative Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 29 Milliarden US-Dollar, das sich auf eine Reihe von alternativen Anlagestrategien verteilt, darunter strategische Partnerschaften, Sachwerte und Infrastruktur sowie Immobilien. Seit mehr als 40 Jahren bietet Wafra flexible und wertsteigernde Kapitalösungen für verschiedene Anlageklassen und baut gleichzeitig dauerhafte Partnerschaften mit hochwertigen Vermögensinhabern, Unternehmen und Managementteams auf. Wafra hat seinen Hauptsitz in New York und weitere Niederlassungen in London und auf den Bermudas. Weitere Informationen finden Sie unter www.wafra.com .

Informationen zu Capital Constellation

Capital Constellation wurde von Wafra beraten und in Zusammenarbeit mit einer ausgewählten Gruppe institutioneller Vermögensinhaber gegründet. Es handelt sich um ein innovatives Investitionsprogramm, das als kollaborative Plattform für Vermögensinhaber konzipiert ist und auf dem Fachwissen einiger der weltweit führenden institutionellen Investoren basiert. Capital Constellation verfolgt eine Private-Equity-Strategie, um die nächste Generation alternativer Vermögensverwaltungsgesellschaften zu gründen und zu fördern. Die Plattform fördert Partnerschaften mit talentierten Investmentteams, die sowohl für Vermögensinhaber als auch für alternative Vermögensverwalter aufeinander abgestimmte, substanzielle und dauerhafte Vorteile schaffen können.

