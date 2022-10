Caplight bemachtigt $3 miljoen strategische investering van Deutsche Börse om derivatenhandel en hedging op aandelen van particuliere ondernemingen uit te breiden

SAN FRANCISCO, 26 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Caplight Technologies is verheugd aan te kondigen dat het een strategische investering heeft verworven van een van de toonaangevende wereldwijde aanbieders van marktinfrastructuur, Deutsche Börse Group, evenals andere bestaande investeerders. Het partnerschap geeft Caplight extra middelen om de miljardenmarkt voor particulieren te bedienen.

Volgens CB Insights vertegenwoordigen particuliere bedrijven met durfkapitaal meer dan 3,8 biljoen dollar aan waarde over meer dan 1000 bedrijven. Het platform van Caplight biedt beleggers de mogelijkheid om directionele long/short-beleggingen te doen op door durfkapitaal gedekte aandelen van particuliere ondernemingen met behulp van eigen financiële producten en unieke prijsontdekkingstools. Beleggers gebruiken het Caplight-platform voor hedging, het genereren van inkomsten, shorting of beleggingsstrategieën op aandelen van particuliere ondernemingen.

"Tot nu toe bestond de VC-activaklasse alleen 'long only', wat betekent dat er geen mogelijkheid was om te hedgen of directionele beleggingen te doen. Caplight geeft beleggers de instrumenten om hun risico actief te beheren over illiquide activa. We zijn ongelooflijk enthousiast dat we de hedging van aandelen van privébedrijven in een product kunnen omzetten," zei Javier Avalos, een van de medeoprichters en CEO van Caplight.

Caplight voltooide eerder dit jaar de allereerste calloptie op aandelen van particuliere ondernemingen en zal samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met de wereldwijde derivatenbeurs Eurex, een volledige dochteronderneming van Deutsche Börse, om gestructureerde pre-IPO-beleggingsproducten op de wereldwijde financiële markten te brengen.

"We streven voortdurend nieuwe opportuniteiten na. De waarderingen van particuliere pre-IPO-bedrijven zijn de afgelopen tien jaar aanzienlijk gestegen, en wij verwachten dat deze trend zal aanhouden. Wij geloven dat Caplight particuliere marktdeelnemers een veilige infrastructuur biedt om risico's te beheren en de derivatenindustrie verder vorm te geven; vergelijkbaar met de missie van Eurex op de openbare markten, om de kracht van innovatie te zijn" , aldus Michael Peters, CEO van Eurex.

Met deze verhoging van Deutsche Börse heeft Caplight nu 10 miljoen dollar opgehaald, inclusief een seed round van 5 miljoen dollar onder leiding van Better Tomorrow Ventures die in januari van 2022 werd afgerond. Andere investeerders zijn Fin Capital, Susquehanna Private Equity Investments, LLLP, en Clocktower Ventures.

Caplight bedient geaccrediteerde en institutionele beleggers, waaronder hedgefondsen, durfkapitalisten, beheerders van overheidsinvesteringen, market makers, verzekeringsmaatschappijen en private banken. Caplight heeft transacties voltooid voor een reeks investeerders, van investeerders met minder dan $100 miljoen aan beheerd vermogen tot fondsen met meer dan $100 miljard aan beheerd vermogen.

Effectentransacties worden aangeboden via Caplight Markets LLC, lid FINRA/SIPC.

Over Caplight

Caplight Technologies, Inc. stelt beleggers in staat zich in te dekken, inkomsten te genereren of long- en shortposities in te nemen op aandelen van particuliere ondernemingen met behulp van gestructureerde producten en synthetische producten. Het doel van het bedrijf is om openbare aandelenmarkt-achtige transactiegegevens, uitvoering en afwikkelingsmechanismen naar de particuliere markten te brengen. Hierdoor zal Caplight veel grote institutionele beleggers voor het eerst toegang geven tot de particuliere markten. Het bedrijf werd in 2021 opgericht door Javier Avalos en Justin Moore.

Over Deutsche Börse Groep

Deutsche Börse Group is een internationale beursorganisatie en innovatieve aanbieder van marktinfrastructuur, die zorgt voor transparante, betrouwbare en liquide financiële markten. De Groep is al lange tijd blootgesteld aan groeimarkten via pre-IPO-inspanningen, directe durfkapitaalinvesteringen en fusies en overnames.

Eurex is de toonaangevende Europese derivatenbeurs en - met Eurex Clearing - een van de toonaangevende centrale tegenpartijen wereldwijd. Als architecten van betrouwbare markten die worden gekenmerkt door marktliquiditeit, efficiëntie en integriteit, bieden wij onze klanten innovatieve oplossingen om risico's naadloos te beheren.

