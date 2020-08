Capsa Healthcare apresenta a Trio™, a estação de trabalho móvel computadorizada que aprimora o desempenho dos cuidados nos ambientes da área de saúde

PORTLAND, Oregon, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Capsa Healthcare anunciou hoje o lançamento da nova estação de trabalho móvel computadorizada Trio™. A Trio, a plataforma de última geração da Capsa no local de atendimento, mobiliza registros eletrônicos de saúde e auxilia no gerenciamento eficaz e preciso de medicamentos.

A Trio incorpora a tecnologia mais recente em um design combinado dos carrinhos computadorizados mais inteligentes e confiáveis já oferecidos. Fornece um estilo ergonômico requintado associado aos avanços na facilidade de uso, maneabilidade e tempo de execução do sistema de energia. Conjuntamente com as necessidades tradicionais de documentação clínica e administração de medicamentos, a Trio pode ser configurada para suporte de várias aplicações, incluindo a telemedicina, registros e flebotomia.

"A Capsa tem a satisfação de fornecer uma solução que combina a confiabilidade de nossas plataformas comprovadas com os recursos inteligentes aprimorados que os clientes esperam de uma estação de trabalho computadorizada móvel de hoje", disse Avi Zisman, presidente e CEO da Capsa. "Com a adição da Trio, nosso portfólio de produtos oferece atualmente aos clientes uma gama inigualável de soluções que proporcionam suporte ao fornecimento de cuidados de saúde no local do atendimento."

A Trio é a estação de trabalho mais avançada da Capsa Healthcare com aprimoramentos que auxiliam no papel essencial do profissional de saúde:

Centro de controle intuitivo com navegação em tela sensível ao toque para informações úteis, ferramentas de comunicação e predefinição de memória para cada usuário

controle intuitivo com navegação em tela sensível ao toque para informações úteis, ferramentas de comunicação e predefinição de memória para cada usuário Assistência de direção N-Stride, leve e de pequeno porte para facilitar a mobilidade

Nova plataforma de energia ajustável GoLife™ para tempo de execução prolongado, excedendo 24 horas

Novo sistema de armazenamento MaxBin flexível para qualquer fluxo de trabalho de administração de medicamentos, com recipientes de alta capacidade e gavetas de fechamento suave

Software N-Sight™ de gerenciamento de frota aprimorado e baseado na nuvem para suporte de TI no gerenciamento de ativos do carrinho em uma instalação ou um sistema de saúde

Superfícies lisas e fáceis de limpar, e um aditivo antimicrobiano integrado nas áreas de alto contato

"Fornecer aos profissionais de saúde uma experiência do usuário intuitiva e otimizada auxiliando na rotina dos cuidados do paciente é a essência do design da Trio. Com o foco na ergonomia específica do usuário e no desempenho superior, incluídos em uma estação de trabalho leve e compacta, nós desenvolvemos uma solução que atuará como o parceiro mais confiável do cuidador no local do atendimento", disse Craig Rydingsward, vice-presidente de vendas, cuidados intensivos da Capsa Healthcare. "Os avanços inovadores da Trio no tempo de execução do sistema de energia associados às capabilidades robustas de gerenciamento da frota e de comunicação oferecidas agora em N-Sight possibilitam à administração e à TI reconhecer o valor real em sua frota no local do atendimento clínico."

Para mais detalhes sobre o produto acesse www.capsahealthcare.com/product/trio-computing-workstations/.

Sobre a Capsa Healthcare

A Capsa Healthcare é líder global no desenvolvimento e fornecimento de soluções de saúde inovadoras para um espectro abrangente de provedores de cuidados do setor. Com mais de 50 anos de experiência, a Capsa Healthcare oferece a habilidade inigualável de satisfazer as demandas de ambientes de cuidados de saúde diversos, além de fornecer uma ampla gama de produtos, inclusive carrinhos de medicamentos, carrinhos médicos, carrinhos no local do atendimento e soluções de automação farmacêutica. Sediada em Portland, Oregon, a Capsa Healthcare conta com acima de 400 funcionários com escritórios de gerenciamento, vendas e produção ao redor do mundo. Para mais informações acesse www.capsahealthcare.com ou ligue para 800-437-6633.

Contato para a imprensa: Liz Delp

614.729.8012, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1245623/Trio_Computing_Workstation_from_Capsa_Healthcare.jpg

FONTE Capsa Healthcare

