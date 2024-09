Capsule Collection von Marco Odermatt in der neuen .EX-Kollektion von Descente, erhältlich ab 30. September 2024

TOKYO, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Descente ist stolz und freut sich, nach der spektakulären Saison 2023/2024 des Schweizer Stars erneut mit Marco Odermatt an einer neuen exklusiven MARCO Capsule Collection mit Skibekleidung zu arbeiten.

Der Höhepunkt der Weltcup-Saison 2023/2024 war eine weitere erstaunliche Allround-Performance von Marco, dessen Dominanz ihm einen rekordverdächtigen Schub in Richtung Skigröße bescherte.

Marco gewann in dieser Saison die Abfahrts-Kristallkugel, zusätzlich zur GS-, Super-G- und großen Kristallkugel, was ihn zum Mitglied eines sehr exklusiven Clubs macht. Damit ist er der erste Mann, der seit dem Österreicher Hermann Maier (2000/2001) vier Kristallkugeln in einer einzigen Saison gewonnen hat, und der erste Schweizer Rennfahrer seit Pirmin Zurbriggen (1986/1987). Der einzige andere Skifahrer, der dieses Kunststück vollbracht hat, war der Franzose Jean-Claude Killy in den Jahren 1966/1967.

Der Abfahrtssieg ist sein erster, und mit dem Super-G, den er ebenfalls in der Hand hat, sichert er sich auch das Speed-Double. Bezeichnenderweise gewann er am Lauberhorn in Wengen vor einem begeisterten Heimpublikum seine erste Weltcup-Abfahrt – ein glänzender Höhepunkt in einer Saison, in der er insgesamt 25 Rennen bestritt, 20 Podestplätze und 13 Siege einfuhr und dabei mit 874 Punkten den größten Punktevorsprung in der Weltcup-Geschichte vor seinem Teamkollegen Loic Meillard herausfuhr. Weitere Einzelheiten zu Marcos spektakulärer Saison 2023/2024 finden Sie auf der offiziellen Website der F.I.S:

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=AL&competitorid=190231&type=result

Descente erneut um Marcos Mirwirkung bei der Entwicklung der neuen .EX-Kollektion gebeten.

Zusätzlich zu seiner international gefeierten alpinen Skibekleidung bringt Descente für die Saison 2024/25 die innovative .EX-Kollektion auf den Markt. Diese Kollektion ist darauf ausgelegt, die Veränderungen in der Skiwelt widerzuspiegeln, indem sie sich an die Herausforderungen des Klimawandels anpasst und vielseitige Optionen, für verschiedene Ski-Stile sowie die Bekleidungsvorlieben einer jüngeren Generation von Skifahrern, bietet. Das EX steht für EXpansion oder EXtension und symbolisiert die Erweiterung der klassischen Alpinbekleidung von Descente, um den Bedürfnissen jüngerer Skifahrer gerecht zu werden. Diese suchen nach Kleidung, welche sowohl für das wachsende Interesse am Backcountry- und Freestyle-Skifahren als auch für Aktivitäten abseits der Piste geeignet ist.

Mit einer 90-jährigen Tradition erstklassiger Skibekleidung stellt die .EX-Kollektion eine spannende neue Herausforderung für Descente dar. Ein Schlüsselelement ist die Vielseitigkeit der Kollektion: Durch clevere Layering-Möglichkeiten lässt sie sich an unterschiedliche Wetterbedingungen, Situationen und individuelle Geschmäcker anpassen. Kombiniert mit einer modernen Farbpalette in Erdtönen bietet die .EX-Kollektion ein frisches, zeitgemässes Design, das speziell die nächste Generation leidenschaftlicher Skifahrer anspricht.

Für die Zusammenarbeit in dieser Saison hat Descente Marco gebeten, eine Capsule-Kollektion aus dem neuen .EX-Sortiment auszuwählen, die seinen Geschmack und seine Bedürfnisse widerspiegelt. Die Kollektion wurde so gestaltet, dass sie Marcos Vorlieben in Bezug auf Stil und Farben perfekt entspricht. Dabei wurde seine Meinung genau berücksichtigt, und auf seinen Wunsch hin wurden einige besondere Artikel hinzugefügt. Marco hat insgesamt neun Stücke ausgewählt, die ausschliesslich in den von ihm gewählten Farben und mit einem neu gestalteten, abnehmbaren Marco-Logo erhältlich sind, um die Pflege zu erleichtern.

In Marcos eigenen Worten: „Diese Kollektion wurde auf der Grundlage meiner Erfahrungen als Skifahrer entwickelt, wobei jedes Detail, von den Farben bis zu den Spezifikationen, berücksichtigt wurde. Sie passt sich dem Klimawandel und den verschiedenen Skistilen an und sieht auf und neben der Piste grossartig aus. Diese zweite Saison ist noch raffinierter als die erste, und ich freue mich darauf, sie mit meinen Fans zu teilen".

Spezielle Website: https://descente.com/en/special/marco_odermatt/

Die Marco Odermatt Kollektion ist in ausgewählten Ländern ab dem 1.Oktober 2024 erhältlich.

Kollektion Lineup ( Hauptfoto )

Marco Odermatt Shelljacke

Stil Nr: DWMYGK50M

Farbcode: ROR, SWM

Größe: F.I.D.; 46–56 (JP;M-XB)

Marco Odermatt bib Pants

Stil Nr: DWMYGD50M

Farbcode: ROR, SWM

Größe: F.; 38–48, I.D.; 46–56 (JP;M-XB)

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2509564/image_820632_15749703.jpg