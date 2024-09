La capsule Marco Odermatt de la nouvelle collection .EX de Descente sera Lancement le 30 septembre 2024

TOKYO, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Descente est fière et enthousiaste de travailler à nouveau avec Marco Odermatt sur une nouvelle collection capsule exclusive de vêtements de ski MARCO après la spectaculaire saison 2023/2024 de la star suisse.

Le point culminant de la saison 2023/2024 de la Coupe du monde a été une fois de plus l'incroyable performance globale de Marco, dont la domination lui a donné un élan record pour toucher à la grandeur du ski.

Marco a remporté le Globe de cristal de la descente cette saison, en plus des Globes GS, Super-G et du classement général, ce qui lui a permis d'entrer dans un club très exclusif. Il est ainsi devenu le premier homme à remporter quatre Globes en une seule saison depuis l'Autrichien Hermann Maier en 2000/2001 et le premier coureur suisse à y parvenir depuis Pirmin Zurbriggen en 1986/1987. Le seul autre skieur à avoir réalisé cet exploit est le Français Jean-Claude Killy, en 1966/1967.

La victoire en descente est sa première et, avec le Super-G également en main, il a pris les devants. Sa première victoire en descente de la Coupe du monde est intervenue sur le Lauberhorn, à Wengen, devant un public enthousiaste. C'est le point d'culminant d'une saison pendant laquelle il a participé à un total de 25 courses, en montant sur le podium 20 fois et en obtenant 13 victoires, ce qui lui a permis d'accumuler la plus grande avance de l'histoire de la Coupe du monde, avec 874 points, devant son coéquipier Loic Meillard. Plus de détails sur la spectaculaire saison 2023/2024 de Marco sont disponibles sur le site officiel de la F.I.S. (Fédération internationale de ski) :

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=AL&competitorid=190231&type=result

Pour souligner l'excellence des performances de la saison dernière en Coupe du monde, Descente a demandé à Marco de collaborer à sa nouvelle collection, .EX.

En complément de ses vêtements de ski alpin de renommée internationale, Descente lancera la nouvelle collection .EX pour la saison 2024/2025 – conçue pour refléter l'évolution de l'environnement du ski en s'adaptant au changement climatique et en offrant des options polyvalentes pour les différents styles de ski et les goûts vestimentaires d'une génération de skieurs plus jeune. Le sigle .EX signifie EXpansion ou EXtension et se rapporte à l'élargissement de la gamme de vêtements alpins classiques de Descente afin d'intégrer l'évolution démographique des jeunes skieurs, en tenant compte de leurs préférences vestimentaires pour le ski hors-piste et le ski acrobatique, qui sont de plus en plus populaires, et de leur désir de porter des vêtements de ski polyvalents pour d'autres activités que le ski.

Avec 90 ans d'histoire dans la création de vêtements de ski ultra-performants, la collection .EX représente un nouveau défi passionnant pour Descente. La diversité est un élément clé de la collection .EX, avec de nombreuses options de superposition astucieuses permettant de s'adapter aux conditions climatiques, aux spécificités de chaque environnement et aux goûts personnels. Ceci, combiné à une palette de couleurs minérales, offre un nouvel aspect visuel qui séduira la prochaine génération de skieurs.

Cette saison, Descente a demandé à Marco de sélectionner une collection capsule dans cette nouvelle gamme .EX, qui reflète ses goûts et ses besoins et qui s'aligne avec ses préférences personnelles en matière de style et de couleurs. Nous avons écouté attentivement son avis et avons rajouté certains articles spécifiques à sa demande. Il a choisi neuf modèles qui seront proposés dans des couleurs exclusives, avec un nouveau logo Marco détachable pour un entretien facile.

Selon les paroles de Marco : « Cette collection a été conçue sur la base de mon expérience en tant que skieur, en se concentrant sur chaque détail, des couleurs aux spécifications. Elle s'adapte au changement climatique et à la diversité des styles de ski, tout en étant très esthétique sur les pistes et en dehors. Cette deuxième saison est encore plus raffinée que la première et je suis impatient de la partager avec mes fans ».

Site web spécial : https://descente.com/en/special/marco_odermatt/

La collection Marco Odermatt est disponible dans certains pays à partir du 01.10.2024.

Ligne de collection ( Photo principale )

Veste coupe-vent Marco Odermatt

Numéro de style : DWMYGK50M

Code couleur : ROR, SWM

Taille : F.I.D. ; 46-56 (JP;M-XB)

Pantalon à bretelles Marco Odermatt

Numéro de modèle : DWMYGD50M

Code couleur : ROR, SWM

Taille : F. ; 38-48, I.D. ; 46-56 (JP;M-XB)

