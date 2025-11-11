Captain D's fait sensation au Royaume-Uni avec l'ouverture de son premier restaurant européen

Plus de 1 500 personnes ont été servies le jour de l'ouverture de l'emblématique marque américaine de fruits de mer au centre commercial Westwood Cross à Broadstairs, dans le Kent.

BROADSTAIRS, Angleterre, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Captain D's, le restaurant américain emblématique de fruits de mer et de poulet fondé en 1969, a fièrement ouvert son tout premier restaurant phare au Royaume-Uni et en Europe au centre commercial Westwood Cross à Broadstairs, dans le Kent. Ce lancement marque une étape importante dans l'expansion internationale de la marque et permet aux Britanniques de découvrir d'authentiques fruits de mer de style sud américain.

Captain D's first European restaurant in Kent, UK

Le lancement a attiré des foules enthousiastes, les clients faisant la queue très tôt pour déguster le poisson et les frites de Captain D's, qui sont la marque de fabrique de Nashville. Le nouveau restaurant présente le concept moderne de restauration rapide de la marque, avec un intérieur d'inspiration côtière, un design contemporain et une carte de plats préférés fraîchement préparés, notamment du poisson pané à la main, des crevettes dorées, des filets de poulet croustillants et ses célèbres hush puppies.

"Cette inauguration est un moment de fierté et d'émotion pour nous", a déclaré Daryl Stutchbury, PDG de Captain D's UK. "La réponse massive du public a dépassé toutes les attentes. Nous avons été ravis de servir plus de 1 500 repas de fish and chips rien que le jour de l'ouverture".

La cérémonie d'inauguration du 20 octobre 2025 s'est déroulée en présence du conseiller George Rusiecki, Shadow Deputy Leader and Cabinet Member for Regeneration and Property (Conservative Party, Bradstowe Ward), et du conseiller Qaisar Abbas, 49e maire adjoint de Thurrock, qui a procédé à la coupure officielle du ruban.

L'équipe dirigeante de Captain D's, dont Brad Reed, directeur du développement, et Hair Parra, premier vice-président des opérations internationales et du développement, a fait le déplacement depuis les États-Unis pour assister à l'événement.

"Le succès de nos débuts au Royaume-Uni témoigne de l'appétit mondial pour les bons produits de la mer et pour une expérience accueillante et familiale. Ce n'est que le début du voyage de Captain D's à travers l'Europe et le monde", a déclaré Parra.

Le restaurant de Broadstairs est le premier d'une série de 20 établissements prévus au Royaume-Uni, d'autres sites dans le Sussex et le Hampshire étant déjà en cours de développement.

Pour plus d'informations sur Captain D's et les possibilités d'expansion à l'échelle mondiale, consultez le site https://www.captaindsfranchising.com/.

À PROPOS DE CAPTAIN D'S

Basé à Nashville (Tennessee), Captain D's compte plus de 530 restaurants dans 23 États et trois pays. Captain D's est le premier restaurant de fruits de mer à service rapide et décontracté du pays et a été désigné première chaîne de fruits de mer dans le classement QSR 50, établi par AUV. Fondé en 1969, Captain D's propose depuis plus de 50 ans à ses clients des produits de la mer de grande qualité à des prix raisonnables dans une atmosphère accueillante. Captain D's sert une grande variété de fruits de mer, notamment des entrées fraîchement préparées et le poisson enrobé de pâte à frire qui fait la réputation de l'entreprise. Les restaurants proposent également des grillades de qualité supérieure, telles que des crevettes, du saumon et du corégone, ainsi que des hushpuppies, des desserts et du thé sucré fraîchement infusé dans le style du Sud, l'un des plats préférés du Captain D's. Pour plus d'informations, veuillez consulter le sitewww.captainds.com.

Contact :

Jennifer Williams

Agence Tidehouse

[email protected]

919-459-3592

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819116/Captain_D_s_first_European_restaurant_in_Kent_UK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819115/Captain_D_s_International_Logo.jpg