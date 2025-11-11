Captain D's sorgt mit der Eröffnung seines ersten europäischen Restaurants für Furore in Großbritannien

Mehr als 1 500 Gäste wurden am Eröffnungstag bedient, als die kultige amerikanische Meeresfrüchtemarke ihr Debüt im Westwood Cross Shopping Centre in Broadstairs, Kent, feierte

BROADSTAIRS, England, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Captain D's, Amerikas kultiges Meeresfrüchte- und Hähnchenrestaurant, das 1969 gegründet wurde, hat stolz sein allererstes britisches und europäisches Flagship-Restaurant im Westwood Cross Shopping Centre in Broadstairs, Kent, eröffnet. Die Markteinführung stellt einen wichtigen Schritt in der internationalen Expansion der Marke dar und macht britische Gäste mit authentischen Meeresfrüchten im Stil der amerikanischen Südstaaten bekannt.

Captain D's first European restaurant in Kent, UK

Die Eröffnung zog eine begeisterte Menge von Gästen an, die schon früh Schlange standen, um Captain D's charakteristische Fish and Chips nach Nashville-Art zu genießen. Das neue Restaurant präsentiert das moderne Fast-Casual-Konzept der Marke mit einem von der Küste inspirierten Interieur, zeitgenössischem Design und einer Speisekarte mit frisch zubereiteten Favoriten wie handgebratenem Fisch, goldenen Shrimps, knusprigen Chicken Tender und den berühmten Hush Puppies.

"Diese große Eröffnung ist ein stolzer und emotionaler Moment für uns", sagte Daryl Stutchbury, CEO von Captain D's UK. "Die überwältigende Resonanz in der Öffentlichkeit hat alle Erwartungen übertroffen. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir allein am Eröffnungstag über 1.500 Fisch- und Pommes-Gerichte serviert haben".

An der großen Eröffnungsfeier am 20. Oktober 2025 nahmen Stadtrat George Rusiecki, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Kabinettsmitglied für Regeneration und Immobilien (Konservative Partei, Wahlbezirk Bradstowe), und Stadtrat Qaisar Abbas, der 49. stellvertretende Bürgermeister von Thurrock, teil, der die offizielle Banddurchtrennung vornahm.

Das Führungsteam von Captain D's, darunter Brad Reed, Chief Development Officer, und Hair Parra, Senior Vice President of International Operations and Development, reisten für die Veranstaltung aus den USA an.

"Der Erfolg unseres Debüts in Großbritannien unterstreicht den weltweiten Appetit auf großartige Meeresfrüchte und ein einladendes, familienfreundliches Erlebnis. Dies ist erst der Anfang von Captain D's Reise durch Europa und die ganze Welt", sagte Parra.

Das Restaurant in Broadstairs ist der erste von 20 geplanten Standorten im Vereinigten Königreich; weitere Standorte in Sussex und Hampshire sind bereits in Planung.

Weitere Informationen über Captain D's und die weltweiten Expansionsmöglichkeiten finden Sie unter https://www.captaindsfranchising.com/.

ÜBER CAPTAIN D'S

Captain D's hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee, und betreibt mehr als 530 Restaurants in 23 Staaten und drei Ländern. Captain D's ist das landesweit führende Fast-Casual-Meeresfrüchte-Restaurant und wurde von AUV zur Nummer 1 unter den QSR 50 ernannt. Das 1969 gegründete Captain D's bietet seinen Kunden seit über 50 Jahren hochwertige Meeresfrüchte zu vernünftigen Preisen in einer einladenden Atmosphäre. Captain D's serviert eine große Auswahl an Meeresfrüchten, darunter frisch zubereitete Hauptgerichte und den für das Unternehmen typischen in Teig getauchten Fisch. Die Restaurants bieten auch hochwertige gegrillte Speisen wie Garnelen, Lachs und Felchen sowie Hushpuppies, Desserts und frisch gebrühten süßen Tee nach Südstaatenart, ein Lieblingsgericht von Captain D's. Weitere Informationen finden Sie unterwww.captainds.com.

