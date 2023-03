Captiv8 lance des solutions d'affiliation à l'échelle mondiale et intègre un organisme commercial de marketing d'influence

LONDRES, 25 mars 2023 /PRNewswire/ -- Captiv8, une plateforme de marketing d'influence de premier plan, est heureuse d'annoncer le lancement mondial de sa suite Creator Affiliate. La suite Creator Affiliate a d'abord été lancée sur le marché américain l'an dernier, puis au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en France, au Mexique, au Canada et au Japon.

Les solutions marketing de la suite Creator Affiliate de Captiv8 permettront aux marques de :

Automatiser le recrutement d'affiliés, la modélisation de l'attribution, la gestion des liens de recommandation, le suivi du système de conversion en entonnoir et les paiements de commissions.

Accéder aux recommandations des créateurs affiliés générées par les algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique primés de Captiv8.

Gagner en transparence sur les performances de chaque créateur affilié, plateforme sociale, contenu et transaction, jusqu'au niveau de produits spécifiques vendus et de la valeur de commande moyenne.

Déployer les retours API de Captiv8 s'assurer que les créateurs affiliés suivant la période de retour sont précis.

Captiv8 s'assurer que les créateurs affiliés suivant la période de retour sont précis. Tirer parti des API paid social de Captiv8 pour stimuler le contenu le plus performant sur Meta, IG, TikTok et Pinterest, dans la plateforme, en un clic.

S'intégrer de façon transparente avec les réseaux d'éditeurs affiliés traditionnels via les API ouvertes de Captiv8.

Pour les créateurs affiliés, Captiv8 offre une expérience de création de premier ordre : de l'inscription et de l'authentification simplifiées à l'enrichissement continu par l'intermédiaire d'une équipe dédiée au succès des créateurs, en passant par les newsletters hebdomadaires, l'inspiration de contenu et les informations exploitables sur les canaux, les tendances et les posts les plus performants.

À l'origine de ces efforts se trouvent Bill Kantar, un cadre expérimenté possédant une vaste expérience dans le domaine de l'influence et des médias numériques, ainsi que Rafe Oakes, qui gère les activités commerciales au Royaume-Uni.

« L'offre d'affiliation de Captiv8 est la seule solution conçue spécialement pour les créateurs d'affiliation. Alors que les pratiques en matière de création, d'affiliation et de paid social continuent de converger, et que les créateurs rendent leur vie plus shoppable, nous offrons aux marques la possibilité de construire un réseau de créateur affilié first-party, où les marques détiennent leurs relations créateur via Captiv8. Quelques mois seulement après notre lancement aux États-Unis, nous observons déjà des marques qui ont recruté des dizaines de milliers de créateurs affiliés, générant des millions de dollars en ventes. » - Bill Kantar, directeur des nouveaux marchés chez Captiv8

En outre, Captiv8 est fier d'annoncer son adhésion à l'Influencer Marketing Trade Body (IMTB) britannique, une organisation professionnelle consacrée à la construction d'un avenir durable pour l'industrie du marketing d'influence. En rejoignant l'IMTB, Captiv8 contribuera à promouvoir le professionnalisme, l'unité et les pratiques exemplaires dans l'ensemble de l'industrie.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'Influencer Marketing Trade Body et de travailler avec nos pairs du Royaume-Uni et de la région EMEA, dans le but de créer un meilleur paysage pour les pratiques de marketing d'influence et de faire progresser l'industrie. » - Bill Kantar, directeur des nouveaux marchés chez Captiv8

« Nous sommes ravis d'accueillir Captiv8 en tant que nouveau membre de l'IMTB. Les plateformes et les agences progressistes comprennent que pour maintenir le taux de croissance fulgurant du marketing d'influence, nous devons faire preuve de responsabilité et de professionnalisme envers nos clients. L'IMTB offre à ses membres une voix unifiée et coordonnée ainsi qu'un canal pour partager les pratiques exemplaires. Nous sommes impatients de travailler avec Captiv8 pour aider à réaliser le plein potentiel de notre industrie ». - Scott Guthrie, directeur général de l'IMTB.

Pour en savoir plus sur Captiv8 et les dernières fonctionnalités de sa plateforme, ou pour télécharger notre tout nouveau calendrier de planification de marketing d'influence, consultez le site Captiv8 dès aujourd'hui !

