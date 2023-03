Captiv8 lanceert wereldwijd affiliate oplossingen en treedt toe tot Influencer Marketing Trade Body

LONDON, 25 maart 2023 /PRNewswire/ -- Captiv8, een toonaangevend influencer marketingplatform, kondigt de wereldwijde lancering van zijn Creator Affiliate Suite aan. De Creator Affiliate Suite werd vorig jaar eerst op de Amerikaanse markt gelanceerd, gevolgd door releases in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Frankrijk, Mexico, Canada en Japan.

Creator Affiliate Marketing Solutions van Captiv8 biedt merken het volgende:

Geautomatiseerde werving van partners, attributiemodellering, beheer van verwijzingslinks, full-funnel conversie tracking en commissiebetalingen.

Toegang tot Affiliate Creator-aanbevelingen gegenereerd via bekroonde Artificial Intelligence en Machine Learning-algoritmes van Captiv8.

Meer transparantie over de prestaties van elke Affiliate Creator, sociaal platform, contentelement en transactie, tot aan specifieke verkochte producten en gemiddelde orderwaarde.

Implementatie van Captiv8's Return API's om ervoor te zorgen dat Affiliate Creators het returnvenster nauwkeurig volgen.

Gebruik maken van Captiv8's Paid Social API's om top performing content op Meta, IG, TikTok en Pinterest te boosten, in-platform met één klik.

Naadloze integratie met traditionele affiliate publisher-netwerken via open API's van Captiv8.

Voor Affiliate Creators biedt Captiv8 een best-in-class creator experience: van gestroomlijnde sign-up en authenticatie tot voortdurende nurturing via een toegewijd Creator Success team, wekelijkse nieuwsbrieven, content inspiratie en bruikbare inzichten in kanalen, trends en best presterende posts.

Speerpunt van deze inspanningen is Bill Kantar, een ervaren manager met uitgebreide ervaring op het gebied van influencers en digitale media, samen met Rafe Oakes, die de zakelijke inspanningen in het Verenigd Koninkrijk onder zijn hoede neemt.

"Het Affiliate aanbod van Captiv8 is de enige oplossing die specifiek gebouwd is rond Affiliate Creators. De praktijken van Creator, Affiliate en Paid Social blijven convergeren en Creators maken hun leven meer 'shoppable'. Daarom bieden we merken de mogelijkheid om een first-party Affiliate Creator-netwerk op te bouwen, waarbij merken eigenaar zijn van hun Creator-relaties via Captiv8. Amper een paar maanden na onze lancering in de VS zien we al merken die tienduizenden Affiliate Creators hebben gerekruteerd en miljoenen dollars aan omzet genereren." - Bill Kantar, hoofd nieuwe markten, Captiv8

Daarnaast kondigt Captiv8 met trots aan dat het is toegetreden tot de Influencer Marketing Trade Body (IMTB) UK, een professionele ledenorganisatie die zich inzet voor een duurzame toekomst voor de influencer marketing sector. Door toe te treden tot de IMTB wil Captiv8 professionalisme, eenheid en beste praktijken in de hele sector bevorderen.

"We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met de Influencer Marketing Trade Body en met onze collega's in het Verenigd Koninkrijk en de EMEA-regio's samen te werken, met als doel een beter landschap voor influencer marketing praktijken op te bouwen en de sector vooruit te stuwen." - Bill Kantar, hoofd nieuwe markten, Captiv8

"We zijn verheugd Captiv8 als nieuwste lid aan boord te mogen verwelkomen. Vooruitstrevende platforms en bureaus begrijpen dat we, om de razendsnelle groei van influencer marketing vol te houden, verantwoording en professionalisme moeten tonen aan onze klanten. De IMTB geeft de leden die eensgezinde, gecoördineerde stem en een kanaal om beste praktijken uit te wisselen. We kijken ernaar uit om met Captiv8 samen te werken om het volledige potentieel van onze sector te realiseren". - Scott Guthrie, directeur-generaal van de IMTB

Neem voor meer informatie over Captiv8 en de nieuwste platformfuncties, of om onze pas gelanceerde Global DEI Influencer Marketing Planning Calendar te downloaden, een kijkje op Captiv8 !

