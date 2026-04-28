CARB-X accorde un financement à AdJane afin de faire progresser son vaccin dérivé de la plateforme nOMV pour la prévention de la gonorrhée

L'approche hétérologue vise à fournir une réponse immunitaire ciblée et à large spectre aux infections à Neisseria gonorrhoeae

BOSTON, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'organisme Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator (CARB-X) accorde 2,6 millions de dollars américains à AdJane afin de faire avancer le développement d'un candidat vaccin destiné à prévenir les infections causées par la bactérie Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae). AdJane est une société néerlandaise spécialisée dans les vaccins au stade clinique qui utilise sa plateforme de vésicules de la membrane externe native (nOMV) pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, la préparation aux pandémies et les problèmes de santé mondiaux.

N. gonorrhoeae provoque la gonorrhée, l'une des infections bactériennes sexuellement transmissibles les plus courantes, responsable de plus de 80 millions de nouvelles infections chaque année. La maladie peut entraîner de graves complications, notamment une maladie inflammatoire pelvienne, l'infertilité et un risque accru de contracter le VIH, alors que de nombreuses infections ne sont pas diagnostiquées en raison de l'absence de symptômes.

En outre, N. gonorrhoeae n'induit pas d'immunité naturelle durable, ce qui entraîne des réinfections fréquentes et des traitements antibiotiques répétés. Le cycle de réinfection et d'exposition aux antibiotiques a contribué à l'escalade de la résistance aux antimicrobiens.

« La gestion clinique de la gonorrhée devient de plus en plus complexe en raison de la montée de la résistance aux antimicrobiens et des options thérapeutiques limitées », déclare Richard Alm, chef intérimaire de la R&D chez CARB-X. « L'approche d'AdJane représente une stratégie techniquement fondée qui vise à relever les principaux défis liés à la production d'une immunité protectrice afin de réduire le taux d'infection de la gonorrhée et de ralentir la propagation de la résistance aux antimicrobiens. »

La plateforme nOMV d'AdJane, qui s'appuie sur un essai clinique de phase I achevé qui a démontré un profil de sécurité favorable chez l'homme, est appliquée à la gonorrhée par le biais d'une approche hétérologue. Cette stratégie associe une large base antigénique pilotée par une plateforme à l'expression ciblée de plusieurs antigènes gonococciques hautement conservés afin de susciter une réponse immunitaire ciblée et à large spectre contre N. gonorrhoeae.

« Nous sommes ravis de rejoindre le portefeuille CARB-X et reconnaissants pour le soutien que nous apportons à notre vision de lutter contre la résistance aux antimicrobiens par le biais de notre plateforme », avance Anita Gashi, directrice générale d'AdJane. « Ce prix reconnaît le potentiel de notre plateforme nOMV de nouvelle génération pour relever des défis sanitaires mondiaux tels que la gonorrhée. Notre approche hétérologue permet la création d'un vaccin à composant unique conçu pour offrir une protection immunitaire à la fois large et ciblée, tout en permettant un développement et une fabrication rationalisés. »

Le prix d'AdJane s'inscrit dans le prolongement d'un prix CARB-X précédent visant à soutenir le développement d'un vaccin contre la gonorrhée.

Lorsque CARB-X a été fondé en 2016, le pipeline d'antibiotiques à un stade précoce était au point mort. Depuis lors, CARB-X a soutenu 123 projets de R&D dans 14 pays différents, et les développeurs de produits CARB-X ont réalisé des progrès significatifs : 25 projets sont entrés en phase d'essai clinique ou l'ont achevée, 14 sont toujours en phase de développement clinique, y compris en phase avancée d'essai clinique, et trois produits ont été mis sur le marché. En outre, au moins 10 développeurs de produits ayant des projets de R&D actifs ont déjà conclu des partenariats de développement avancé pouvant contribuer à soutenir leur développement clinique après avoir quitté le portefeuille de CARB-X. Tous les développeurs de produits financés par CARB-X ont l'obligation contractuelle d'élaborer un plan de gestion et d'accès pour leur produit, décrivant les stratégies visant à garantir une gestion responsable et un accès approprié dans les pays à faible et moyen revenu.

CARB-X est financé en partie par des fonds fédéraux provenant de l'U.S. Department of Health and Human Services (HHS), de l'Administration for Strategic Preparedness and Response, du Department of Health and Human Services (HHS), de l'Administration for Strategic Preparedness and Response, du Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) sous le numéro d'accord 75A50122C00028 et par des subventions de Wellcome (WT224842), du Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) du ministère britannique de la Santé et des soins sociaux, de la Fondation Gates, du ministère fédéral allemand de la Recherche, de la technologie et de l'espace (BMFTR), de l'Agence de santé publique du Royaume-Uni, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé (ESA) et de l'Agence européenne pour l'environnement (ESA), de la Fondation Novo Nordisk, du ministère italien de l'Économie et des finances (MEF), du ministère japonais de la Santé, de la DG HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority) de la Commission européenne et de la banque de développement KfW. Le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui fait partie des Instituts nationaux de la santé (NIH) au sein du ministère de la Santé et des services sociaux, apporte son soutien sous la forme de services en nature en donnant accès à une série de services précliniques pour le développement de produits. Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité des auteurs et ne représente pas nécessairement le point de vue officiel des bailleurs de fonds de CARB-X.

Contact de CARB-X : Marissa Novel, [email protected]

Contact d'AdJane : Anita Gashi, [email protected]

À propos de CARB-X

CARB-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) est un partenariat mondial à but non lucratif dont l'objectif est de soutenir la recherche et le développement antibactériens à un stade précoce afin de répondre à la menace croissante des bactéries résistantes aux médicaments. CARB-X soutient les produits thérapeutiques innovants, les produits préventifs et les diagnostics rapides. CARB-X est dirigé par l'université de Boston et financé par un consortium de gouvernements et de fondations. CARB-X ne finance que les projets qui ciblent les bactéries résistantes les plus graves identifiées sur les listes de priorités mondiales, les syndromes présentant la plus grande morbidité et mortalité mondiales, et les caractéristiques de performance nécessaires aux patients. https://carb-x.org/ | X (anciennement Twitter) @CARB_X

À propos d'AdJane

AdJane est une société de vaccins au stade clinique qui utilise sa plateforme de vésicules natives de la membrane externe (nOMV) pour répondre aux défis de la préparation aux pandémies, de la résistance aux antimicrobiens et de la santé mondiale. La plateforme d'AdJane a été développée scientifiquement pendant plus de 30 ans par des institutions de recherche gouvernementales néerlandaises de premier plan. La plateforme de nouvelle génération de l'entreprise permet le développement rapide de vaccins par le biais de trois modalités de déploiement distinctes et prend en charge les applications prophylactiques et thérapeutiques. Visitez le site Internet www.adjane.com.

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