CARB-X financia a AdJane para impulsar su vacuna para la prevención de la gonorrea

CARB-X otorga financiación a AdJane para impulsar su vacuna derivada de la plataforma nOMV para la prevención de la gonorrea

El enfoque heterólogo tiene como objetivo proporcionar una respuesta inmunitaria específica y de amplio espectro a las infecciones por Neisseria gonorrhoeae.

BOSTON, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El programa CARB-X (Acelerador Biofarmacéutico para la Lucha contra las Bacterias Resistentes a los Antibióticos) otorga 2,6 millones de dólares estadounidenses a AdJane para impulsar el desarrollo de una vacuna candidata para prevenir infecciones causadas por Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae). AdJane es una empresa de plataformas de vacunas en fase clínica con sede en los Países Bajos que utiliza su plataforma de vesículas de membrana externa nativas (nOMV) para abordar la resistencia a los antimicrobianos, la preparación ante pandemias y los desafíos de la salud global.

La Neisseria gonorrhoeae causa la gonorrea, una de las infecciones bacterianas de transmisión sexual más comunes, responsable de más de 80 millones de nuevos contagios al año. Esta enfermedad puede provocar complicaciones graves, como la enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y un mayor riesgo de contraer el VIH. Además, muchas infecciones no se diagnostican debido a la ausencia de síntomas.

Además, N. gonorrhoeae no induce inmunidad natural duradera, lo que provoca reinfecciones frecuentes y tratamientos antibióticos repetidos. Este ciclo de reinfección y exposición a antibióticos ha contribuido al aumento de la resistencia antimicrobiana.

"El manejo clínico de la gonorrea se está volviendo cada vez más complejo debido al aumento de la resistencia a los antimicrobianos y a las limitadas opciones de tratamiento", declaró Richard Alm, jefe interino de I+D de CARB-X. "El enfoque de AdJane representa una estrategia con base técnica que busca abordar los desafíos clave para generar inmunidad protectora, reducir la tasa de infección por gonorrea y frenar la propagación de la resistencia a los antimicrobianos".

La plataforma nOMV de AdJane, que se basa en un ensayo clínico de fase I ya finalizado que demostró un perfil de seguridad favorable en humanos, se está aplicando a la gonorrea mediante un enfoque heterólogo. Esta estrategia combina un amplio espectro antigénico, impulsado por la plataforma, con la expresión dirigida de múltiples antígenos gonocócicos altamente conservados para generar una respuesta inmunitaria específica y de amplio espectro contra N. gonorrhoeae.

"Nos complace formar parte de la cartera de CARB-X y agradecemos el apoyo recibido mientras avanzamos en nuestra visión de abordar la resistencia a los antimicrobianos mediante nuestra plataforma", declaró Anita Gashi, directora general de AdJane. "Este premio reconoce el potencial de nuestra plataforma nOMV de última generación para afrontar desafíos de salud global como la gonorrea. Nuestro enfoque heterólogo permite la creación de una vacuna monocomponente diseñada para brindar protección inmunitaria tanto amplia como específica, al tiempo que facilita el desarrollo y la fabricación".

El premio AdJane es una continuación de un premio anterior de CARB-X destinado a apoyar el desarrollo de una vacuna para prevenir la gonorrea.

Cuando CARB-X se fundó en 2016, el desarrollo de antibióticos en fase inicial estaba estancado. Desde entonces, CARB-X ha apoyado 123 proyectos de I+D en 14 países, y los desarrolladores de productos de CARB-X han logrado avances significativos: 25 proyectos han avanzado o completado ensayos clínicos; 14 permanecen activos en desarrollo clínico, incluyendo ensayos clínicos de fase avanzada; y tres productos han llegado al mercado. Además, al menos 10 desarrolladores de productos con proyectos de I+D activos ya han establecido alianzas de desarrollo avanzado que pueden apoyar su desarrollo clínico tras dejar la cartera de CARB-X. Todos los desarrolladores de productos financiados por CARB-X están obligados contractualmente a desarrollar un Plan de Administración y Acceso para su producto, que defina estrategias para garantizar una administración responsable y un acceso adecuado en países de ingresos bajos y medios.

CARB-X está financiado en parte con fondos federales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS); la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégicas; la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) bajo el acuerdo número 75A50122C00028 y por subvenciones de Wellcome (WT224842), el Fondo Mundial de Innovación en Resistencia Antimicrobiana (GAMRIF) del Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido, la Fundación Gates, el Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio de Alemania (BMFTR), la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC), la Fundación Novo Nordisk, el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia (MEF), el Ministerio de Salud de Japón, la Dirección General de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la Comisión Europea (DG HERA) y el Banco de Desarrollo KfW. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), brinda apoyo mediante servicios en especie, facilitando el acceso a una serie de servicios preclínicos para el desarrollo de productos. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente la opinión oficial de ninguna entidad financiadora de CARB-X.

Contacto de CARB-X: Marissa Novel, [email protected]

Contacto de AdJane: Anita Gashi, [email protected]

Acerca de CARB-X

CARB-X (Acelerador Biofarmacéutico para la Lucha contra las Bacterias Resistentes a los Antibióticos) es una alianza global sin ánimo de lucro dedicada a apoyar la investigación y el desarrollo de antibacterianos en etapas tempranas para abordar la creciente amenaza de las bacterias resistentes a los medicamentos. CARB-X apoya terapias innovadoras, medidas preventivas y diagnósticos rápidos. CARB-X está liderada por la Universidad de Boston y financiada por un consorcio de gobiernos y fundaciones. CARB-X financia únicamente proyectos que se centran en las bacterias resistentes más graves identificadas en las listas de prioridades globales, síndromes con la mayor morbilidad y mortalidad a nivel mundial, y características de rendimiento necesarias para los pacientes. https://carb-x.org/ / | X (anteriormente Twitter) @CARB_X

Acerca de AdJane

AdJane es una empresa de desarrollo de vacunas en fase clínica que utiliza su plataforma de vesículas de membrana externa nativas (nOMV) para abordar la preparación ante pandemias, la resistencia a los antimicrobianos y los desafíos de la salud global. La plataforma de AdJane ha sido desarrollada científicamente durante más de 30 años por destacadas instituciones de investigación gubernamentales neerlandesas. La plataforma de última generación de la empresa permite el desarrollo rápido de vacunas mediante tres modalidades de implementación distintas y admite aplicaciones tanto profilácticas como terapéuticas. Visite www.adjane.com.

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