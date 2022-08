Carbon acquiert ParaMatters pour étendre son logiciel de conception optimisé pour la fabrication additive

L'acquisition va accélérer l'activité de Carbon et la production à l'échelle de ses clients de nouvelles pièces à usage final

REDWOOD CITY, Californie, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Carbon , une société leader dans le domaine des technologies d'impression 3D, annonce aujourd'hui l'acquisition de ParaMatters, un fournisseur de logiciels pour la fabrication additive. Cette acquisition élargit les capacités logicielles actuelles de Carbon en incluant l'optimisation de la topologie. La plateforme technologique de Carbon s'élargit désormais pour permettre aux équipes de conception et de développement de produits de créer de meilleurs produits en moins de temps en utilisant une grande variété de matériaux et de systèmes de production.

La plupart des plateformes logicielles utilisées pour la conception et la fabrication de produits sont optimisées pour les contraintes imposées par la fabrication traditionnelle, notamment le moulage par injection, le moulage et les procédés soustractifs. L'absence de logiciels de conception modernes capables d'itérer rapidement et de tirer parti des avantages de la fabrication additive continue de limiter le cycle de vie du développement des produits. Cette acquisition comble cette lacune et étend les capacités du logiciel de conception générative de Carbon pour permettre une automatisation accrue et la création de conceptions de pièces plus complexes et plus performantes. Ces avantages s'appuient sur l'introduction par Carbon de Design Engine™ plus tôt cette année, qui est utilisé par des marques mondiales pour automatiser le processus de développement de pièces en treillis pour la production.

« Nous reconnaissons le rôle essentiel que jouent les outils de conception logiciels dans la transformation numérique de nos clients. Pendant trop longtemps, les concepteurs se sont contentés d'outils de conception logiciels qui adhèrent aux limites de la fabrication traditionnelle », a déclaré Phil DeSimone, cofondateur et membre du Bureau du PDG. « De nombreux outils de conception d'hier ne sont pas optimisés pour tirer parti des innovations de l'industrie, notamment des matériaux d'impression 3D et des processus de fabrication avancés. Carbon et ParaMatters partagent la même vision : fournir des outils modernes pour que les équipes de développement de produits puissent créer de meilleurs produits en moins de temps. »

« Le logiciel est l'épine dorsale de notre plateforme « de l'idée à la production » et nous pensons que les capacités de conception générative de ParaMatters constituent une expansion clé de notre logiciel de conception », a déclaré Craig Carlson, directeur de la technologie et membre du bureau du PDG. « En étendant les capacités de notre logiciel qui sont optimisées pour la fabrication additive, nous donnons à une génération de concepteurs et de développeurs les moyens de créer de meilleurs produits d'utilisation finale avec des géométries avancées et des caractéristiques de performance améliorées. »

« L'équipe de ParaMatters est fière des outils de conception de logiciels que nous avons créés pour faire progresser la fabrication additive. La possibilité d'étendre notre offre dans le cadre de la plateforme « de l'idée à la production » de Carbon permettra à nos clients de concevoir et de produire de meilleurs produits », a déclaré Robert Yusin, président-directeur général de ParaMatters. « En tant qu'équipe unie, nous avons l'intention de faire avancer l'industrie de la fabrication au-delà de ses obstacles actuels. »

Pour savoir comment la technologie de Carbon et de ParaMatters fonctionne pour accélérer le processus de conception à la production des produits, visitez le blog de Carbon .

À propos de Carbon

Carbon est une société de technologie d'impression 3D qui aide les entreprises à développer de meilleurs produits et à les mettre sur le marché en moins de temps. Le processus Carbon DLS™ combine des imprimantes polyvalentes, des logiciels avancés et les meilleurs matériaux de leur catégorie pour fournir des pièces fonctionnelles avec des performances et une esthétique d'utilisation finale, aidant ainsi les ingénieurs et les concepteurs à créer des produits qui dépassent les attentes. Du prototypage et de la production à faible volume à la production à l'échelle, les organisations mondiales utilisent le procédé Carbon pour créer une large gamme de pièces fonctionnelles d'utilisation finale et les imprimer de manière fiable où et quand elles en ont besoin grâce aux partenaires du réseau de production de Carbon. Carbon est une société financée par capital-risque dont le siège social est situé à Redwood City, en Californie. Pour en savoir plus, suivez Carbon sur Twitter , LinkedIn et Facebook .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1628050/Carbon_Logo.jpg

SOURCE Carbon