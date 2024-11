CarbonChain a reçu la validation par un tiers pour sa toute dernière méthode de comptabilisation et de déclaration de l'empreinte carbone de l'entreprise et sa méthode de comptabilisation et de déclaration de l'empreinte carbone des produits.

- et d'autres méthodes sectorielles pour le pétrole et le gaz, les transports, les métaux et les minéraux

LONDRES, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- CarbonChain, une plateforme de suivi du carbone alimentée par l'IA qui offre aux entreprises une visibilité de bout en bout sur les émissions de la chaîne d'approvisionnement, estime être la première plateforme de comptabilisation du carbone au monde à permettre aux fabricants et aux négociants en matières premières de calculer leurs émissions à l'aide de méthodes validées par un tiers pour établir les bilans carbone des entreprises (CCF) et les bilans carbone des produits (PCF).

SGS a procédé à un examen indépendant de ces méthodes et à confirmé qu'elles étaient conformes aux normes mondiales de comptabilisation du carbone, en particulier la norme de comptabilisation et de déclaration des entreprises du Protocole ses GES et la norme de comptabilisation et de déclaration du cycle de vie des produits du Protocole des GES.

L'importance de la validation

Les fabricants et les négociants en matières premières qui utilisent un logiciel tiers pour mesurer, suivre et déclarer les émissions de leurs matières premières doivent avoir l'assurance que leurs calculs sont fondés sur les meilleures pratiques. La validation indépendante de la dernière méthode de CarbonChain est un marqueur de crédibilité important pour les déclarations d'émissions internes et externes des clients.

L'engagement de CarbonChain en faveur de la précision

CarbonChain construit actuellement la plateforme de comptabilisation du carbone la plus précise pour les chaînes d'approvisionnement en métaux et en énergie. En plus d'une méthode validée, nous utilisons de solides bases de données indépendantes sur les émissions pour combler les lacunes, en particulier lorsque les données directes des fournisseurs ne sont pas disponibles. Dans le cadre de la toute dernière version de notre produit, les experts en comptabilité carbone et les analystes de données de CarbonChain ont affiné les données d'émissions au niveau des actifs pour les principaux produits métalliques et énergétiques.

Les utilisateurs de CarbonChain

CarbonChain est spécialement conçu pour les chaînes d'approvisionnement en énergie et en métaux. Les fabricants, les négociants en matières premières et leurs banques utilisent le logiciel de CarbonChain pour automatiser leur comptabilité carbone, mesurer, déclarer et fixer des objectifs pour leurs émissions.

La plateforme de CarbonChain est utilisée par des entreprises telles que Société Générale, Thyssenkrupp Materials Services, Rabobank, Concord Resources, IXM et Gunvor Group.

Remarque : les validations des méthodes CCF et PCF ont été achevées en mars 2024 et septembre 2024, respectivement.

À propos de CarbonChain

CarbonChain permet aux entreprises de prendre des décisions respectueuses du climat afin d'accélérer la mise en place d'une économie nette zéro. Sa plateforme de comptabilisation du carbone alimentée par l'IA automatise le suivi des émissions grâce à des données précises au niveau des actifs pour les chaînes d'approvisionnement à forte intensité de carbone. CarbonChain utilise une méthode validée et est un fournisseur de solutions accrédité par le CDP. En 2023, CarbonChain a levé 10 millions de dollars pour soutenir son expansion continue de la technologie de l'empreinte carbone, en se concentrant principalement sur les émissions de portée 3 et de la chaîne d'approvisionnement. www.carbonchain.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2327908/4640174/CarbonChain_Logo.jpg