Carbonfuture lève 5,5 millions d'euros auprès d'investisseurs existants et nouveaux afin d'accélérer sa croissance au niveau mondial

FREIBURG, Allemagne, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Carbonfuture, la plateforme MRV numérique et la place de marché pour les crédits d'élimination du carbone de haute qualité, a réussi à lever 5,5 millions d'euros dans un tour de table mené par ses investisseurs existants Carbon Removal Partners , Übermorgen Ventures et WiVenture . Ils ont été rejoints par le fonds de capital-risque tech4good 4impact capital et l'investisseur à valeur ajoutée Sustainable Future Ventures . Ce financement permettra à Carbonfuture de renforcer sa présence en se concentrant sur le marché américain, ce qui lui permettra de répondre à la demande croissante de clients de premier plan tels que Microsoft, Swiss Re, Klarna et South Pole. Cet objectif sera atteint en élargissant la gamme de technologies innovantes d'élimination du carbone prises en charge par sa plateforme, ainsi que par l'extension des services de sa plateforme à des partenaires supplémentaires de l'écosystème.

La demande de crédits d'élimination du carbone continue de croître à mesure que les entreprises réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre mais réalisent que leurs efforts internes ne leur permettront pas à eux seuls d'atteindre leurs engagements climatiques. Le marché des crédits carbone connaît une croissance rapide et devrait atteindre une valeur de 50 milliards de dollars d'ici 2030 , mais cette croissance risque d'être sapée par des crédits de mauvaise qualité qui ne répondent pas à leurs revendications d'additionnalité ou de durabilité. Carbonfuture est intervenu pour fournir une solution essentielle permettant à un marché de crédits de haute qualité de se développer rapidement, tout en apportant les bénéfices environnementaux promis. La plateforme de bout en bout de Carbonfuture intègre la traçabilité du carbone, des normes de crédit tierces et des outils de financement pour les technologies d'élimination du carbone, garantissant un nouveau niveau de qualité de crédit pour les acheteurs et les vendeurs, tout en réduisant les frictions pour une croissance rapide du secteur. Parmi ses clients figurent certains des plus grands acheteurs de crédits carbone au monde, tels que Microsoft, SwissRe, Klarna et South Pole.

Carbonfuture a établi le premier système MRV (mesure, déclaration/notification, vérification) au monde pour l'élimination du carbone. Un système transparent et vérifiable héberge des crédits d'élimination du carbone de première qualité - une élimination du carbone à laquelle vous pouvez faire confiance - avec la capacité intégrée de s'adapter à une large gamme de technologies d'élimination du carbone. Cette approche permet en fin de compte de réduire les risques liés à l'adoption et à l'engagement à long terme des acheteurs en matière de suppression du carbone. « Notre solution numérique transparente de suivi du carbone et le respect strict de normes et d'audits indépendants sont les principaux éléments constitutifs qui garantissent que nos crédits d'élimination du carbone produisent de manière transparente l'impact climatique qu'ils prétendent avoir. Les principaux acheteurs ont déjà identifié ces éléments de confiance comme des facteurs de valeur », Hannes Junginger-Gestrich, PDG de Carbonfuture.

« La technologie MRV de Carbonfuture permet et accélère considérablement l'adoption de crédits d'élimination du carbone de haute qualité. Nous avons été impressionnés par l'équipe exceptionnelle de Carbonfuture et nous sommes impatients de travailler avec eux pour créer un marché de crédits d'élimination du carbone plus transparent, homogène et liquide », Ali Najafbagy, fondateur et associé directeur de 4impact capital.

« Chez Sustainable Future Ventures, nous nous concentrons sur l'investissement dans des startups qui peuvent aider les entreprises de l'environnement bâti à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. Alors que des progrès significatifs sont réalisés dans la réduction des émissions grâce à des améliorations opérationnelles, nous savons que les crédits d'élimination du carbone joueront également un rôle important dans la réalisation de ces objectifs. La plateforme de Carbonfuture joue un rôle essentiel en garantissant que ces crédits sont solides et précis », Matthew Chagan, partenaire de Sustainable Future Ventures.

Carbonfuture est une plateforme de bout en bout destinée aux entreprises qui souhaitent participer à la suppression du carbone de l'atmosphère. La startup spécialisée dans les technologies climatiques offre un accès à une élimination du carbone de haute qualité et une participation à la communauté du carbone la plus avant-gardiste au monde. Contrairement aux places de marché traditionnelles, la combinaison de la plateforme numérique de Carbonfuture, des outils de financement de projets et des partenariats à long terme garantit un nouveau niveau de qualité de crédit, tout en réduisant simultanément les frictions pour la croissance des technologies de suppression du carbone les plus prometteuses au monde.

Des entreprises comme Microsoft, Swiss Re, Klarna et South Pole font confiance à Carbonfuture pour les aider à respecter leurs engagements climatiques d'une manière transparente, vérifiable et scientifiquement robuste.

Carbonfuture opère au niveau mondial avec des bureaux à Fribourg, en Allemagne, et à San Francisco, aux États-Unis. Voir les dernières nouvelles sur carbonfuture.earth .

