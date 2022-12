CardiaCare annonce la conclusion d'un accord de licence et de distribution pour la commercialisation de son dispositif numérique de neuromodulation pour le traitement non invasif de la fibrillation auriculaire

REHOVOT, Israël, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- CardiaCare , société de thérapie numérique en phase clinique qui développe le premier dispositif portable de neuromodulation personnalisé et non invasif au monde pour le traitement de la fibrillation auriculaire, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence stratégique avec Dr. Reddy's Laboratories, une importante société pharmaceutique multinationale basée en Inde.

Selon les termes de l'accord, qui comprend des paiements initiaux et des redevances non divulgués à CardiaCare, Dr. Reddy's Laboratories mènera les études cliniques nécessaires pour obtenir l'autorisation réglementaire en Inde et gérera la commercialisation et la distribution en Inde. Cet accord fera de l'Inde le premier marché à proposer une solution thérapeutique numérique à domicile pour les patients souffrant de fibrillation auriculaire et réduira les inégalités en matière de soins cardiovasculaires.

La fibrillation auriculaire (FA) est l'arythmie cardiaque durable la plus courante, qui touche des dizaines de millions de patients dans le monde. La FA augmente la morbidité et la mortalité, principalement en raison d'un risque d'accident vasculaire cérébral cinq fois plus élevé. La norme actuelle en matière de soins comprend la thérapie pharmacologique ou l'ablation, qui ont toutes deux une efficacité limitée et divers effets secondaires, ce qui a un impact négatif sur la qualité de vie des patients.

Le dispositif portable CardiaCare adopte une approche en boucle fermée, qui intègre la thérapie et la surveillance. Il utilise des algorithmes propriétaires d'analyse d'ECG basés sur l'IA pour permettre un traitement optimisé et personnalisé de la fibrillation auriculaire. Les premières données cliniques suggèrent que cette nouvelle approche thérapeutique a des effets à la fois aigus et cumulatifs, ce qui réduit les précurseurs de la fibrillation auriculaire et la charge globale de la maladie.

Ofer Halbreich, PDG de CardiaCare, a déclaré : « Ce partenariat avec Reddy's Laboratories accélère la production de preuves et l'activité de commercialisation de CardiaCare, en validant de manière externe le potentiel de notre technologie révolutionnaire pour le traitement de la fibrillation auriculaire. Notre dispositif permet un traitement à domicile sûr et sans médicament, dont il a été démontré qu'il augmente l'efficacité du traitement de la fibrillation auriculaire et en réduit les coûts. Notre approche en boucle fermée associant traitement et surveillance optimise et personnalise les soins, ce qui permet aux cliniciens et aux patients de mieux gérer la FA. »

Amos Ziv, fondateur et responsable scientifique de CardiaCare, a ajouté : « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Dr. Reddy's Laboratories pour contribuer à améliorer les résultats des patients dans le monde entier. Nous continuerons à mettre en œuvre nos projets de développement clinique dans d'autres régions pour cette première indication ainsi que pour d'autres indications de notre portefeuille. »

