CardiaCare kündigt Lizenz- und Vertriebsvereinbarung zur Vermarktung seines digitalen Neuromodulations-Wearables zur nicht-invasiven Behandlung von Vorhofflimmern an

REHOVOT, Israel, 15. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- CardiaCare, ein digitales Therapieunternehmen im klinischen Stadium, das das weltweit erste nicht-invasive, personalisierte Neuromodulations-Wearable zur Behandlung von Vorhofflimmern entwickelt, gab heute den Abschluss einer strategischen Lizenzvereinbarung mit Dr. Reddy's Laboratories, einem führenden multinationalen Pharmaunternehmen mit Sitz in Indien, bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung, die ungenannte Abschlags- und Lizenzzahlungen an CardiaCare beinhaltet, wird Dr. Reddy's Laboratories die notwendigen klinischen Studien durchführen, um die Zulassung in Indien zu erhalten, und die Vermarktung und den Vertrieb in Indien übernehmen. Mit dieser Vereinbarung wird Indien der erste Markt, der eine digitale Therapielösung für Vorhofflimmern für die häusliche Krankenpflege anbietet und Ungleichheiten in der kardiovaskulären Versorgung verringert.

Vorhofflimmern (AF) ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung, von der weltweit mehrere zehn Millionen Patienten betroffen sind. Vorhofflimmern trägt zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität bei, hauptsächlich durch ein 5-fach erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall. Der derzeitige Behandlungsstandard umfasst eine pharmakologische Therapie oder eine Ablation, die beide nur begrenzt wirksam sind und verschiedene Nebenwirkungen haben, die sich negativ auf die Lebensqualität der Patienten auswirken.

Das tragbare CardiaCare-Gerät verfolgt einen geschlossenen Kreislauf, der Therapie und Überwachung integriert. Es nutzt proprietäre KI-basierte EKG-Analysealgorithmen, um eine optimierte und personalisierte Behandlung von Vorhofflimmern zu ermöglichen. Erste klinische Daten deuten darauf hin, dass dieser neuartige therapeutische Ansatz sowohl akute als auch kumulative Wirkungen hat und Vorstufen von Vorhofflimmern sowie die Gesamtbelastung durch die Erkrankung verringert.

Ofer Halbreich, der CEO von CardiaCare, kommentierte: „Die Partnerschaft mit Dr. Reddy's Laboratories beschleunigt die Evidenzgenerierung und Kommerzialisierung von CardiaCare und validiert extern das Potenzial unserer bahnbrechenden Technologie für die Behandlung von Vorhofflimmern. Unser Gerät ermöglicht eine sichere, medikamentenfreie Behandlung zu Hause, die nachweislich die Wirksamkeit der Behandlung von Vorhofflimmern erhöht und die Kosten senkt. Unser Ansatz des geschlossenen Kreislaufs, der Therapie und Überwachung integriert, optimiert und personalisiert die Behandlung und bietet Ärzten und Patienten einen besseren Umgang mit Vorhofflimmern."

Amos Ziv, Gründer und CSO von CardiaCare, fügte hinzu: „Wir freuen uns darauf, eng mit dem Team von Dr. Reddy's Laboratories zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, die Ergebnisse für Patienten weltweit zu verbessern. Wir werden unsere Pläne für die klinische Entwicklung in anderen Regionen für diese erste und weitere Indikationen in unserer Pipeline weiter umsetzen."

