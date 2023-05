CardiaCare ernennt Ken Nelson zum Vorstandsvorsitzenden

Das führende Unternehmen im Bereich digitale Gesundheit und Medizintechnik bringt 20 Jahre Erfahrung im Bereich kardiologische Innovation und Kommerzialisierung in ein Start-up ein, das ein KI-gesteuertes tragbares Neuromodulationsgerät für die nicht-invasive Behandlung von Vorhofflimmern entwickelt

RECHOVOT, Israel, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- CardiaCare , in im Bereich klinischer Studien tätiges Unternehmen für digitale Therapien, das den weltweit ersten nicht-invasiven, tragbaren Neuromodulator für die Behandlung von Vorhofflimmern entwickelt, gab heute bekannt, dass Ken Nelson zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde. Nelson ist seit 20 Jahren in den Bereichen digitale Gesundheit, medizinische Geräte und Remote-Überwachung von Patienten tätig und kann auf eine hervorragende Erfolgsbilanz beim Aufbau erfolgreicher Vertriebs-, Marketing- und Kommerzialisierungsteams in Fortune-500-Unternehmen sowie in Start-ups verweisen.

„Wir freuen uns, Ken Nelson als Vorstandsvorsitzenden bei CardiaCare begrüßen zu dürfen", so Ofer Halbreich, CEO von CardiaCare. „Er bringt eine Fülle an Erfahrung in den Bereichen Marktentwicklung, Kommerzialisierung und Verkauf auf dem Gebiet Herzüberwachung und Herzrhythmusmanagement mit. Ken Nelson kommt zu CardiaCare, während das Unternehmen mehrere klinische Studien zu unserem revolutionären Wearable für die Behandlung von Vorhofflimmern vorantreibt. Seine bisherige Erfahrung und die erfolgreiche Skalierung von Herzgeräteunternehmen werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir das globale Bewusstsein für die bahnbrechende Innovation von CardiaCare schaffen und die Infrastruktur für eine erfolgreiche Kommerzialisierung unserer Technologie aufbauen."

Nelson war knapp 10 Jahre in Führungspositionen im Vertrieb und im kommerziellen Betrieb bei Boston Scientific (ehemals Guidant) in der Abteilung Cardiac Rhythm Management tätig. In den letzten 12 Jahren leitete er den kommerziellen Vertrieb und das Marketing und brachte bahnbrechende Technologien tragbarer Geräte für die digitale Herzgesundheit und die Remote-Überwachung von Patienten auf den Markt. Er war maßgeblich am Aufbau der Teams, Kulturen und Infrastrukturen von drei der vier größten Marktteilnehmer im Bereich der digitalen Herzmedizin und der Remote-Überwachung von Patienten beteiligt (iRhythm; Biotelemetry, übernommen durch Philips; Bardy Diagnostics, übernommen durch HillRom). Zuletzt war er als Head of Digital Health, Diagnostics and Monitoring bei BIOTRONIK tätig, einem weltweit führenden Unternehmen in der Behandlung von Herz- und Gefäßerkrankungen.

Amos Ziv, Gründer und CSO von CardiaCare, fügt hinzu: „CardiaCare hat sich dazu verpflichtet, das Paradigma der Behandlung von Vorhofflimmern zu revolutionieren und eine effektive, nicht-invasive und nebenwirkungsfreie Therapie für Vorhofflimmern mit unserer ersten tragbaren Technologie für die Heimpflege zu ermöglichen. Wir haben wichtige Fortschritte bei der Entwicklung unserer Technologie gemacht, einschließlich der kürzlichen Lizenz- und Vertriebsvereinbarung mit Dr. Reddy's Laboratories in Indien und mehrerer laufender klinischer Studien. Wir freuen uns auf Ken Nelsons Führungsbeitrag, um weiterhin auf dieser Dynamik aufzubauen."

„Ich freue mich, bei CardiaCare einzusteigen und mit dem Management-Team und dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um das erste tragbare Gerät für eine personalisierte Vorhofflimmern-Behandlung mit geschlossenem Kreislauf zu vermarkten, das durch künstliche Intelligenz unterstützt wird, die Vorhofflimmern sowohl nicht-invasiv erkennen als auch behandeln kann", so Ken Nelson, Vorstandsvorsitzender von CardiaCare. „Ich bin beeindruckt von der revolutionären Technologie des Unternehmens und dem erfolgreichen Dialog mit wichtigen Meinungsführern, darunter dem Elektrophysiologen von Mount Sinai, Dr. Vivek Reddy. Ich glaube, die innovative Lösung von CardiaCare ist bereit, die Patientenversorgung für die Behandlung von Vorhofflimmern voranzutreiben."

