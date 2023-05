CardiaCare nomme Ken Nelson président de son conseil d'administration

Le leader de la santé numérique et des technologies médicales apporte 20 ans d'expérience en matière d'innovation cardiaque et de commercialisation à la start-up qui développe un dispositif portable de neuromodulation alimenté par l'IA pour le traitement non invasif de la fibrillation auriculaire

REHOVOT, Israël, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- CardiaCare , une société thérapeutique numérique de stade clinique qui développe le premier dispositif portable de neuromodulation non invasif au monde pour le traitement de la fibrillation auriculaire, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ken Nelson au poste de président du conseil d'administration. M. Nelson a 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé numérique, des dispositifs médicaux et de la surveillance à distance des patients. Il a une solide expérience dans la création d'équipes de vente, de marketing et de commercialisation au sein d'entreprises du Fortune 500 et de start-ups.

« Nous avons le privilège et l'enthousiasme d'accueillir Ken Nelson au sein de CardiaCare en tant que président du conseil d'administration », a déclaré Ofer Halbreich, PDG de CardiaCare. « Ken apporte une grande expérience en matière de développement de marché, de commercialisation et de vente dans le domaine de la surveillance cardiaque et de la gestion du rythme cardiaque. Ken rejoint CardiaCare au moment où l'entreprise lance plusieurs essais cliniques de notre dispositif portable révolutionnaire pour le traitement de la fibrillation auriculaire. L'expérience antérieure de Ken et son succès dans le développement d'entreprises de dispositifs cardiaques nous seront d'une aide inestimable pour sensibiliser le monde entier à l'innovation révolutionnaire de CardiaCare et pour mettre en place l'infrastructure nécessaire à la commercialisation réussie de notre technologie. »

M. Nelson a passé un peu moins de 10 ans à occuper des postes de direction dans le domaine des ventes et des opérations commerciales chez Boston Scientific (anciennement Guidant), dans la division Cardiac Rhythm Management. Puis, au cours des 12 dernières années, il a dirigé les ventes commerciales et les efforts de marketing et a lancé des technologies portables perturbatrices dans le domaine de la santé cardiaque numérique et de la surveillance à distance des patients. Il a joué un rôle important dans la mise en place des équipes, des cultures et des infrastructures de ce qui est devenu trois des quatre principaux acteurs du marché de la santé cardiaque numérique et de la surveillance à distance des patients (iRhythm; Biotelemetry, acquis par Philips ; Bardy Diagnostics, acquis par HillRom). Plus récemment, il a occupé le poste de responsable de la santé numérique, du diagnostic et de la surveillance chez BIOTRONIK, un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires.

Amos Ziv, fondateur et directeur scientifique de CardiaCare, ajoute : « CardiaCare s'est engagé à bouleverser le paradigme du traitement de la fibrillation auriculaire, en permettant un traitement efficace, non invasif et sans effets secondaires de la fibrillation auriculaire grâce à sa technologie portable de soins à domicile, la première du genre. Nous avons fait d'importants progrès dans le développement de notre technologie, notamment en concluant récemment un accord de licence et de distribution avec les laboratoires Dr. Reddy's Laboratories en Inde et en procédant à de nombreux essais cliniques. Nous nous réjouissons de la contribution de Ken à la poursuite de cette dynamique. »

« Je suis heureux de rejoindre CardiaCare et je me réjouis de travailler avec l'équipe de direction et le conseil d'administration pour commercialiser le tout premier dispositif portable de traitement personnalisé en boucle fermée de la fibrillation auriculaire, alimenté par l'intelligence artificielle, qui peut à la fois détecter et traiter la fibrillation auriculaire de manière non invasive », a déclaré Ken Nelson, président du conseil d'administration de CardiaCare. « Je suis impressionné par la technologie révolutionnaire de l'entreprise et par l'engagement réussi avec des leaders d'opinion clés, notamment le Dr Vivek Reddy, électrophysiologiste à Mount Sinai. Je pense que la solution innovante de CardiaCare est prête à faire progresser les soins aux patients pour le traitement de la fibrillation auriculaire. »

CardiaCare est une entreprise de thérapie numérique au stade clinique qui développe le premier dispositif portable de neuromodulation en boucle fermée au monde pour le traitement non invasif de l'arythmie basé sur l'IA. CardiaCare était membre de la cohorte Medtech Innovator 2022. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur LinkedIn .

