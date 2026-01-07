Care Today llegó para quedarse: MY DR NOW ofrece atención primaria personal al oeste de Tucson

TUCSON, Arizona, 7 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- MY DR NOW se complace en anunciar la inauguración de su clínica más reciente en 2480 N Silverbell Rd, Suite 100, Tucson, Arizona 85745, que comenzará a atender de manera oficial el miércoles 7 de enero a las 8:00 a. m. La clínica está ubicada en la esquina noreste de Silverbell y Grant, dentro de Silverbell Plazacerca de Safeway y Walgreens; allí, ofrecerá acceso diario a medicina familiar a residentes del oeste de Tucson con el propósito de que puedan atenderse más fácilmente con un médico de cabecera a largo plazo sin esperas ni complicaciones.

En Tucson, numerosas familias enfrentan un desafío familiar: puede ser difícil encontrar un proveedor de atención primaria que admita nuevos pacientes y es aún más complejo obtener una cita sin esperar semanas. MY DR NOW inaugura una clínica en Silverbell & Grant para resolver este problema al ofrecer atención primaria continua, el tipo de atención constante que apoya a las familias año tras año, a la vez que proporciona la conveniencia que los residentes de Tucson necesitan para adaptar la atención médica a sus apretadas agendas.

MY DR NOW ofrece acceso a citas diarias y siempre admite nuevos pacientes, lo que permite a las personas atenderse de manera fácil y priorizar en forma práctica la salud a largo plazo, ya sea que eso signifique controlar la presión arterial, realizarse exámenes de rutina cuando corresponde, ponerse al día con las vacunas, coordinar la atención o elaborar un plan preventivo que contribuya al mantenimiento de una salud óptima. El compromiso de mantener altos estándares de calidad de atención, además del acceso diario, hace de MY DR NOW un enfoque único y creativo, que refleja el espíritu creativo de Tucson. Porque la atención médica debe ser humana, no apresurada.

"Tucson merece una atención primaria que sea personal y accesible", señaló el Dr. Payam Zamani, fundador y director ejecutivo de MY DR NOW. "Demasiadas personas permanecen esperando citas o que les digan que un consultorio no está admitiendo nuevos pacientes. Inauguramos esta clínica para que las familias puedan establecer una relación de atención primaria confiable que respalde la prevención, los objetivos de salud a largo plazo y las necesidades cotidianas, a la vez que facilita la atención de las personas aún en medio del ajetreo diario".

En circunstancias en que los consultorios familiares siguen funcionando en los mismos horarios que la banca y las normas de reserva dejan a los pacientes esperando días o semanas, MY DR NOW está cuestiona ese antiguo sistema sin perder lo que la gente más valora: una relación real con su médico de cabecera. Al combinar la disponibilidad el mismo día moderna con la continuidad de la atención, MY DR NOW adhiere a la visión de un médico personal, a la vez que presta atención médica por las noches, los fines de semana y el día, cuando sea que los pacientes la necesiten.

Acerca de MY DR NOW:

MY DR NOW se dedica a transformar la manera en que se brinda atención primaria al ofrecer citas programadas y servicios sin cita previa en todas sus clínicas. Con un enfoque comprometido en la accesibilidad y la conveniencia, MY DR NOW presta servicios integrales de atención médica, que incluyen medicina familiar, pediatría, salud de la mujer, exámenes físicos anuales, inmunizaciones, tratamiento de enfermedades crónicas y surtido de recetas. El enfoque innovador de la empresa garantiza que todos los miembros de la comunidad puedan recibir atención médica de alta calidad cuando la necesiten, ya sea en una de sus numerosas clínicas, mediante visitas a domicilio o telemedicina.

