Career Star Group alcança marco para agitar indústria de outplacement

LONDRES, 9 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- O Gi Group, uma das empresas líderes mundiais na prestação de serviços para necessidades globais de pessoal, anunciou esta semana a aquisição da operação de transição de carreiras CareerArc. O Gi Group é um membro histórico do Career Star Group, presente na Itália e no Reino Unido com a marca exclusiva de serviços de outplacement Intoo, e diretamente na Romênia, na Sérvia, na Croácia, em Montenegro e na Bulgária com o Gi Group. A parceria estratégica está em vigor desde a fundação do Career Star Group em 2012. A aquisição marca o sucesso da estratégia de longo prazo de assegurar a propriedade da plataforma de transição de carreiras mais inovadora e dinâmica do mundo dentro do Career Star Group.

O Career Star Group é a maior organização mundial de outplacement e recolocação, presente em 102 países. A plataforma digital global de transição de carreiras oferece acesso instantâneo a recursos localizados, suporte e treinamento interativos, bem como um recurso de coaching sob demanda com especialistas em transição de carreiras. A plataforma está atualmente disponível em inglês, espanhol, alemão e italiano, e o francês será disponibilizado em agosto de 2020.

"Estamos extremamente entusiasmados por assumir o centro das atenções com a nossa nova plataforma global'', afirmou Cetti Galante, presidente do conselho de administração do Career Star Group e diretor-administrativo da Intoo Italy. "Estamos levando o outplacement a um patamar mais elevado com soluções inovadoras adequadas para o novo normal e mais além. Ter a propriedade da plataforma nos permite inovar ainda mais e continuar desenvolvendo serviços para os nossos consumidores e clientes neste mundo em constante mudança."

"A parceria estratégica com o Career Star Group contribuiu para a nossa missão de democratizar o outplacement globalmente por meio da tecnologia, aumentando o acesso à nossa plataforma digital de última geração em vários países", afirmou Yair Riemer, presidente de serviços de transição de carreiras da CareerArc. "Fazer parte do Gi Group e do Career Star Group é a próxima etapa da nossa estratégia de expansão, e não poderíamos estar mais felizes por fazer parte da família."

O Career Star Group é uma organização global que une os principais prestadores mundiais de serviços de transição de carreiras e outplacement. Presente em 102 países, o Career Star Group oferece a empresas multinacionais acesso aos melhores prestadores de serviços de transição de carreiras, independentemente de onde ocorram mudanças na força de trabalho.

www.careerstargroup.com

