CAREIUM ET CSL RENFORCENT LEUR PARTENARIAT AVEC LE LANCEMENT DE LA TECHNOLOGIE rSIM®

Careium, leader de l'innovation en matière de soins fondés sur la technologie, et CSL, expert en connectivité critique , ont annoncé l'extension de leur partenariat stratégique avec le lancement de la technologie rSIM® .

LONDRES, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- rSIM est la première carte SIM véritablement résiliente et intelligente au monde, qui surveille la connectivité et change activement de profil pour un temps de fonctionnement maximal. Le lancement verra la technologie rSIM mise à la disposition de tous les produits 4G de la gamme Eliza de Careium, des solutions de soins basés sur la technologie (TEC), y compris les appareils existants déjà déployés. L'annonce intervient parallèlement à l'extension du partenariat stratégique de 15 ans entre CSL et Careium.

CSL & rSIMs Resilient SIM to be used in Carium range of TEC solutions

rSIM offre à l'industrie du TEC de nombreux avantages, notamment l'itinérance locale vers tous les réseaux britanniques sur les deux profils et l'accès à l'infrastructure VPN de CSL. rSIM utilise une nouvelle technologie brevetée pour vérifier sa propre connectivité réseau et changer automatiquement de fournisseur en cas de perturbation, minimisant ainsi les risques de déconnexion de la carte SIM et de l'appareil en cas de coupure de courant. Avec deux profils d'opérateurs mobiles indépendants stockés sur une seule carte SIM, rSIM réduit considérablement le risque de pannes en basculant vers un profil d'opérateur mobile de secours si une panne est détectée. Cela peut faire la différence entre une assistance immédiate et une aggravation de la situation, par exemple après une chute.

« Il s'agit d'une innovation importante sur laquelle nous travaillons avec CSL depuis de nombreuses années. Même les perturbations à court terme du temps de disponibilité de la connectivité créent des risques de service importants et nous avions besoin d'une solution pour minimiser cela » indique Christian Walén, Président-directeur général de Careium. « rSIM révolutionne la résilience de la connectivité en surveillant constamment les réseaux disponibles et en trouvant le meilleur itinéraire pour se connecter. Nos utilisateurs sont plus en sécurité que jamais, sachant que Careium et CSL, tous deux leaders en matière de qualité et d'innovation, garantissent une connectivité critique du plus haut niveau pour leurs appareils TEC. rSIM est rétrocompatible avec nos appareils existants sur le terrain, ce qui signifie que nos clients peuvent effectuer une mise à niveau en toute transparence, améliorant ainsi leur résilience et garantissant que les consommateurs dont ils s'occupent peuvent vivre une vie sûre, riche et active. »

Ed Heale, Président-directeur général de CSL, a commenté : « Ce lancement marque une nouvelle étape importante dans le partenariat entre CSL et Careium. Travaillant en étroite collaboration depuis près de 15 ans, soutenant les citoyens vulnérables à travers l'Europe, le déploiement de rSIM est la prochaine étape de notre vision visant à fournir des solutions de connectivité ininterrompues au secteur. Le service entièrement géré de CSL, combiné à la technologie brevetée de rSIM pour changer activement de profil afin de maximiser le temps de fonctionnement et de minimiser les temps d'arrêt, signifie que nous continuons à aider Careium à fournir une solution TEC de classe mondiale. »

