Cargill bevordert natuurpositieve landbouwbenadering waarin de boercentraal staat

WAYZATA, Minn., 31 maart 2022 /PRNewswire/ -- De komst van de lente op het noordelijk halfrond zet de landbouw in het middelpunt en de voortdurende toewijding aan het verbouwen van voedsel om een groeiende bevolking te voeden. Door deze groei zullen boerenbedrijven in de wereld de komende 30 jaar ongeveer 70 procent meer voedsel moeten produceren. Om dit op een duurzame wijze te kunnen doen, richt Cargill zich op het bevorderen van natuurpositieve landbouwproductie en een aanpak die op boeren is gericht om de wereld duurzaam te voeden.

"Als we erin willen slagen ons voedsel- en landbouwsysteem duurzaam te transformeren, moeten we boeren helpen een natuurpositieve benadering te volgen", zegt Pilar Cruz, Chief Sustainability Officer van Cargill. "Daarom werken we rechtstreeks met boeren over de hele wereld aan initiatieven die het land beschermen, regenereren en herstellen. Op die manier zullen we een belangrijk verschil maken, een stuk grond en een bedrijfper keer."

Natuurpositieve productie richt zich op het beperken van de vernietiging en uitputting van land door de technieken te ontwikkelen waarvan bewezen is dat ze het volume en de efficiëntie verhogen, terwijl regeneratieve landbouwpraktijken worden toegepast die prioriteit geven aan de duurzaamheid van de grond. Op die manier kunnen boeren meer mensen voeden en de klimaatverandering aanpakken.

Deze praktijken omvatten het planten van bodembedekkers en het implementeren van verminderde of geen grondbewerking om koolstof in de grond vast te houden, de veerkracht van de bodem op te bouwen en de waterkwaliteit te verbeteren. Een van de manieren waarop Cargill deze praktijken voor landbouwers houdbaarder maakt, is via RegenConnect™, een vrijwillig, op de markt gebaseerd programma dat boeren betaalt per ton koolstof die in hun bodem wordt vastgelegd.

Een andere manier waarop Cargill boeren helpt om duurzame landbouw economisch haalbaar te maken, is door ervoor te zorgen dat ze een premie ontvangen voor duurzaam geproduceerde gewassen. Via het Triple S™-programma (sustainability sourced and supplied, duurzaamheid ingekocht en geleverd) in Zuid-Amerika biedt Cargill klanten in Azië, Europa en Noord-Amerika gecertificeerde ontbossingsvrije soja van boeren in Brazilië, Paraguay en Argentinië.

Deze programma's tonen aan dat het opschalen van duurzame landbouw vereist dat de financiële en markttoegangsbarrières, die nog steeds in de landbouw bestaan, worden weggenomen. Het veranderen van de manier waarop een bedrijf wordt geleid, brengt financiële risico's met zich mee, maar dit is vooral acuut voor landbouwers van wie de marges vaak weinig ruimte laten voor de financiële risico's die gepaard gaan met het veranderen van de manier waarop ze landbouw bedrijven. Door duurzame, regeneratieve landbouw financieel haalbaar te maken voor, kunnen deze natuurpositieve productiepraktijken sneller opschalen en standaard worden.

Bij Cargill werken 155.000 medewerkers verspreid over 70 landen onvermoeibaar aan de missie van het bedrijf: de wereld op een veilige, verantwoordelijke en duurzame manier voeden. We koppelen landbouwers aan markten, klanten aan ingrediënten en mensen en dieren aan het voedsel dat zij nodig hebben om te groeien. We combineren 155 jaar aan ervaring met nieuwe technologieën en inzichten. Op deze manier hebben we in meer dan 125 landen onze naam opgebouwd als betrouwbare partner voor klanten, die voedings-, landbouw-, financiële en industriële producten van ons afnemen. Zij aan zij werken we aan een sterkere, duurzame toekomst voor de landbouw.

