Cargill fait progresser une approche de l'agriculture respectueuse de la nature davantage centrée sur les agriculteurs

WAYZATA, Minnesota , 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- L'arrivée du printemps dans l'hémisphère nord met en évidence l'engagement continu de l'agriculture et des agriculteurs à produire de la nourriture pour une population en constante augmentation. Cette croissance continue exigera des exploitations agricoles du monde entier qu'elles produisent environ 70 % de nourriture en plus au cours des 30 prochaines années. Pour nourrir le monde de manière durable, Cargill se concentre sur la mise en place d'une production agricole respectueuse de la planète et sur des approches centrées sur les agriculteurs.

« Si nous voulons réussir à transformer durablement notre système alimentaire et agricole, nous devons aider les agriculteurs à adopter une approche respectueuse de la planète », a déclaré Pilar Cruz, Directeur du développement durable de Cargill. « C'est pourquoi nous travaillons en direct avec les agriculteurs du monde entier sur des initiatives qui protègent, régénèrent et restaurent les terres agricoles. C'est ainsi que nous ferons une différence significative, un champ et une ferme à la fois. »

La production respectueuse de la planète vise à limiter la destruction et l'épuisement des terres en faisant évoluer des techniques déjà éprouvées pour accroître le volume et l'efficacité, tout en adoptant des pratiques agricoles régénératives qui privilégient la durabilité des terres agricoles. Ce faisant, les agriculteurs peuvent à la fois nourrir davantage de personnes et lutter contre le changement climatique.

Ces pratiques comprennent la plantation de cultures de couverture et la mise en œuvre d'une agriculture à faible ou sans labourage pour aider à séquestrer le carbone dans le sol, à renforcer la résilience des terres et à améliorer la qualité de l'eau. Cargill aide à rendre ces pratiques plus viables pour les agriculteurs notamment par l'entremise de RegenConnect™, un programme volontaire basé sur le marché qui rémunère les agriculteurs pour chaque tonne de carbone capturée dans leur sol.

Cargill aide également les agriculteurs à rendre l'agriculture durable économiquement viable en s'assurant qu'ils reçoivent une prime pour leurs cultures durables. Grâce au programme Triple S™ (sustainability sourced and supplied) pour le soja en Amérique du Sud, Cargill fournit à ses clients d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord du soja certifié « durable » et exempt de déforestation, provenant d'agriculteurs du Brésil, du Paraguay et d'Argentine.

Ces programmes démontrent que la généralisation de l'agriculture durable nécessite la suppression des barrières financières et des obstacles d'accès au marché qui existent encore aujourd'hui au sein de l'écosystème agricole. Faire évoluer le mode de fonctionnement de toute entreprise comporte un risque financier. Ce risque est particulièrement élevé pour les agriculteurs dont les marges laissent souvent peu de place aux aléas économiques qu'implique le changement de leur mode d'exploitation. En rendant l'agriculture durable et régénératrice économiquement viable pour les agriculteurs, ces pratiques de production respectueuses de la nature peuvent se généraliser plus rapidement pour devenir la norme.

Les 155 000 employés de Cargill, répartis dans 70 pays, partagent un objectif commun : nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous mettons en relation les agriculteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients, les personnes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour prospérer. Nous cumulons 155 ans d'expérience avec les nouvelles technologies et connaissances pour servir de partenaire de confiance aux clients des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, de la finance et de l'industrie dans plus de 125 pays. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus solide et durable pour l'agriculture.

