Cargill et BAR Technologies associent design des voiliers de course et technologie de pointe utilisant la propulsion éolienne pour réduire les émissions de carbone

BAR Technologies, une entreprise dérivée de Ben Ainslie Racing (BAR) issue de l'équipe britannique formée par le navigateur olympique et champion du monde Sir Ben Ainslie, a été créée en 2016. Elle met ses connaissances de design, ses compétences techniques et la propriété intellectuelle développées pour la Coupe de l'America à la disposition du monde commercial. L'entreprise est dirigée par le président Martin Whitmarsh, ancien directeur principal de l'équipe McLaren, par le directeur général John Cooper, ancien directeur commercial de McLaren et par Simon Schofield, ancien designer et ingénieur pour la Coupe de l'America.

« Grâce à ce partenariat, nous apporterons des solutions de voiles sur mesure aux clients qui cherchent activement à réduire les émissions de CO2 de leur chaîne d'approvisionnement, a déclaré Jan Dieleman, président de l'activité Ocean Transportation de Cargill. La modification de la réglementation et l'incertitude entourant les futurs carburants marins plus écologiques compliquent le choix du bon navire à affréter avec une vision à long terme. Grâce à la technologie WindWings, Cargill sera en mesure d'offrir à ses clients une solution qui améliore l'efficacité énergétique des navires, indépendamment du carburant ou du type de moteur utilisé », poursuit-il.

« L'énergie éolienne est un carburant sans coût marginal, et la possibilité de réduire les émissions et d'améliorer considérablement la rentabilité des coûts d'exploitation des navires est importante. Nous avons investi dans notre technologie unique de voile pour offrir aux propriétaires et aux exploitants de navires la possibilité de réaliser ces gains d'efficacité énergétique », a déclaré John Cooper, PDG de BAR Technologies.

Le transport maritime doit relever un défi de taille pour réduire les émissions moyennes de CO2 de 40 % d'ici 2030 et de 70 % d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 2008. Cargill, l'un des plus grands acteurs du secteur, affrétant une flotte de plus de 600 navires à la fois, reconnaît qu'il lui incombe d'accélérer les progrès en matière de décarbonisation, et a apporté la vision et l'échelle nécessaires pour transformer l'inspiration de BAR Technology en gains d'efficacité mesurables.

Le projet en est actuellement à la phase de conception, réunissant une équipe d'entreprises pour livrer les premiers navires attendus sur l'eau d'ici 2022. L'équipe partagera les risques et l'expertise, en commençant par les transporteurs de produits raffinés avant de passer aux transporteurs de vrac sec.

Martin Whitmarsh, président de BAR Technologies, a ajouté : « Le soutien de Cargill à notre technologie est une avancée très importante et nous place à l'avant-garde du secteur. Ensemble, nous mettons nos paroles en pratique, faisant de ce projet une première. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Cargill pour donner vie à cette technologie révolutionnaire et nous sommes impatients d'explorer ensemble d'autres possibilités d'accroître l'efficacité énergétique à l'avenir. »

Cargill s'est associé à un certain nombre de leaders et d'organisations du secteur pour faire progresser la décarbonisation, notamment le Forum maritime mondial et sa coalition « Getting To Zero », la Charte du fret maritime, une initiative récente visant à réduire et à suivre les émissions des navires affrétés pour diminuer l'empreinte carbone du transport maritime et le Centre Maersk McKinney Moller pour un transport maritime sans émission. L'an dernier, Cargill a annoncé une collaboration avec Maersk Tankers et Mitsui & Co. pour fournir des solutions prêtes à l'emploi pour les acteurs maritimes qui cherchent à explorer de nouvelles technologies pour réduire leurs émissions.

À propos de Cargill

Les 160 000 employés de Cargill dans 70 pays travaillent sans relâche à l'atteinte de notre objectif : nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous mettons en relation les producteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients, les personnes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour prospérer. Nous associons 154 années d'expérience aux nouvelles technologies et connaissances pour être le partenaire de confiance de nos clients des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, de la finance et de l'industrie dans plus de 125 pays. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus solide et durable pour l'agriculture.

À propos de BAR Technologies

Fort d'un héritage impressionnant, issu de l'ancienne équipe britannique de la Coupe de l'America, BAR Tech propose une large gamme de services de conseil en design et en ingénierie, axés sur 4 secteurs clés : les bateaux de travail et les navires commerciaux, le transport maritime, les projets spéciaux et les bateaux de plaisance et de course.

BAR Technologies dispose d'une équipe soudée de premier ordre : architectes navals et spécialistes de l'optimisation, experts en dynamique des fluides, ingénieurs en mécanique, en structure et en composite, spécialistes en stratégie et en système de commande. Ils proposent aux ingénieurs des données et des simulations qui leur donnent accès aux dernières connaissances commerciales grâce à des outils de conception internes sur mesure.

À l'origine, BAR Technologies a fait son entrée sur le marché pour se mettre au défi d'intégrer ses vastes connaissances en architecture navale, simulation, CFD et propriété intellectuelle brevetée dans un navire de transfert d'équipage de qualité pour emmener les techniciens travailler sur les éoliennes en mer (entre autres utilisations). L'objectif est d'améliorer l'entretien des navires et de contribuer à rendre le secteur de l'énergie verte encore plus verte en réduisant considérablement les besoins en carburant.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://www.bartechnologies.uk/

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=52VPdOJwgNk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/227604/cargill_logo.jpg

