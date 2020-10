A Cargill e a BAR Technologies combinam design e tecnologia de classe mundial em iates de competição usando propulsão eólica para reduzir as emissões de carbono.

BAR Technologies , uma empresa derivada da Ben Ainslie Racing (BAR), a equipe britânica formada pelo navegador olímpico e campeão mundial Sir Ben Ainslie, foi formada em 2016 tornando as informações do projeto, as competências técnicas e propriedade intelectual desenvolvidos para as corridas de iates da America's Cup disponíveis para o mercado. A empresa é conduzida pelo Chairman Martin Whitmarsh, ex-diretor da equipe McLaren, Chief Executive, John Cooper, ex-McLaren Chief Business Officer e o antigo designer e engenheiro da America's Cup, Simon Schofield.

"Com essa parceria nós traremos soluções eólicas sob medida aos clientes que procuram ativamente reduzir as emissões de CO2 de suas cadeias de suprimentos", disse Jan Dieleman, presidente da empresa Ocean Transportation da Cargill. "Regulações em mudança e incerteza sobre futuros combustíveis marítimos mais verdes tornam complicado escolher, com uma visão de longo prazo, o navio certo para fretar. Com a tecnologia WindWings, a Cargill poderá oferecer aos clientes uma solução que melhora a eficiência do navio, independentemente do combustível ou do tipo de motor usado", ele continua.

"O vento é um combustível quase sem custo marginal e a oportunidade de reduzir as emissões, somada a ganhos significativos de eficiência nos custos operacionais do navio, é substancial. Nós investimos em nossa tecnologia de vela de asa diferenciada para oferecer aos donos dos navios e operadores uma oportunidade de alcançar essas eficiências," disse John Cooper, Chief Executive Officer na BAR Technologies.

O setor marítimo enfrenta um grande desafio para reduzir a média de emissões de CO2 em até 40% até 2030 e trabalhar para cerca de 70% até 2050, comparado com os níveis de 2008. A Cargill, como um dos maiores atores no setor, fretando mais de 600 navios de uma vez, reconhece a sua responsabilidade para acelerar o progresso da descarbonização e trouxe a visão e escala necessárias para converter a inspiração da BAR Technology em economia de eficiência mensurável.

O projeto está atualmente na fase de design, unindo uma equipe de empresas para entregar os primeiros navios – previstos na água até 2022. A equipe compartilhará riscos e expertise, começando com navios-tanques antes de passarem a graneleiros.

Martin Whitmarsh, Chairman da BAR Technologies acrescentou, "O endosso da Cargill à nossa tecnologia é um significativo passo adiante na vanguarda do setor. Juntos estamos fazendo o que planejamos, tornando este projeto o primeiro de seu gênero. Estamos entusiasmados com a parceria com a Cargill para materializar esta tecnologia revolucionária e esperamos explorar juntos mais oportunidades de eficiência no futuro."

A Cargill foi parceira de vários líderes do setor e de organizações para impulsionar o progresso da descarbonização, incluindo o Global Maritime Forum e seu Getting To Zero Coalition, o Sea Cargo Charter, uma recente iniciativa para diminuir e monitorar as emissões de navios fretados para reduzir a pegada de carbono do setor marítimo e o Maersk McKinney Moller Center for Zero Carbon Shipping. No ano passado, a Cargill anunciou uma colaboração com a Maersk Tankers e Mitsui & Co. para fornecer soluções prontas para agentes marítimos que estejam procurando explorar novas tecnologias para reduzir suas emissões.

Sobre a Cargill

Os 160.000 funcionários da Cargill em 70 países trabalham incessantemente para atingir nosso objetivo de alimentar o mundo de modo seguro, responsável e sustentável. Todos os dias, conectamos fazendeiros com mercados, clientes com ingredientes e pessoas e animais com o alimento que precisam para se desenvolver. Combinamos 154 anos de experiência com novas tecnologias e insights para atender como um parceiro confiável a clientes de alimentação, agricultura, financeiro e industrial em mais de 125 países. Lado a lado, estamos construindo um futuro mais forte e sustentável para a agricultura.

Sobre a BAR Technologies

Com uma herança impressionante, sendo originalmente derivada da equipe antiga do britânico America´s Cup, a BAR Tech fornece uma ampla variedade de serviços de consultoria de design e engenharia com um foco em 4 setores principais: navios de trabalho e navios comerciais, transporte, projetos especiais e lazer marítimo e iates.

A BAR Technologies oferece uma equipe coesa de arquitetos navais líderes e especialistas em otimização; dinamizadores de fluidos, engenheiros mecânicos, estruturais e de compósitos, especialistas em estratégia de controle e sistemas; oferece engenheiros de dados e de simulação com acesso ao mais recente conhecimento do setor, usando ferramentas de design feitas internamente sob medida.

A BAR Technologies entrou inicialmente neste mercado para se desafiar a incorporar seu vasto conhecimento de arquitetura naval, simulação, CFD e IP patenteado em um avançado navio de transferência de tripulações para levar técnicos para trabalhar em turbinas eólicas (entre outras utilizações). O objetivo era melhorar a navegabilidade e ajudar a tornar o setor de energia verde ainda mais verde ao reduzir radicalmente os requisitos de combustível.

Para mais detalhes, acesse: https://www.bartechnologies.uk/

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=52VPdOJwgNk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/227604/cargill_logo.jpg

FONTE Cargill, Inc.

