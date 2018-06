Cargill investeert in zijn faciliteit in Moeskroen, speelt in op de vraag naar Belgische chocolade

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/707437/Cargill_Logo.jpg )



Investering in vloeibare chocolade

De nieuwe productielijn zal in het laatste kwartaal van 2018 door Cargills cacao en chocolade activiteiten worden geopend. Met een investering van € 12 miljoen ($ 14 miljoen) zal het bedrijf zijn capaciteit verder kunnen verbeteren en uitbreiden. De investering komt er als antwoord op de groeiende vraag van de klant naar kwaliteitschocolade, op maat van individuele klantenspecificaties. Het weerspiegelt Cargills voortdurende engagement om klanten een breed en constant aanbod van op maat gemaakte chocolade en chocoladeproducten aan te bieden.

Vraag naar Belgische kwaliteitschocolade

De nieuwe productielijn zal, samen met Cargills diepgaande kennis over chocolade, uitgebreide ervaring binnen de voedingssector en gespecialiseerde R&D-vaardigheden, voedselproducenten helpen om te innoveren in een markt die wordt gekenmerkt door snelgroeiende klantenvoorkeuren en verwachtingen. Inge Demeyere, managing director voor Cargills chocolade- en componentenactiviteiten in Europa, zegt: "Consumenten zijn op zoek naar zoete verwennerijen, wat de vraag naar kwaliteitschocolade aandrijft. Met de nieuwe productielijn zullen we beter kunnen beantwoorden aan de Belgische vraag naar chocolade. We zullen bovendien ook internationale klanten die willen genieten van de topreputatie van België, meer Belgische kwaliteitschocolade kunnen bieden. Bij Cargill zetten we ons in op de langetermijngroei in de Belgische chocolademarkt."

België, een strategische markt

Momenteel stelt Cargill in Moeskroen ongeveer 150 mensen tewerk in productie en gerelateerde diensten. België is al jaren een centraal punt voor Cargills cacao en chocolade activiteiten, dankzij de iconische chocoladetraditie van het land en de sterke focus op veiligheid en productintegriteit. De faciliteit in Moeskroen verwerkt pure en melkchocolade in vloeibare en vaste vorm voor producenten van snoepgoed, koekjes, bakkersproducten, roomijs en artisanale toepassingen. Het bedrijf heeft nog een chocoladesite in België, meer bepaald in Antwerpen. Daar wordt vloeibare en vaste chocolade geproduceerd.

Over Cargill

De 155.000 werknemers van Cargill zijn verspreid over 70 landen. Ze werken onvermoeibaar om ons doel te bereiken: de wereld voeden op een veilige, verantwoordelijke en duurzame manier. Elke dag verbinden we boeren met markten, klanten met ingrediënten, en mensen en dieren met het voedsel dat ze nodig hebben om te groeien.

We combineren 153 jaar ervaring met nieuwe technologieën en inzichten, om een betrouwbare partner te zijn voor voedings-, landbouw-, financiële en industriële klanten in meer dan 125 landen. Zij aan zij bouwen we aan een sterkere, duurzame toekomst voor de landbouw.

Cargill in België

Cargill kreeg in 1953 voet aan wal in België, via een Antwerps kantoor voor graanimport. Nu hebben we meer dan 1.000 werknemers in acht locaties: Antwerpen (twee locaties), Izegem, Gent, Herent, Vilvoorde, Mechelen en Moeskroen. Het bedrijf heeft een aantal verschillende en uiteenlopende bedrijfstakken in het land, inclusief de productie van voedingsingrediënten en het verwerken, verdelen en verhandelen van talrijke graansoorten en oliehoudende zaden. Ook de Europese hoofdzetel voor de voedselactiviteiten en het Europese R&D-centrum van Cargill bevinden zich in België.

Over Cargill Cocoa & Chocolate

Cargill Cocoa & Chocolate biedt zijn klanten betrouwbare kwaliteitsproducten en -diensten aan om hen te helpen groeien, nu en in de toekomst. We bieden voortdurend een groot gamma producten, inclusief cacaopoeder, cacao-extract en cacaoboter, chocolade, vullingen en coatings waarmee onze klanten zich onderscheiden van de rest. Cargill biedt gemoedsrust op korte en lange termijn: we werken dag in, dag uit met de hoogste veiligheidsstandaarden, en bieden door inzicht gedreven prijsrisicomanagement en duurzame cacaodiensten. Voor de ontwikkeling en optimalisatie van recepten hebben we wereldwijd zeven gespecialiseerde Application Centers. Onze inzichten in markt- en consumententrends maken ons, samen met onze innovatieve steun en consistente prestaties, een proactieve partner in alle grote consumentenmarkten. De verwerkingssites van Cargill in België, Brazilië, Canada, Ivoorkust, Frankrijk, Duitsland, Ghana, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS voldoen volledig aan de hoogste voedselveiligheidsstandaarden.

Om een goede kwaliteit en een duurzame aanlevering van de cacaobonen te garanderen, heeft Cargill zijn eigen sourcingactiviteiten voor cacaobonen met betrekking tot het aankopen, behandelen en exporteren van cacaobonen in Brazilië, Kameroen, Ivoorkust, Ghana en Indonesië. Door onze aanwezigheid in alle belangrijkste producerende landen kunnen we de volledige toeleveringsketen overzien, van de oorspronkelijke bonen via cacao tot de chocolade op de toonbank van onze eindklanten.

Met een team van meer dan 3.500 gepassioneerde cacao- en chocolade-experten in 47 locaties, kunnen we op vijf continenten unieke kennis en proactieve diensten bieden, gesteund op 150 jaar ervaring. Bezoek http://www.cargillcocoachocolate.com

