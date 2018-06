Cargill investit dans l'usine de Mouscron afin de répondre à la demande de chocolat belge

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/707437/Cargill_Logo.jpg )



Investissement dans le chocolat liquide

L'activité cacao et chocolat de Cargill ouvrira une ligne de production de niveau mondial au cours du dernier trimestre 2018. Avec un investissement de 12 millions d'euros (14 millions de dollars), l'entreprise sera en mesure d'améliorer et d'étendre ses capacités dans le domaine du chocolat. L'investissement est une réponse à la demande croissante des clients pour des chocolats de haute qualité faits sur mesure et selon les spécifications individuelles des clients, ce qui témoigne de l'engagement continu de Cargill à fournir à ses clients une offre sûre et diversifiée de produits de cacao et de chocolat personnalisés.

Demande de chocolat belge de qualité

La nouvelle ligne de production, ainsi que les connaissances approfondies de l'entreprise en matière de chocolat, sa grande expérience dans le secteur agro-alimentaire et ses compétences en R&D, aideront les fabricants de produits alimentaires à innover dans un marché caractérisé par l'évolution rapide des préférences et des attentes des consommateurs. Inge Demeyere, directrice générale de Cargill pour les activités chocolat et pâtes à glacer en Europe, a déclaré : « Le plaisir est l'un des principaux facteurs de la demande de chocolat de haute qualité. Grâce à la nouvelle ligne de production, nous serons en mesure de mieux répondre aux besoins de la Belgique en matière de chocolat, et d'offrir plus de chocolat belge de qualité aux clients des marchés internationaux qui souhaitent bénéficier de l'expertise belge reconnue mondialement. Chez Cargill, nous sommes pleinement engagés dans notre croissance à long terme sur le marché du chocolat belge. »

La Belgique, un marché stratégique

Cargill emploie actuellement environ 150 personnes dans la production et les services connexes à Mouscron. Depuis de nombreuses années, la Belgique est au cœur de l'activité cacao et chocolat de Cargill, grâce à la tradition de production de chocolat emblématique du pays alliée à une grande priorité accordée à la sécurité et à l'intégrité des produits. L'usine de Mouscron traite le chocolat noir et le chocolat au lait sous forme liquide et solide pour les fabricants opérant dans les secteurs de la confiserie, des biscuits, de la boulangerie, de la glace et ègalement pour les artisans. L'entreprise dispose d'un autre site de production de chocolat à Anvers en Belgique, qui produit du chocolat liquide et solide.

À propos de Cargill

Les 155 000 employés de Cargill répartis dans 70 pays travaillent sans relâche pour atteindre notre objectif de nourrir le monde d'une façon sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous rapprochons les agriculteurs des marchés, les clients des ingrédients et les personnes et les animaux des aliments dont ils ont besoin pour prospérer.

Nous combinons 153 années d'expérience avec les nouvelles technologies et les nouvelles connaissances pour servir de partenaire de confiance pour les clients alimentaires, agricoles, financiers et industriels dans plus de 125 pays. Parallèlement, nous construisons un avenir plus fort et plus durable pour l'agriculture.

Cargill en Belgique

Cargill a été implantée en Belgique par l'intermédiaire d'un bureau d'importation de céréales à Anvers en 1953. Nous totalisons maintenant plus de 1000 employés sur huit sites : Anvers (deux sites), Izegem, Gand, Herent, Vilvorde, Malines et Mouscron. La société mène divers types d'activités dans le pays, notamment la production d'ingrédients alimentaires et la transformation, la distribution et le commerce d'une variété de céréales et d'oléagineux. Le siège européen de Cargill pour ses activités alimentaires et le centre européen de R&D de Cargill sont également situés en Belgique.

À propos de Cargill Cocoa & Chocolate

Cargill Cocoa & Chocolate offre à ses clients des produits et des services de qualité et de confiance pour les aider à prospérer aujourd'hui et dans le futur. Nous offrons constamment une vaste gamme de produits, dont la poudre, la liqueur et le beurre de cacao, les chocolats, les garnitures et les enrobages, afin de permettre à nos clients de se démarquer de la foule. Cargill offre la tranquillité d'esprit à court et à long terme ; au quotidien, nous travaillons selon les normes de sécurité les plus élevées et offrons une gestion avisée des risques liés aux prix et des services durables dans le secteur du cacao. Pour le développement et l'optimisation des recettes, nous disposons de sept centres d'application spécialisés dans le monde. Nos connaissances du marché et des tendances de consommation, combinées à notre soutien à l'innovation et à notre performance constante, font de nous un partenaire proactif sur tous les principaux marchés de consommation. Les usines de transformation de Cargill en Belgique, au Brésil, au Canada, en Côte d'Ivoire, en France, en Allemagne, au Ghana, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis sont en parfaite conformité avec les normes de sécurité alimentaire les plus élevées.

Afin d'assurer un approvisionnement en fèves de cacao durable et de bonne qualité, Cargill dispose de ses propres opérations d'achat, de manutention et d'exportation de fèves de cacao au Brésil, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Indonésie. La présence de Cargill dans tous les principaux pays producteurs lui permet de superviser la chaîne d'approvisionnement depuis les fèves à l'origine jusqu'aux produits de cacao et de chocolat livrés aux portes de ses clients.

Avec une équipe de plus de 3500 experts passionnés du cacao et du chocolat répartis sur 47 sites, nous fournissons des connaissances uniques et des services proactifs sur les cinq continents, sur la base de 150 années d'expérience. Visiter http://www.cargillcocoachocolate.com

SOURCE Cargill