Cargill y Rumba Meats reconocen el Mes de la Herencia Hispana a través del programa de becas y liderazgo para estudiantes hispanos de EE.UU.

WICHITA, Kansas, 16 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En honor al Mes de la Herencia Hispana, Cargill y Rumba Meats , su marca de alimentos enfocada en celebrar a la familia y mantener vivas las tradiciones latinas, se han asociado con el United States Hispanic Leadership Institute (Instituto de Liderazgo Hispano de los Estados Unidos, o USHLI por sus siglas en inglés) para otorgar 25 becas de $1,000 para la educación postsecundaria. Rumba Meats también está invirtiendo en el programa de la Serie de Liderazgo Estudiantil del USHLI, que beneficia anualmente a más de 85,000 estudiantes de escuela secundaria en más de 25 estados. La Serie de Liderazgo Estudiantil está diseñada para conectar a los estudiantes con recursos, herramientas y apoyo para lograr una educación superior.

Los estudiantes del último año de secundaria en todo Estados Unidos están invitados a solicitar la beca Rumba Meats Scholarship entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre. La solicitud de la beca Rumba Meats requiere que los estudiantes escriban un ensayo en el que se les pide explicar cómo su herencia ha influido en la dirección de sus vidas, sus aspiraciones de liderazgo y cómo planean servir a sus comunidades en el futuro.

"Rumba Meats, USHLI y el Mes de la Herencia Hispana comparten una prioridad en común: celebrar la cultura latina y preservarla para las generaciones venideras. Eso comienza invirtiendo en los jóvenes de hoy para que puedan convertirse en los líderes del mañana", dijo Hilary Gerard, gerente de marca de Cargill Protein en Norteamérica para Rumba Meats. "Estamos orgullosos de asociarnos con USHLI para invertir en la educación superior de la juventud latina y ser parte de su brillante futuro".

Cargill se unió recientemente a otras 81 empresas en la firma de la "Promesa Hispana" de la We Are All Human Foundation , una fundación que apoya la diversidad en el lugar de trabajo. La promesa es la primera de su tipo a nivel nacional en comprometerse a contratar, promover, retener y celebrar a los hispanos en el lugar de trabajo.

Durante casi 40 años, USHLI ha abogado por la educación y el desarrollo del liderazgo de los latinos y de otros grupos igualmente subrepresentados. Fundado en 1982 por el Dr. Juan Andrade, Jr., una de las figuras hispanas más condecoradas de Estados Unidos, el USHLI ha capacitado a millones de latinos para continuar con su educación, compromiso cívico y más. El programa principal de la organización es la Serie de Liderazgo Estudiantil: un programa dedicado a capacitar a los estudiantes de secundaria para que permanezcan en la escuela, se gradúen y continúen sus estudios postsecundarios.

"La educación es la mejor herramienta para ayudar a los jóvenes de hoy a tener un futuro exitoso", dijo Andrade. "La inversión en becas por parte de organizaciones como Rumba Meats permite que los estudiantes logren una educación superior y construyan un futuro que de otra manera habrían considerado imposible".

Los estudiantes pueden aprender más sobre la beca Rumba Meats, incluyendo los criterios de selección y cómo completar su solicitud, visitando el sitio web de Rumba .

Acerca de Rumba Meats

Rumba Meats, parte de la familia de marcas Cargill, ayuda a la comunidad latina a celebrar su cultura y preservar su herencia a través de la comida. Con unos 30 cortes de carne de res distintos, Rumba ofrece una variedad de carnes tradicionales de alta calidad que son una parte integral de las tradiciones y la cultura latinas. Los clientes pueden encontrar Rumba Meats en los principales supermercados y tiendas de comestibles independientes de todo el país. Para obtener más información, visite el sitio https://rumbameats.com/ o www.facebook.com/rumbameats .

Acerca de Cargill

Los 160,000 empleados de Cargill en 70 países trabajan sin descanso para lograr nuestro propósito de nutrir al mundo de forma segura, responsable y sostenible. Todos los días, conectamos a los agricultores con los mercados, a los clientes con los ingredientes, y a las personas y animales con los alimentos que necesitan para prosperar. Combinamos 154 años de experiencia con nuevas tecnologías y conocimientos para servir como un socio de confianza para clientes de los sectores alimentario, agrícola, financiero e industrial en más de 125 países. Juntos, estamos construyendo un futuro más sólido y sostenible para la agricultura.

Acerca del Instituto de Liderazgo Hispano de los Estados Unidos

Con sede en Chicago, el Instituto de Liderazgo Hispano de los Estados Unidos (USHLI, por sus siglas en inglés) es una galardonada organización nacional sin fines de lucro, no partidista y exenta de impuestos. Desde 1982, USHLI ha registrado 2.3 millones de nuevos votantes; ha publicado 425 informes sobre la demografía latina en el Almanac of Latino Politics (Almanaque de la Política Latina); ha patrocinado 35 conferencias nacionales anuales, cada una de las cuales ha contado con la asistencia de líderes de 40 estados; ha capacitado a más de 1.1 millones de líderes presentes y futuros; y ha otorgado más de $1.3 millones en becas y pasantías.

FUENTE Cargill

